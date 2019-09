Mannenverslinders. Zo herken je de jaagsters in alle gradaties

Waarschijnlijk heb jij in je nieuwe rol van ‘slachtoffer’ niet direct door, wanneer dat lieve, onschuldige meisje op het oorlogspad is en daarom hebben wij een aantal mannenverslindende typen…

Heren, u zijt gewaarschuwd! Dacht u vandaag de dag nog steeds over het predikaat ‘rokkenjager’ te beschikken, dan moet ik u teleurstellen. De moderne vrouw van tegenwoordig trekt namelijk zelf de stoute schoenen aan en werpt zich vol overgave op de kunst van het verleiden. Ze is het wachten beu en zet de aanval in op u!

Waarschijnlijk heb jij in je nieuwe rol van ‘slachtoffer’ niet direct door, wanneer dat lieve, onschuldige meisje op het oorlogspad is en daarom hebben wij een aantal mannenverslindende typen voor je uitgeplozen. Zo herken je de jaagsters in alle gradaties.

1. Het allemansvriendje

Zeer gevaarlijk! Dit type doet zich voor als zeer discreet en attent. Zij verkeert doorgaans in een grote vriendenkring en heeft de faam goed te kunnen luisteren en onderhoudend te converseren. Maar pas op. Onder dit schijnuiterlijk staan haar radars op scherp. Zij weet exact wat zij wil en ze zal alles in werking stellen om haar doel te verwezenlijken. Hoed je voor dit type door jezelf te omringen met anderen. Blijf niet alleen met haar achter, want je belandt geheid in haar bed. 2. De eeuwige vrijgezel

Zij is rond de 30 jaar en eeuwig omringd door een aantal vriendinnen. Houd voldoende afstand! Dit type heeft weinig gewetenswroeging en onder het motto ‘wat aan is, kan uit…’ morrelt zij zelfs aan de meest gelukkige liefdesrelatie. Zelfverzekerd en doelbewust valt zij aan, met maar een ding voor ogen: jouw lichaam. De enige remedie is wegwezen!

3. Het lieve en hulpeloze meisje

Zij doet zich voor als een hulpbehoevend type, dat zonder de bescherming van twee grote, sterke mannenarmen gedoemd is ten onder te gaan. Palmt op ijzig kalme wijze haar slachtoffer in. Neemt een lange aanloopperiode en heeft een gave te doen alsof zij niet weet waar ze mee bezig is. Als een spin weeft zij een web, waarin haar slachtoffer uiteindelijk verstrikt raakt. Eenmaal zover gekomen, is er geen weg meer terug. Uiteindelijk riskeert de man die zich met dit type inlaat, een gouden ring om zijn vinger.

4. De vamp

Zij presenteert zich als een zelfverzekerde, oogverblindende en veel- aanbeden vrouw van de wereld. Ze is haast onbereikbaar. En dat is het probleem. Kalm kijkt zij toe hoe de mannen om haar aandacht vechten. Uiteindelijk beslist zij wie haar naar huis mag brengen. De volgende ochtend staat haar slachtoffer, inmiddels bedwelmd door haar schoonheid en uitstraling, een koude douche te wachten; zij bekommert zich niet om zijn amoureuze gedrag en gaat op zoek naar het volgende project.

5. De ‘girl next door’

Dit type kom je casual toevallig tegen op het strand, in de stad of zelfs op een familiefeest. Ze heeft geen vriend en niemand begrijpt waarom. Ze is lief, begripvol en beschikbaar. En daarom zet je de aanval in. Je vraagt haar mee uit eten, voert romantische telefoongesprekken en showt haar aan je vrienden. Totdat zij haar masker afzet. Ze wil een gezin en snel ook. Zoals je ziet, is dit een heel gevaarlijk type. Stel haar onder geen beding voor aan je familie; ze zullen weg van haar zijn en dat bemoeilijkt jouw kans om haar te verlaten. De girl next door is erg lastig te herkennen; ze heeft veel overeenkomsten met andere typen mannenverslinders.

Advies: houd je ogen open en vlucht bij de eerste alarmerende signalen.

