Manscaping. To groom or not to groom? Dit vindt zij ervan

Het scheren (of niet scheren) van lichaamshaar is voor heren geen taboe meer. We hebben tijden gehad dat al het lichaamshaar eraf moest en op dit moment – maar dat hoeven we je niet te vertellen – staat vooral de gezichtsbeharing in het middelpunt van belangstelling.

Over baarden willen we het vandaag even niet hebben (eerlijk gezegd hebben we er meer dan genoeg van), maar wel over de rest van het lichaamshaar. Wat mag blijven zitten en wat mag/moet eraf?

Laten we vooropstellen dat het ieders persoonlijke keuze is. ‘To groom or not to groom’ is een vraag die jij alleen voor jezelf kunt beantwoorden. Je moet doen waar jij je goed bij voelt en wat bij jou past. Een goed afgetraind lichaam mag best helemaal glad, het wordt wat minder mooi als je kilo’s teveel met je meetorst.

Maar er zijn wel wat trends op manscape-gebied. Op het ogenblik mag een ‘echte’ man wel wat haar hebben. Een supergladde borstkas is uit. Een beetje trimmen is deze zomer meer dan genoeg.

Zouden we je wat regeltjes moeten geven, dan luiden die als volgt (en hierbij laten we ons vooral leiden door de mening van het vrouwelijk schoon):

1. Kom niet aan je wenkbrauwen! Het bijwerken van je wenkbrauwen is een no-no. Alleen een monobrauw mag je – heel voorzichtig en alleen in het gedeelte boven je neus – een beetje shapen.

2. Neushaar en oorhaar mag (lees: moet) je verwijderen. Er bestaan speciale tondeuses voor (die je de pijn van het verwijderen van neushaar met een pincet besparen!).

3. Ook het haar in je nek verdient de nodige aandacht. Meestal zorgt je kapper daar wel voor maar houd het ook zelf in de gaten. Een cleane nek maakt onderdeel uit van een verzorgd uiterlijk.

4. Borsthaar is heel persoonlijk. Is het nogal lang of dik dan mag je het trimmen. Ben je super in vorm dan mag je het ook helemaal weghalen. Dit is iets persoonlijk.

5. Rughaar wordt door de dames gewoonlijk niet erg op prijs gesteld. Kort trimmen is een goede optie. Weet je er geen raad mee, laat je dan eens adviseren in een mannenspa.

6. En dan hebben we nog de buikstreep. Wat moeten we daarmee? Vrouwen zien er liever niet al teveel van. Je kunt ‘m trimmen. Het is een persoonlijke kwestie. Datzelfde geldt voor de ‘lage zones’. Dat mag jij helemaal zelf bepalen!

ADVERSUS