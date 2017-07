Meiden op vakantie versieren

Het strand… het zit er eindelijk aan te komen. Of het nu een zonovergoten Spaans strand is of een minder exotische Nederlandse badplaats (als wind en regen even wijken), het strand is de meest traditionele ‘marktplaats’ voor, laten we zeggen, sentimentele ontmoetingen.

Het strand is veel velen een plaats waar je lange en luie dagen doorbrengt in afwachting dat de zon ondergaat en de avond begint (het is bijna een soort parkeerplaats, een rustzone, geworden voor de tijd tussen de ene en de andere nacht in de discotheek). Maar het is ongetwijfeld ook een ideale plek om te socialiseren met exponenten van het andere geslacht. Of misschien wel om elkaar terug te zien na een eerste ontmoeting in een duistere nachtclub. Het is de plek waar je eens goed kunt bekijken tot wat je je de avond van tevoren in een slecht verlichte omgeving en onder invloed van kleurige cocktails aangetrokken voelde (de statistieken zeggen dat in 70% van de gevallen de werkelijkheid in het licht van de zon veel, maar dan ook veel minder interessant is).

Elkaar op het strand ontmoeten, betekent tevens een nieuwe test. Wie de strandtest met succes aflegt, heeft goede kansen op succes. Wie faalt… ach, laten we daar maar niet aan denken : Laat op het strand een steekje vallen en je avonden in de discotheek zullen niet meer hetzelfde zijn. Bezorgd? Goed zo :

Maar het strand kan ook in je voordeel werken. En hoe. Je moet alleen maar even weten hoe je er gebruik van moet maken. Hier is een ‘strandhandleiding’. Een ‘to do list’ (maar ook een ‘not to do list’) met 10 strandtips die op een of andere manier het succes van je volgende strandvakantie kunnen bepalen.

Niet doen.

Word niet dronken op het strand. Een slecht idee en bovendien ook ongezond. Tenzij je voor de clown van het strand wil doorgaan. Dan heb je de snelste en gemakkelijkste weg gekozen.

Doen.

Wees open en positief. Als je buurvrouw op het strand je aardig lijkt en je haar leuk vindt, doe dan niet alsof je haar niet ziet staan. Glimlach naar haar. Met goede manieren zwaaien alle deuren voor je open. Is het duidelijk dat ze niet geïnteresseerd is, laat het dan zitten. Morgen beter!

Niet doen.

Ga niet midden op het strand een balletje trappen. De mensen om je heen zullen het je niet in dank afnemen als ze dankzij jou onder het zand komen te zitten. Schreeuw niet en wees de anderen niet tot last. Gewoonlijk zijn er aparte zones voor balspelen. Maak daar gebruik van.

Doen.

Als je iets lekkers bij het strandtentje gaat halen, bied dan aan je (vrouwelijke) buren aan om iets voor ze mee te nemen. Je zou toch niet willen dat ze hun delicate voetjes branden op het hete zand. Ze zullen je galante aanbod op prijs stellen.

Niet doen.

Neem je stereo niet mee naar het strand. Je bent de anderen tot last en het helpt je echt niet om leuke meisjes in contact te komen. Mp3-player, earphones… nooit van gehoord?

Doen.

Voel je niet verplicht om op het strand te socialiseren. Vrouwen voelen zich vaak eerder aangetrokken tot een mooie man die niet koste wat het kost alle aandacht wil hebben (ik heb het meegemaakt dat vrouwen spontaan op mannen afstapten die rustig op hun handdoek lagen te lezen).

Niet doen.

Houd op het strand geen grote schoonmaak. Ga dus niet uitgebreid je teennagels zitten knippen. En pluk niet aan haartjes of pukkeltjes!

Doen.

Besteed aandacht aan je strandoutfit. Ga voor een trendy zwembroek. Kies je handdoek met smaak (laat die handdoek met schreeuwende kleuren en reclameslogans die je gratis bij aankoop van een antizonnebrandcrème hebt gekregen, maar thuis). Ga voor stijlvolle en originele strandaccessoires.

Niet doen.

Ga niet zitten roken op het strand. Ons advies zou zijn om nergens te roken, maar kun je echt niet zonder, blaas dan de rook niet in het gezicht van je buurvrouw.

Doen.

Besteed aandacht aan je uiterlijk, je lichaam, je look. Het is je beste visitekaartje.

