Mercedes-AMG breidt zijn productportfolio uit met drie nieuwe modellen en lanceert tegelijkertijd nieuwe typeaanduidingen: de 53-uitvoeringen van de CLS, E-Klasse Coupé en E-Klasse Cabriolet. Ze combineren een krachtige performance met een sportieve stijl en een hoge efficiëntie. Hun kloppend hart: een nieuwe, geëlektrificeerde 3,0-liter motor met zowel een uitlaatgasturbo als een ondersteunende elektrische compressor. De zescilinder lijnmotor levert een vermogen van 320 kW/435 pk en een maximumkoppel van 520 Nm. Zijn EQ Boost startdynamo levert tijdelijk 16 kW extra vermogen en 250 Nm koppel. Daarnaast voorziet hij ook het 48V-boordnet van stroom. Andere technische highlights: de AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie en de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+.

Gemeenschappelijke kenmerken van de drie nieuwe 53-uitvoeringen zijn de grille met twee lamellen, de voorbumper met A-wing design, de AMG-dorpelverbreders, de achterskirt met diffusor-inzetstuk en de ronde, dubbele uitlaatsierstukken in hoogglanzend chroom.

Zescilinder lijnmotor met EQ Boost startdynamo

De zescilinder lijnmotor kenmerkt zich door een zeer hoog prestatieniveau en intelligente elektrificatie. De EQ Boost startdynamo combineert een startmotor en een dynamo tot een krachtige elektromotor die tussen de motor en de transmissie is geplaatst. Deze innovatie alsmede het intelligente opladen met behulp van een ondersteunende elektrische compressor en een uitlaatgasturbo dienen allemaal hetzelfde doel: een verdere verbetering van de bekende AMG-performance en rijdynamiek bij een gelijktijdige reductie van brandstofverbruik en emissie. En de engineers zijn geslaagd in hun missie: de CLS 53 4MATIC+ accelerereert in slechts 4,5 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt met het Driver’s Package een topsnelheid van 270 km/ h. Het gecombineerde brandstofverbruik is 8,4 l/100 km (gecombineerde CO 2 -emissie: 200 g/km).

Hoog koppel zonder turbogat

De elektrische compressor, die ondersteuning krijgt van de EQ Boost startdynamo bij het wegrijden, zorgt voor een hoge laaddruk zonder vertraging en daarmee voor een snellere koppeltoename. Daarmee wordt voor een maximale acceleratie gezorgd tot het moment dat de grote uitlaatgasturbo zijn werk gaat doen. Als gevolg hiervan reageert de 3,0-liter motor extreem snel op het gaspedaal, zonder vertraging. Een extra bonus is de hoge mate van verfijning waarover de zescilinder lijnmotor beschikt.

Maakt de weg vrij voor hybride functies: 48V-boordnet

Voor de energietoevoer richting het 48V-boordnet zorgt de EQ Boost startdynamo. Het conventionele 12V-boordnet wordt eveneens van energie voorzien door een nieuw netwerk met een DC/DC-omvormer. Dankzij de 48V-accu wordt de totale accucapaciteit in de auto verhoogd, waardoor er meer elektrische energie beschikbaar komt. Daardoor worden ook innovatieve functies mogelijk gemaakt. Het 48V-boordnet maakt zodoende de weg vrij voor verdere hybridisering. Een extra voordeel: voor hetzelfde vermogen is slechts een kwart van de stroom van een conventioneel systeem vereist. Als gevolg daarvan is de bedrading dunner en zodoende lichter, wat indirect bijdraagt aan een lager brandstofverbruik. Het bestaande 12V-systeem levert stroom voor onder meer de verlichting, de cockpit, de infotainmentdisplays en de regeleenheden.

Hybride functies dankzij de EQ Boost startdynamo

De EQ Boost startdynamo vormt een zeer belangrijk onderdeel van het 48V-systeem en doet niet alleen dienst als dynamo; hij is ook verantwoordelijk voor de hybride functies. Dit zorgt voor brandstofbesparingen die tot op heden waren voorbehouden aan hybride technologie met een hoog voltage. Voor het eerst is de EQ Boost startdynamo ook verantwoordelijk voor het managen van de stationaire motorloop.

Tot de hybride functies behoort de boost met 16 kW extra vermogen en 250 Nm extra koppel, de recuperatie, de verschuiving van het laadpunt, de ‘zeil’-modus en de nauwelijks waarneembare herstart van de motor bij het start-stopsysteem.

Omdat er geen aandrijfriemen meer nodig zijn voor de nevenaggregaten aan de voorzijde van de motor, neemt de nieuwe zescilindermotor veel minder ruimte in onder de motorkap dan conventionele zescilindermotoren. Hierdoor is er ruimte beschikbaar gekomen voor een uitlaatgasnabehandelingssysteem dat in de buurt van de motor is geplaatst en daardoor bijzonder efficiënt werkt. De standaard partikelfilter is het enige deel van de uitlaat dat onder de vloer is geplaatst.

Exterieur: grille met twee lamellen en ronde, dubbele uitlaatsierstukken

Ook in visueel opzicht gaan de nieuwe 53-uitvoeringen hun eigen weg. Een gezamenlijk kenmerk van de modellen is de grille met twee lamellen in zilverchroom, die tot op heden was voorbehouden aan de V8-Performance-modellen. In plaats van de diamond grille met individuele pins is de grille nu voorzien van een zwart rooster. De voorskirt met A-wing design is voorzien van zwarte flics en een splitter in zilverchroom. De buitenste luchtinlaten hebben twee horizontale vinnen in zilverchroom. AMG-dorpelverbreders geven de 53-uitvoeringen een dynamisch silhouet.

Aan de achterzijde springt niet alleen de nieuw gevormde achterskirt in het oog, de klassieke ronde, dubbele uitlaatsierstukken in hoogglanzend chroom trekken ook de aandacht. Het design van de zijkanten van de achterskirt verbetert de aerodynamica aan de achterzijde, met een betere luchtstroming rond de wielkasten tot gevolg. De spoilerrand op de achterklep is in carrosseriekleur gelakt, maar deze kan als optie ook worden uitgevoerd in carbon.

Exterieur: specifieke kenmerken van de CLS 53 4MATIC+

De voorskirt van de CLS 53 4MATIC+ is voorzien van extra zijdelingse aircurtains die de aerodynamica aan de voorzijde verbeteren en zodoende de c w -waarde verlagen. De frontsplitter loopt naadloos in de aircurtains over en beperkt de opwaartse druk op de vooras. De grille wordt naar onderen toe breder, waardoor de CLS een krachtige uitstraling krijgt. De scherp gelijnde, smalle koplampen leveren daar ook een bijdrage aan. De buitenspiegels zijn op de portieren geplaatst, net als bij de AMG GT-modellen. Dat zorgt voor een nog dynamischer look.

De tweedelige achterlichten laten de achterzijde breder ogen en dragen tevens bij aan een grotere laadopening. De grotere spoorbreedte zorgt voor meer stabiliteit in bochten en een indrukwekkend uiterlijk doordat de wielen verder naar buiten toe zijn geplaatst. Standaard is de CLS 53 voorzien van aerodynamisch geoptimaliseerde 19 inch lichtmetalen velgen, als optie zijn 20 inch velgen leverbaar.

Interieur met innovatief aanduidings- en bedieningsconcept

Het interieur van de nieuwe AMG-modellen verwelkomt de inzittenden met een modelspecifiek, exclusieve uitrusting, luxueuze materialen en aanzienlijk uitgebreidere keuzemogelijkheden. En dan is er nog het innovatieve aanduidings- en bedieningsconcept met hoge resolutie-displays, die als optie ook met een beelddiagonaal van 12,3 inch leverbaar zijn. De twee displays zijn achter één glazen afdekking geplaatst en vormen zo de widescreen cockpit. Dit centrale element benadrukt de focus op de horizontale lijnen die bij het interieurdesign is toegepast.

De als optie leverbare widescreen cockpit omvat een groot display met virtuele instrumenten in het directe zicht van de bestuurder alsmede een centraal display boven de middenconsole. Omdat de cockpit volledig digitaal is, kan de bestuurder kiezen uit de drie weergavestijlen ‘Classic’, ‘Sport’ en ‘Progressive’ en tevens de informatie laten weergeven waaraan hij of zij waarde hecht. Via het AMG-menu is het mogelijk om de motor- en olietemperatuur te laten weergeven, de versnelling in langs- en dwarsrichting, het motorvermogen en -koppel, de boost (turbodruk), de bandentemperatuur en -druk alsmede de actuele set-up van de auto.

De aanraakgevoelige touch control-buttons op het stuurwiel reageren op veegbewegingen. Met deze buttons kan het gehele infotainmentsysteem worden bediend zonder dat de bestuurder zijn handen van het stuur hoeft te halen.

Het infotainmentsysteem kan ook worden bediend via de touchpad met controller in de middenconsole en met de LINGUATRONIC spraakbediening. Hiermee kunnen nu ook de autofuncties worden aangestuurd, zoals de klimaatregeling, stoelventilatie/-verwarming, interieurverlichting en het als optie leverbare head-up display.

Standaard voorzien van nieuw AMG Performance-stuurwiel

Een combinatie van exclusiviteit en sportiviteit bieden ook de sportstoelen (bij de E 53 4MATIC+ Coupé en Cabriolet in integraallook) met AMG-stoelbekleding en AMG-embleem, de rode veiligheidsgordels en de sierdelen in carbon of glasvezel matzilver. Ook opvallend: het nieuwe, standaard AMG Performance-stuurwiel in nappaleder met individualiseringsmogelijkheden zoals houtinleg in pianolak of microvezel DINAMICA op het greepgedeelte.

Wat de interieurkleuren en -materialen betreft bieden de drie nieuwe 53-modellen veel meer mogelijkheden dan de voorgaande 43-modellen. Voor de afwerking is er keuze uit lederlook ARTICO/microvezel DINAMICA, nappaleder en designo interieurs. Naast het klassieke zwart met rode of grijze contrastsiernaden, kan de bekleding bij de E 53 4MATIC+ Coupé en Cabriolet nu ook worden uitgevoerd in de kleurencombinaties zwart/zadelbruin, zwart/wit, zwart/classicrood, designo titiaanrood/macchiatobeige en designo titaangrijs/zwart.

Bij de CLS 53 4MATIC+ zijn naast de designo uitrustingen ook de kleurencombinaties macchiatobeige/magmagrijs, zwart/bengaalsrood en espressobruin/magmagrijs leverbaar, waarbij de omgevingskleur ook terugkeert op de stuurwielrand. Het kleurenconcept is ook toegepast in het achtercompartiment (wavedesign). De sportstoelen met verstelbare hoofdsteunen van de CLS 53 4MATIC+ zijn eveneens nieuw vormgegeven voor wat betreft vorm, kleur en materiaal. Hierbij is gekeken naar optimalisatie van het comfort, de ergonomie, de sportiviteit en de veiligheid. De achterbank is eveneens nieuw en beschikt voortaan over drie volwaardige zitplaatsen. De achterbankleuning is voorzien van in hoogte verstelbare hoofdsteunen en kan worden omgeklapt in de verhouding 40:20:40, wat voor nog meer flexibiliteit en praktisch gebruiksgemak zorgt.

Korte schakeltijden, hoge efficiëntie de AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie

De nieuwe 3,0-liter lijnmotor is gekoppeld aan de AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie, die zich kenmerkt door extreem korte schakeltijden en indien nodig snel meerdere versnellingen terugschakelt, terwijl de tussengasfunctie voor een bijzonder opwindende rijervaring zorgt. Of dit nu automatisch gebeurt of met behulp van de stuurschakelpaddles, het op- en terugschakelen vindt onmiddellijk plaats. Met name in het rijprogramma ‘Sport+’ en in de handmatige modus reageert de transmissie zeer snel.

Volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+

Het vermogen wordt overgebracht op de weg door de standaard volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC. Dit intelligente systeem combineert de voordelen van verschillende aandrijfconcepten: de volledig variabele koppelverdeling over de voor- en achteras zorgt niet alleen voor een optimale tractie, maar ook voor een hoge rijstabiliteit en veiligheid onder alle omstandigheden, zowel op droog wegdek als bij regen en sneeuw. De overgang van achterwielaandrijving naar vierwielaandrijving en vice versa verloopt naadloos, omdat de intelligente aansturing is geïntegreerd in de auto-systeemarchitectuur.

De continu aangedreven achteras wordt door een elektromechanisch geregelde koppeling op variabele wijze met de vooras verbonden. Daarbij wordt continu berekend wat de optimale koppelverdeling is. Er kan voor vierwielaandrijving met een maximale grip worden gekozen, maar ook voor uitsluitend achterwielaandrijving. Naast de grip en de dwarsdynamiek verbetert de vierwielaandrijving ook de langsdynamiek voor een nog betere acceleratie.

Maatwerk met één druk op de knop: AMG DYNAMIC SELECT

Met de vijf DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘Eco’, ‘Comfort’, ‘Sport’, ‘Sport+’ en ‘Individual’ kan de bestuurder de afstellingen van de nieuwe 53-modellen met één druk op de knop aanpassen op de persoonlijke voorkeuren. De mogelijkheden lopen daarbij uiteen van efficiënt en comfortabel tot bijzonder sportief. Belangrijke parameters als gasrespons, transmissie, onderstel en besturing worden daarbij aangepast. Onafhankelijk van de DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s kan de bestuurder door op de ‘M’-toets te drukken overschakelen naar de handmatige modus, waarin uitsluitend geschakeld wordt met de stuurschakelpaddles. De onderstelafstelling kan eveneens worden aangepast.

Onafhankelijke wielophanging AMG RIDE CONTROL+

Voor meer dynamiek, een neutraal bochtengedrag en meer grip hebben de ontwikkelaars uit Affalterbach een autonome sport-wielophanging ontwikkeld op basis van de AIR BODY CONTROL-luchtvering. Het meerkamer-luchtveringssysteem met zeer sportieve afstelling van veren en dempers zorgt samen met de continu verstelbare demping ADS+ (Adaptive Damping System) voor een uitstekende rijdynamiek met een hoog rijcomfort. Straffer afgestelde veren, bijvoorbeeld tijdens het rijden in bochten en het remmen, zorgen voor minder rolbewegingen.

De vooras is voorzien van speciale fusees en draagarmen. Alle componenten zijn geoptimaliseerd qua stijfheid. Meer negatief camber op de vooras en op de multilink achteras zorgt voor meer dwarsdynamiek. De elastokinematica van beide assen is aangepast voor meer stijfheid. Al deze maatregelen zorgen voor meer rijdynamiek.

De dempers van elk wiel worden automatisch aangepast aan de rijsituatie en de staat van het wegdek. Dit gebeurt snel en precies, met gebruik van twee afzonderlijke kleppen voor de rebound en de compressiekrachten in de dempers. Voor de demperafstelling zijn drie rijmodi – ‘Comfort’, Sport’ en ‘Sport+’ – beschikbaar, waardoor er een grotere variatie mogelijk is tussen langeafstandscomfort en sportieve rijdynamiek.

Dankzij de pneumatische niveauregeling rondom is het voertuigniveau van de 53-uitvoeringen constant, ongeacht de belading. Om de bodemvrijheid te vergroten – bijvoorbeeld om steile hellingen bij parkeergarages af te rijden – kan het voertuigniveau worden verhoogd met een druk op knop, zowel bij stilstand als rijdend. Het niveau wordt automatisch verlaagd bij het rijden op hogere snelheid. Dit zorgt voor meer stabiliteit dankzij een lager zwaartepunt.

Direct en met een duidelijke feedback: de AMG-parameterstuurbekrachtiging

De elektromechanische parameterstuurbekrachtiging is in de 53-uitvoeringen voorzien van een variabele overbrenging. Deze kenmerkt zich door een exacte, natuurlijke feedback. Voor de stuurbekrachtiging zijn twee standen mogelijk – ‘Comfort’ en ‘Sport’. De betreffende afstemmingen worden automatisch ingeschakeld aan de hand van het geselecteerde DYNAMIC SELECT-rijprogramma. In de ‘Sport’-modus wordt meer feedback gegeven.

Fading-bestendig en betrouwbaar: het composietremsysteem

Het grote remsysteem met inwendig geventileerde composietremschijven zorgt bij de 53-uitvoeringen voor een betrouwbare en snelle vertraging. Op de vooras zijn geperforeerde en inwendig geventileerde remschijven toegepast in de maat 370 x 36 mm met vaste remklauwen met vier zuigers en opschrift ‘AMG’. Achter zijn inwendig geventileerde remschijven gemonteerd in de maat 360 x 26 mm en zwevende remklauwen met één zuiger.

Wellness tijdens lange ritten: het ENERGIZING-comfortprogramma

Het ENERGIZING-comfortprogramma is als optie leverbaar voor alle 53-uitvoeringen en het koppelt tal van comfortsystemen aan elkaar. Het maakt gebruik van de functies van de automatische airconditioning en de stoelen (verwarming, ventilatie, massagefunctie), de oppervlakte- en stuurwielverwarming alsmede de verlichtings- en muzieksfeer. Het stelt Mercedes-Benz rijders in staat om een specifieke wellness set-up te kiezen die aansluit bij hun stemming en wensen. Dit verhoogt het welbehagen en de fitheid aanzienlijk.

Intelligent Drive: de techniek uit de S-Klasse

De CLS 53 4MATIC+ beschikt over de nieuwste generatie rijassistentiesystemen uit de S-Klasse. De rijassistentie- en veiligheidssystemen zijn modulair opgebouwd. Tot de standaarduitrusting behoren de actieve remassistent, actieve spoorassistent, ATTENTION ASSIST, snelheidslimietassistent en het inzittendenbeschermingssysteem PRE-SAFE®. Nieuw en eveneens standaard is PRE-SAFE® Sound, dat het menselijk gehoor voorbereidt op het verwachte botsingsgeluid als er een aanrijding dreigt.

Het als optie leverbare rijassistentiepakket plus bestaat uit de actieve afstandsassistent DISTRONIC, actieve stuurassistent, actieve snelheidslimietassistent, actieve remassistent met kruispuntfunctie, uitwijk-stuurassistent, actieve dodehoekassistent, actieve spoorassistent en PRE‑SAFE® PLUS. De actieve afstandsassistent DISTRONIC en de actieve stuurassistent zorgen nu voor nog meer comfort door de bestuurder beter te ondersteunen bij het aanhouden van een veilige afstand en snelheid. De snelheid wordt nu automatisch aangepast bij het naderen van bochten en kruisingen. De actieve rijbaanwisselassistent werd grondig doorontwikkeld (bij de individuele functies kunnen er landspecifieke verschillen zijn). Daarnaast omvat het rijassistentiepakket plus ook PRE-SAFE® Impulse Side. Dit systeem bereidt de voorpassagiers voor op een aanrijding van opzij door voor een zijwaartse impuls te zorgen. Dit vermindert de kans op letsel aanzienlijk.

Daarnaast beschikt de nieuwe CLS 53 4MATIC+ over het verbeterde camera- en radarsysteem van de Mercedes-Benz CLS, dat een nog beter beeld van de verkeerssituatie geeft. Bovendien wordt voor het eerst gebruikgemaakt van kaart- en navigatiegegevens om het rijgedrag te berekenen.

Exclusieve Edition 1 voor de CLS 53 4MATIC+

Bij de marktintroductie is de exclusieve Edition 1-uitvoering van de CLS 53 4MATIC+ beschikbaar, die is voorzien van het interieurconcept COPPER ART. De vele highlights in een fraaie koperkleur zorgen voor een bijzonder hoogwaardig ogend interieur. De zwarte nappalederen bekleding is ook afgewerkt met koperkleurige contrastsiernaden, net als het dashboard, de armsteunen, middenconsole, portierpanelen en randen van de vloermatten.

Sierdelen en de middenconsole in carbon met COPPER ART-contrastsiernaden en het Performance-stuurwiel met Edition-logo onderstrepen het bijzondere karakter van deze uitvoering. De luxueuze uitstraling wordt verder versterkt door de sfeerverlichting met 64 kleuren, het memory- en spiegelpakket en het exclusieve analoge IWC-klokje.

Nieuwe typeaanduiding in de hogere middenklasse

Met de nieuwe modellen presenteert het performance- en sportwagenmerk uit Affalterbach tevens een nieuwe typeaanduiding: de 53-uitvoeringen, die debuteren bij de CLS, E‑Klasse Coupé en E‑Klasse Cabriolet.

