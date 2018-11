Maria K, koele schoonheid uit Siberië, nieuw cover model van Adversus

Ons nieuwe covermodel komt uit het verre en koude Siberië en heet Maria K. Maria woont op dit moment in Milaan voor haar modellenwerk. Ze heeft donker haar, en ook haar ogen zijn ‘dark’, net zoals haar manier van kleding. Ze presenteert zich in een strakke, zwarte spijkerbroek, een donker truitje, een zwart leren jack met rode rozen op de rug. Dit slanke, ietwat schuwe meisje heeft een zacht en gereserveerd karakter en een beeldschoon gezichtje. Maria is een intrigerend persoontje van weinig woorden en daardoor niet gemakkelijk te doorgronden, want haar wel zo bijzonder maakt.

Maria’s bureau in Milaan is Olympia Model Management http://www.olympiamodel.com Wil je meer over Maria weten, lees dan het interview onder de foto’s. Maar vergeet vooral niet om de foto’s te bekijken. Poseren ze kan!

Hoe heet je?

Ik heet Maria.

Waar kom je vandaan?

Ik kom uit Siberië, uit een stad die Tyumen heet.

Hoe ben je als model begonnen?

Een modellenbureau in de stad waar ik woon, hield een casting voor nieuwe modellen. Ik ben ernaar toe gegaan en ben aangenomen. Zo ben ik begonnen.

Wat is je hobby?

Ik houd van het ontwerpen van kleding.

Naar welk type muziek luister je het liefst?

Rock en trap.

Welke landen zou je willen bezoeken?

Spanje, Frankrijk, Thailand en Israël.

Als je gaat shoppen, waar koop je dan?

H&M, Stradivarius, Bershka… en lokale marktjes.

