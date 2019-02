Maserati presenteert Levante Vulcano limited edition

Maserati’s exclusiviteit brengt met zich mee dat elk model tot grote hoogten kan stijgen. Nu presenteert Maserati een limited edition van zijn SUV: de nieuwe Levante Vulcano, waarvan slechts 150 exemplaren worden geproduceerd voor de Europese en Aziatische markten.

De Levante Vulcano limited edition is beschikbaar met beide twin-turbo V6-motoren, met vermogens van 257 kW/350 en 316 kW/430 pk, die zijn ontwikkeld door Maserati Powertrain en worden gebouwd in de fabriek van Ferrari in Maranello.

De exclusieve matte lakkleur ‘Grigio Lava’ onderstreept het sportieve lijnenspel van de SUV van het merk met de drietand op sublieme wijze. De exterieuraanblik wordt verder bepaald door de elementen van het Nerissimo-pakket (getinte lichtunits, een grille en logo’s in zwart chroom, raamomlijsting in de kleur hoogglans zwart, portiergrepen in exterieurkleur en gepolijste uitlaatsierdelen), gelamineerd privacy glass, 21 inch Helios lichtmetalen velgen, eveneens afgewerkt met matte lak, en rode remklauwen.

Het Brembo Dual Cast met zes zuigers zorgt voor uitstekende remprestaties.

Binnenin de Levante Vulcano kenmerkt elk afwerkingsdetail zich door sportieve elegantie. De verwarmde en geventileerde lederen stoelen met volnerf-leder zijn voorzien van elektrische verstelling met geheugen en opgestikte Trident-logo’s in een contrasterende kleur. Er is keuze uit de kleuren zwart met rood contrasterend stiksel of rood met zwart contrasterend stiksel, kleuren die het ‘vulkanische’ karakter van het model onderstrepen.

De exclusieve uitstraling van de Levante Vulcano limited edition wordt verder versterkt door de interieur-sierdelen in hoogglans koolstofvezel. Dat materiaal wordt tevens gebruikt voor de schakelpaddles en het inzetstuk op het elektrisch verstelbare sportstuurwiel. Op de middentunnel is een verchroomd aluminium badge aangebracht met de legendarische drietand samen met het nieuwe Vulcano-logo en de tekst ‘one of 150’.

De standaarduitrusting is verder aangevuld met een Bowers & Wilkins premium sound system, het soft close sluitsysteem voor de portieren, parkeersensoren voor en achter en de full-LED Matrix adaptieve koplampen.

De Levante Vulcano limited edition is per direct te bestellen vanaf € 174.100 voor de 350 pk-versie en € 187.600 voor de uitvoering met 430 pk.