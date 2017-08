Mariany. ADVERSUS Cover Model

Zo gaat het nu altijd. Als ik met een Braziliaans model werk (en hiermee weet je meteen dat ons nieuwe cover model Mariany Braziliaans is), lijkt het wel of ik niet aan het werk ben. We praten, grappen, we hebben het over van alles en nog wat… en o ja, er wordt ook nog wat gewerkt. Zo was met Mariany, model met mysterieuze, donkere ogen en een perfect lichaam. Mariany komt uit Rio de Janeiro maar woont in Milaan, waar ze als professioneel model met het modellenbureau The Lab Models werkt.

Mariany was fantastisch. Zodra ze binnenkwam, vulde de suites van schitterende Hotel Ramada Plaza in Milaan, location voor deze shoot, zich met vrolijkheid en zonlicht (ook al waren er voor de maand juli absoluut teveel wolken aan de hemel te zien). De lingerie van La Perla stond fantastisch bij haar goudbruine huid. Het leek allemaal voor haar gemaakt.

En nu ik ons nieuwe cover model, zij het kort, bij jullie heb geïntroduceerd, laat ik het woord – om een overduidelijke reden – aan haar: Mariany zit bepaald niet om woorden verlegen. Ze kan het zelf allemaal veel beter vertellen. Lees het interview en vergeet niet om de foto’s te bekijken!!! 🙂 Alessio

Naam: Mariany

Lengte: 176 cm

Gewicht: 53 kilo

Maten: 81 (borst), 61 (taille), 88 (heupen)

Waar kom je vandaan en waar woon je?

Ik ben Braziliaans en komt uit Carioca. Ik ben geboren in Rio de Janeiro. Op dit moment woon ik in Milaan en reis ik door heel Europa voor modellenopdrachten.

Hoe lang werk je al als model en hoe ben je begonnen?

Ik deed mijn eerste modellenopdracht op mijn dertiende. Op mijn vijftiende reisde ik voor het eerst. Maar als je precies wilt weten wanneer ik begonnen ben om als professioneel en fulltime fashion model te werken, dan was dat op het moment dat ik naar Europa verhuisde.

Hoe ik begonnen ben? Een fotograaf sprak mij op straat in Brazilië aan en vroeg me of ik met hem wilde werken. Het was voor een modereportage plus cover voor een Frans blad. Hij beloofde me dat hij mij als tegenprestatie een portfolio zou geven met alle foto’s die hij die dag van mij zou maken en ook met de publicaties in het tijdschrift.

En hij hield woord. Vervolgens heb ik mezelf met dit nieuwe portfolio bij een modellenbureau aangemeld en na mijn eerste casting zat ik op een vlucht naar Milaan. Toen ik eenmaal klaar was met mijn studie in Brazilië, heb ik besloten om als fulltime model te gaan werken en om mezelf te wijden aan de dingen die ik leuk vind. En hier ben ik dan!

Wat moet een jongen of man hebben om jouw interesse te trekken?

Hij moet extrovert zijn, en goed kunnen communiceren. Hij hoeft niet per se knap te zijn en ook niet precies of zo, maar hij moet wel een mooie magnetische aanwezigheid hebben en veel positieve energie. Kortom, hij moet lijken op mijn vriendje. Hihihihi

Ben jij het type dat voor langdurige relaties gaat of hoeft dat allemaal niet voor jou?

In mijn leven heb ik beide ervaringen gehad. Op dit moment zit ik in een echte relatie. Het belangrijkste voor mij is dat ik me er zelf goed bij voel, in wat voor situatie dan ook.

Als je niet hoeft te werken of geen castings hoeft te doen, hoe kleed je je dan?

In mijn vrije tijd kleed ik me altijd heel sportief en casual. Overdag draag ik gewoonlijk een spijkerbroek of shorts, T-shirts en sneakers en ’s avonds houd ik wel van hoge hakken en een mooie ‘clutch’ en een jackje (ik ben een koukleum).

We hebben het over jou : Wat maakt jou uniek en speciaal?

Ik zou het zo snel niet weten… Misschien mijn foutjes. Die maken me anders dan anderen.

Voor welke ontwerper zou je graag eens werken?

Er zijn er zoveel in Italië en ook daarbuiten, maar als ik zou moeten kiezen zou ik zeggen… Givenchy.

Waar droom je van?

Mijn droom is (vanuit professioneel oogpunt) om in veel andere landen te werken en de mogelijkheid te hebben om steeds beter te worden en belangrijke opdrachten in de wacht te slepen dankzij de ervaringen die ik tijdens mijn carrière heb opgedaan.

En voor wat betreft mijn privéleven, droom ik van een huisje ergens in ‘the middle of nowhere’, met een moestuin en gewoon heerlijk samenzijn met mijn familie.

Waar zou je het liefst wonen?

In Mexico of Australië.

Wat maakt jou gelukkig?

’s Morgens wakker worden met ontbijt op bed. Met liefde klaargemaakt door mijn vriendje, natuurlijk.

Drie dingen die je niet kunt missen?

Mijn Iphone, mijn fotocamera en mijn credit card.

Wat is jouw beauty geheim?

Een laag aloë vera voor mijn haar en voor mijn huid absoluut niets! Voor mijn werk ben ik bijna altijd opgemaakt en als ik niet werk wil ik mijn huid laten rusten en de poriën laten ademen.

Geloof je in de Liefde met een hoofdletter?

Jaaaaa…. daar geloof ik in!!!

