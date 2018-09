Mercedes-AMG A 35 4MATIC: nieuwe instap in de wereld van Driving Performance

Emotioneel, soepel en digitaal: met de A 35 4MATIC (brandstofverbruik gecombineerd 7,4-7,3 l/100 km, CO 2 -emissie gecombineerd 169-167 g/km) presenteert Mercedes-AMG een volledig nieuw instapmodel in de wereld van Driving Performance. Het model is gebaseerd op het nieuwe Mercedes-Benz voorwielaandrijvingsplatform en wordt aangedreven door een nieuw ontwikkelde 2,0 liter viercilinder turbomotor met een vermogen van 225 kW/306 pk. De carrosserie, het onderstel, de vierwielaandrijving, de transmissie, de rijprogramma’s en de afstelling: elk detail is gericht op maximale rijdynamiek, waarbij het comfort voor alledag niet uit het oog werd verloren. De rijprestaties op sportwagenniveau (acceleratie van 0-100 km/h in 4,7 seconden) en het specifieke design versterken eveneens de band met de performance-familie. Hier betreedt een echte AMG het toneel van de ‘hot hatches’.

De nieuwe A 35 4MATIC betekent een uitbreiding van het AMG-modelportfolio met een in elk opzicht aantrekkelijk instapmodel. Omdat de ontwikkeling van de A 35 4MATIC vanaf het begin deel uitmaakte van het ontstaansproces van de nieuwe Mercedes-Benz A-Klasse en tegelijk met die van de toekomstige A 45 4MATIC plaatsvond, kon het DNA van AMG in elk relevant detail worden opgenomen. Het resultaat is direct merkbaar voor de bestuurder: authentieke Driving Performance.

Versterkte carrosserie met verhoogde torsiestijfheid

Gerichte maatregelen voor versteviging aan de voortrein van de carrosserie vormen de basis voor het precieze instuurgedrag en de spoorvastheid van de onderstelcomponenten, ook bij zware belasting. Een geschroefde aluminium plaat onder de motor vergroot de torsiestijfheid van de voortrein. Twee extra diagonale balken aan de voorzijde van de bodemplaat zorgen eveneens voor het verminderen van de torsie en het vergroten de stijfheid.

Nieuwe viercilinder turbomotor met een vermogen van 225 kW/306 pk

De 2,0-liter turbomotor is een nieuwe ontwikkeling en is gebaseerd op de M 260-viercilindermotor van de nieuwe A-Klasse. De nieuwe aandrijving overtuigt door een spontane respons op bewegingen van het gaspedaal, een hoge trekkracht (maximumkoppel 400 Nm vanaf 3000 t/min), flinke toerentallen en een emotionele motorsound. De krukkast van hoogsterk en licht drukgegoten aluminium reduceert het voertuiggewicht op plaatsen die beslissend zijn voor de rijdynamiek.

Geavanceerde drukopbouw met twin-scroll-turbocompressor

Voor de drukopbouw wordt gebruik gemaakt van een twin-scroll-turbocompressor. Deze combineert een optimale respons bij lage toerentallen met een grote toename van het vermogen bij hogere toerentallen. De behuizing van de twin-scroll-turbocompressor is opgedeeld in twee parallel lopende stromingskanalen. Samen met de eveneens gesplitste uitlaatkanalen in het uitlaatspruitstuk creëert dit de mogelijkheid, de uitlaatgassen afzonderlijk naar het schoepenwiel van de turbine te leiden.

De cilinders zijn opgedeeld in twee cilindergroepen, elk verbonden met een van de toevoeren van de twin-scroll-turbine. De cilindergroepen werden bepaald op basis van de ontstekingsvolgorde.

Daaruit resulteert nog een voordeel van de twin-scroll-technologie, die de wederzijdse negatieve beïnvloeding van de afzonderlijke cilinders bij een verandering van de druk minimaliseert. Daardoor vermindert ook de tegendruk van de uitlaatgassen en worden de veranderingen van de druk en de efficiëntiegraad van de motor verbeterd.

Tal van aanpassingen aan de motor zorgen voor meer efficiëntie

De grote technologische ambitie van de nieuwe viercilindermotor wordt ook duidelijk uit tal van maatregelen ter verbetering van de efficiëntie. Daartoe behoren de variabele kleptiming CAMTRONIC, het intelligente thermomanagement voor motor en olie, de uiterst nauwkeurig inspuitende piëzo-injectoren en de meervoudige vonkontsteking. In de productie vermindert het gepatenteerde CONICSHAPE®-proces voor het honen van de cilinders de wrijving in de motor en zorgt daarmee eveneens voor meer efficiëntie.

Soepele overbrenging: de AMG SPEEDSHIFT DCT 7G-transmissie met dubbele koppeling

Ook de AMG SPEEDSHIFT DCT 7G-transmissie met dubbele koppeling draagt bij tot het soepele en dynamische karakter van de nieuwe A 35 4MATIC. De verhoudingen van de versnellingen zijn zo gekozen, dat de bestuurder bij alle snelheden een zeer spontaan acceleratiegedrag ervaart, gecombineerd met korte schakeltijden en optimale aansluitingen bij het opschakelen.

De standaard RACE START-functie maakt het mogelijk om vanuit stilstand maximaal te accelereren en is een zeer emotionele belevenis. De kortstondige M-modus door het bedienen van de stuurschakelpaddles in alle rijprogramma’s alsmede de modus ‘M’ voor handmatig schakelen via de stuurschakelpaddles completeren de functies van de AMG SPEEDSHIFT DCT 7G-transmissie.

Variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC

Dynamiek, souplesse en performance, dat zijn de drie begrippen die van toepassing zijn op de standaard vierwielaandrijving van de nieuwe A 35 4MATIC. De variabele AMG Performance 4MATIC verbindt optimale tractie met volop rijplezier. Passend bij de gewenste rijdynamiek is de koppelverdeling traploos variabel. De bandbreedte loopt daarbij uiteen van uitsluitend voorwielaandrijving tot een verdeling van elk 50 procent op de voor- en de achteras.

De variabele verdeling van het koppel tussen de voor- en de achteras verloopt via een lamellenkoppeling die in de achterdifferentieel is geïntegreerd. Dit wordt elektromechanisch geregeld. Bepalende factoren voor de koppelverdeling zijn niet alleen de rijsnelheid, de langs- en dwarsacceleratie en de stuurhoek, maar ook het verschil in aantal omwentelingen tussen de afzonderlijke wielen, de transmissiemodus en de stand van het gaspedaal.

De elektromechanische regeling biedt ten opzichte van een elektrohydraulisch systeem vooral voordelen die leiden tot meer rijdynamiek, in de eerste plaats dankzij de aanzienlijk snellere en toerentalonafhankelijke bediening van de lamellen over het hele bereik.

Zo lang het ESP® is ingeschakeld, bevindt het 4MATIC-systeem zich in de modus ‘Comfort’. Zodra de bestuurder via de toets ‘ESP® SPORT Handling’ of ‘ESP® OFF’ kiest, schakelt het 4MATIC-systeem over naar de ‘Sport’-modus voor een nog soepeler handling en een grensbereik dat verder naar boven schuift.

Vijf rijprogramma’s: grote spreiding van de voertuigkarakteristiek

De vijf AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘Slippery’, ‘Comfort’, ‘Sport’, ‘Sport+’ en ‘Individual’ maken een grote spreiding van de voertuigkarakteristiek van comfortabel tot dynamisch mogelijk. Daarbij worden relevante parameters zoals de respons van motor en transmissie veranderd.

Het nieuwe rijprogramma ‘Slippery’ is optimaal afgestemd op een glad wegdek, met gereduceerd vermogen en een vlakke koppelcurve. Slepende versnellingswisselingen, eerder opschakelen en het ECO start-stopsysteem ondersteunen het rijgedrag dat is gericht op stabiliteit.

Het rijprogramma ‘Comfort’ staat voor comfortabel en zuinig rijden, onder andere door zeer vroegtijdig opschakelen. Het onderstel en de besturing zijn afgestemd op comfort, het ECO start-stopsysteem is ingeschakeld.

De rijprogramma’s ‘Sport’ en ‘Sport+’ worden gekenmerkt door souplesse en rijplezier met een sportieve karakteristiek van de motor en de transmissie. Het klankbeeld van de turbomotor wordt markanter. Het ECO start-stopsysteem is uitgeschakeld. ‘Sport+’ is met tussengas bij het terugschakelen en de gedeeltelijke uitschakeling van de cilinders voor een kortstondig en exact gedefinieerde vermindering van de ontsteking en injectie bij volgas bijzonder emotioneel.

Het ‘Individual’-rijprogramma biedt de mogelijkheid, de afzonderlijke parameters naar eigen voorkeur uit te kiezen en op te slaan. Bovendien is hierbij in de aandrijvingsstanden ‘Reduced’ en ‘Moderate’ ook volledig elektrisch rijden mogelijk.

AMG DYNAMICS: meer souplesse bij hoge stabiliteit

Als nieuw element in het kader van de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s beschikt de nieuwe A 35 4MATIC over AMG DYNAMICS. Deze geïntegreerde rijdynamiekregeling breidt de stabiliserende functies van het ESP® uit met ingrepen voor meer souplesse, afhankelijk van de wensen van de bestuurder. Bij het dynamisch nemen van bochten zorgt een kortstondige remingreep aan het achterwiel aan de binnenzijde van de bocht voor een gedefinieerd giermoment om de hoogteas. Het effect: de A 35 4MATIC stuurt spontaan en zeer precies in.

De verschillende karakteristieken van AMG DYNAMICS worden aangeduid met de begrippen ‘Basic’ en ‘Advanced’. Op het multimediadisplay wordt bij de keuze van de rijprogramma’s het nieuwe AMG DYNAMICS-symbool met de betreffende toevoeging weergegeven.

‘Basic’ hoort bij de rijprogramma’s ‘Slippery’ en ‘Comfort’. De A 35 4MATIC heeft hierbij een zeer stabiel rijgedrag met hoge gierdemping.

‘Advanced’ wordt geactiveerd in de programma’s ‘Sport’ en ‘Sport+’. De A 35 4MATIC blijft neutraal uitgebalanceerd. De geringere gierdemping, een kleinere uitslag van het stuurwiel en de toegenomen souplesse ondersteunen dynamische manoeuvres als bijvoorbeeld het rijden op bochtige binnenwegen.

In het programma ‘Individual’ kan de bestuurder de AMG DYNAMICS-niveaus zelf vastleggen.

AMG RIDE CONTROL: onderstel met specifieke componenten

De basis van de AMG RIDE CONTROL-onderstel-lay-out is het op maat gemaakte concept van de nieuwe Mercedes-Benz A-Klasse met rechte-lijnstabiliteit en uitgesproken dynamisch bochtgedrag. De dynamiek in lengte- en dwarsrichting zijn perfect op elkaar afgestemd.

Aan de vooras is een constructie met McPherson-veerpoten toegepast. De wielgeleiding verloopt aan beide zijden door middel van een dwarsgeplaatste draagarm onder het middelpunt van het wiel, een veerpoot en een spoorstang. De speciale asgeometrie vermindert de invloeden van de aandrijving op de besturing – voor een hoog comfort en soepele handling. De nieuwe dwarsgeplaatste draagarmen van aluminium verminderen de ongeveerde massa en maken zo een gevoeliger respons van de vering mogelijk. Het AMG-specifieke draaipunt van de vooras is uitgevoerd met een radiaal geschroefd remzadel, een technologie die afkomstig is uit de autosport.

De achteras met vier draagarmen is via een draaistel star met de carrosserie verbonden. Per achterwiel zijn de drie dwarsgeplaatste en de ene in lengterichting geplaatste draagarmen, de wieldrager en de lagers uit de beproefde A 45 4MATIC toegepast. Dit garandeert rijstabiliteit en souplesse van het hoogste niveau.

Drietraps adaptief verstelbare demping

Met de als optie leverbare adaptief verstelbare demping kan de bestuurder kiezen uit drie afzonderlijke onderstelregelingen. De bandbreedte loopt daarbij uiteen van comfortabel tot sportief georiënteerd. Het systeem werkt volledig automatisch en past de dempingskracht afhankelijk van de rijstituatie op elk wiel aan het wegdek en de rijsituatie aan. Dat gebeurt binnen milliseconden traploos in een breed dempingskenveld. Het resultaat: het afrolcomfort en de souplesse nemen in gelijke mate toe.

Stabiel high-performance remsysteem

Het high-performance remsysteem zorgt voor een stabiele vertraging en korte remwegen. In zijn afmetingen is het identiek aan het beproefde model A 45 4MATIC. Aan de vooras zijn nieuw ontwikkelde vaste monoblok-remzadels met vier zuigers en 350 millimeter grote remschijven gemonteerd. De achteras is voorzien van vuistzadels met één zuiger en 330 millimeter grote remschijven. De schijven zijn inwendig geventileerd en geperforeerd om de warmte beter af te voeren en remfading, ook bij extreme belasting, te voorkomen. De zilverkleurige remklauwen zijn voorzien van een zwart opschrift ‘AMG’.

Besturing met speciale tandheugel en variabele verhouding

De snelheidsafhankelijke, elektromechanische sportparameterbesturing ondersteunt met zijn directe instuurkarakteristiek een sportief rijgedrag. De stuurinrichting is uitgevoerd met een speciale tandheugel met variabele verhouding en twee kenvelden: afhankelijk van welk rijprogramma de bestuurder gekozen heeft, zorgt dit voor een sportief-straf of een meer comfortabel stuurgevoel. De starre bevestiging in de integraaldrager verbindt de besturing nog beter met de carrosserie en verbetert zo de nauwkeurigheid.

AMG-uitlaat met uitlaatklep voor soundmodulatie

De uitlaat is standaard voorzien van een automatisch geregelde uitlaatklep. Afhankelijk van het gekozen rijprogramma wordt de sound hierbij gemoduleerd van uitgebalanceerd tot krachtig.

Design: onmiskenbare invloeden vanuit de autosport

Het krachtige exterieurdesign verrijkt de vormentaal van de A-Klasse met karakteristieke AMG-elementen. Optische kenmerken aan de voorzijde zijn de grille met dubbele lamel, de AMG Line-voorskirt met flics aan de luchtinlaten, een frontsplitter en sierelementen in zilverchroom op de lamellen in de buitenste luchtinlaten. Aan de zijkant springen de aerodynamisch geoptimaliseerde 18 inch dubbelspaaks lichtmetalen velgen en de dorpelverbreders van de AMG Line in het oog. Aan de achterzijde domineert de achterskirt met nieuwe diffusorinzet, de spoilerrand op het dak en de twee ronde uitlaatsierstukken het beeld.

Sportief interieur met MBUX multimediasysteem

Het interieur van de A35 4MATIC volgt de Entry Performance-filosofie van Mercedes-AMG met stoelbekleding in lederlook ARTICO met microvezel DINAMICA in zwart met rode contrastsiernaden en rode veiligheidsgordels of lederlook ARTICO in zwart/digitaalgrijs. Een rode rand aan het sierdeel van microvezel DINAMICA en de luchtuitstroomopeningen met rode ringen zorgen voor extra accenten.

De verbinding tussen sportief design en doordachte details wordt ook zichtbaar in de uitvoering van het MBUX multimediasysteem met zijn innovatieve bedienings- en aanduidingsconcept. MBUX vervangt ook in de nieuwe A 35 4MATIC de tot dusver gebruikte COMAND-systemen en zorgt voor een nog intensievere verbinding tussen auto, bestuurder en passagiers. Emotionele weergavestijlen onderstrepen de begrijpelijkheid van de bedieningsstructuur en worden gekenmerkt door briljante 3D-graphics met hoge resolutie. Optisch versmelten de beide displays onder een gemeenschappelijk afdekglas tot een widescreen cockpit en benadrukken daarmee als centraal element de horizontale structuur van het interieurdesign.

Volledig digitaal combi-instrument met drie AMG-weergavestijlen

Bij het combi-instrument is er keuze tussen drie AMG-weergavestijlen. Bijzonder markant is de Supersport-modus met een centrale ronde toerenteller en aanvullende informatie in de vorm van staafdiagrammen links en rechts van de toerenteller. Het perspectief lijkt tot in de diepte van de achtergrond tot een kunstmatige horizon te reiken. Via het AMG-menu kan de bestuurder hier diverse weergaven oproepen, zoals warm-up, set-up, g-force en motorgegevens.

Multimediadisplay met touchscreen en nieuwe middenconsole

Ook het multimediadisplay met touchscreen benadrukt met individuele AMG-weergaven als de visualisering van de rijprogramma’s, AMG TRACK PACE en telemetriegegevens de dynamische karakteristiek. De AMG-specifieke middenconsole in pianolaklook inclusief standaard touchpad bevat extra schakelaars waarmee de functies ESP®, handmatige transmissiemodus en adaptief verstelbare demping kunnen worden bediend. In combinatie met het als optie leverbare lederpakket is de rand uitgevoerd in zilverchroom.

Vanzelfsprekend is ook de A 35 4MATIC voorzien van de innovatieve spraakbediening, die met het trefwoord ‘Hey Mercedes’ geactiveerd wordt. MBUX herkent en begrijpt dankzij kunstmatige intelligentie nagenoeg alle zinnen uit het infotainmentsegment en de voertuigbediening, ook wanneer ze indirect worden gesproken.

Nieuwe generatie AMG-stuurwielen met touch control-buttons

Voor de perfecte verbinding tussen bestuurder en auto zorgt ook de nieuwe generatie AMG-stuurwielen. De aan de onderzijde afgevlakte stuurwielkrans met geperforeerd leder op het greepgedeelte en rode contrastsiernaden overtuigt zowel optisch als haptisch. De gegalvaniseerde stuurschakelpaddles maken door handmatig schakelen een nog sportiever rijgedrag mogelijk.

Nieuw zijn de geïntegreerde touch control-buttons. Daarmee kunnen de weergaven van het combi-instrument en het multimediasysteem door horizontale en verticale wisbewegingen van de vingers intuïtief worden gekozen en naar de persoonlijke voorkeuren willekeurig worden gepositioneerd. De actieve afstandsassistent DISTRONIC en de cruisecontrol worden in de bedieningsvelden links ingesteld. In de bedieningsvelden rechts bevinden zich de activatie van de spraakbediening, de telefoon en de regeling van het volume, de titelkeuze en andere functies van het multimediasysteem.

Als optie is het stuurwiel met innovatieve extra elementen leverbaar. Deze bestaan uit een ronde draaiknop met geïntegreerd display onder de rechter spaak van het stuurwiel alsmede twee verticaal geplaatste gekleurde displaytoetsen met schakelaars onder de linker spaak van het stuurwiel. Via de draaiknop kunnen de AMG-rijprogramma’s direct worden gekozen. Het gekozen rijprogramma wordt weergegeven via het LCD-kleurendisplay, dat direct in de draaiknop is ingebouwd.

Met de beide vrij te bepalen displaytoetsen en de extra schakelaars kunnen andere AMG-functies direct vanaf het stuurwiel worden bediend. Zo kan de bestuurder de aandacht bij het sportief rijden houden, zonder de handen van het stuurwiel te hoeven nemen. Via een icoontje op het extra LCD-display wordt de gewenste functie weergegeven, met de bijbehorende tiptoets schakelt de bestuurder de functie in. Zo kunnen de beide AMG-voorkeurfuncties worden bepaald en de instellingen met één vingertip worden veranderd.

Datalogger voor gebruik op het circuit: AMG TRACK PACE

Voor de nieuwe A 35 4MATIC is als optie ook AMG TRACK PACE leverbaar. De virtuele raceingenieur maakt deel uit van het MBUX multimediasysteem en legt bij het rijden op het circuit permanent meer dan tachtig voertuigspecifieke gegevens, zoals bijvoorbeeld snelheid en acceleratie vast. Daarbij komen de weergave van ronde- en sectortijden en de respectievelijke afwijking van de referentietijd. Omdat bepaalde elementen van de weergave in rood of groen oplichten, kan de bestuurder vanuit een ooghoek zonder het aflezen van cijfers herkennen of hij op het moment sneller of langzamer dan de beste tijd is.

In aansluiting op de snelle ronden kan de bestuurder aan de hand van de gegevens zijn rijprestaties analyseren en indien nodig verbeteren. Bovendien kunnen acceleratie en vertraging (bijvoorbeeld 0-100 km/h, ¼ mijl, 100-0 km/h) worden gemeten en opgeslagen. Dankzij een nieuw ontwikkeld algoritme, dat de positie van de auto zo nauwkeurig mogelijk bepaalt, herkent AMG TRACK PACE zelfs wanneer de baan verlaten of afgesneden wordt. Naast de GPS-gegevens worden daarbij de aanwezige sensoren (acceleratie, gyroscoop, stuurhoek, wielomwentelingen) gebruikt.

De weergave van de gegevens vindt plaats via het multimediadisplay, het combi-instrument en het als optie leverbare head-up display. Bekende circuits als bijvoorbeeld de Nürburgring of Spa-Francorchamps zijn al opgeslagen. Daarnaast is het ook mogelijk0 eigen circuits vast te leggen. Bij de kaartweergave kan worden overgeschakeld van 2D naar 3D. Ook kunnen kaarten online worden geactualiseerd.

De Augmented Reality-functie van MBUX maakt het bovendien mogelijk, dat op het multimediadisplay of het als optie leverbare head-up display de ideale lijn van een opgeslagen circuit wordt geprojecteerd, zodat de bestuurder als met een virtuele instructeur zijn rondetijden kan verbeteren.

Wereldpremière en marktintroductie

De nieuwe Mercedes-AMG A 35 4MATIC beleeft op 2 oktober 2018 zijn wereldpremière tijdens de Autosalon Parijs. Vanaf oktober 2018 kan de auto worden besteld, de marktintroductie begint in januari 2019 in West-Europa.