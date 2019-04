Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC: iconisch design in combinatie met kracht en intelligentie

Sportief, stijlvol, intelligent en dynamisch: de nieuwe CLA 35 4MATIC (brandstofverbruik gecombineerd 7,3-7,2 l/100 km; CO 2 -emissie gecombineerd 167-164 g/km)* is de nieuwste en meer lifestylegeoriënteerde instap in de wereld van Mercedes-AMG. De vierdeurs Coupé deelt de vooruitstrevende technologie met de A-Klasse uit Affalterbach. Tegelijkertijd is hij nog gedurfder met zijn iconische design en intelligente MBUX-interieurassistent. De krachtige en soepele 2,0-liter viercilinder turbomotor levert een vermogen van 225 kW/306 pk, dat variabel wordt verdeeld over alle vier de wielen via de zeventraps transmissie met dubbele koppeling en de vierwielaandrijving. De sportieve prestaties (acceleratie 0-100 km/h in 4,9 seconden) zijn gekoppeld aan een veelzijdige rijervaring – van zeer sportief tot langeafstandscomfort.

“Met zijn iconische design en soepele rijdynamiek is de nieuwe CLA 35 4MATIC een aantrekkelijk aanbod voor een jonge, actieve en lifestylebewuste doelgroep. Deze klanten hebben een duidelijk eisenpakket: ze verwachten een spannend design, onovertroffen prestaties en een inspirerend rijgedrag. De nieuwe CLA 35 4MATIC is de belichaming van deze lifestyle en maakt de instap in de fascinerende wereld van de AMG Driving Performance mogelijk”, aldus Tobias Moers, CEO van Mercedes-AMG GmbH.

Exterieurdesign: iconisch met een sportief, slank silhouet

Het iconische design van de CLA Coupé is een van de koopargumenten. De AMG-designers hebben de basisvorm dan ook nagenoeg intact gelaten, met brede wielkasten en een sportief, slank silhouet. De twee powerdomes op de motorkap werden eveneens overgenomen als sportieve details. De nieuwe grille met klassieke dubbele lamel en de AMG Line-voorskirt met flics aan de luchtinlaten zijn daarentegen typische kenmerken van de CLA 35 4MATIC. Andere specifieke details zijn de sierelementen in zilverchroom op de lamellen in de buitenste luchtinlaten. In het zijaanzicht springen de aerodynamisch geoptimaliseerde 18 inch dubbelspaaks lichtmetalen velgen (19 inch als optie leverbaar) en de dorpelverbreders in het oog. De achteraanblik wordt bepaald door de achterskirt met nieuw diffusorinzetstuk, de kleine spoilerrand op het kofferdeksel en de ronde uitlaatsierstukken links en rechts. De tweedelige smalle achterlichten en de in de achterbumper geïntegreerde kentekenplaat zorgen ervoor dat de achterzijde van de CLA bijzonder breed oogt.

Sportief interieur met MBUX infotainmentsysteem

De frameloze portieren verschaffen toegang tot een interieur met een hightech ambiance waar kwaliteit en elegantie hand in hand gaan met volledig digitale displays. Het interieur kan optioneel worden voorzien van sfeerverlichting met 64 kleuren. Karakteristiek zijn ook de stoelbekledingen in lederlook ARTICO/ microvezel DINAMICA zwart met rode contrastsiernaden en rode veiligheidsgordels of lederlook ARTICO zwart/digitaalgrijs. De rode rand van het sierdeel in microvezel DINAMICA en de rode ringen om de luchtuitstroomopeningen vormen andere opvallende accenten.

De combinatie van een sportief design en verfijnde details komt ook naar voren in het MBUX infotainmentsysteem met zijn innovatieve bedienings- en weergaveconcept. Ook in de nieuwe CLA 35 4MATIC vervangt MBUX de voorgaande COMAND-systemen en zorgt voor een intensievere verbinding tussen auto, bestuurder en passagiers. Emotionele weergavestijlen onderstrepen de begrijpelijkheid van de bedieningsstructuur en worden gekenmerkt door briljante 3D-graphics met hoge resolutie. Optisch versmelten de beide displays onder een gemeenschappelijk afdekglas tot een widescreen cockpit en benadrukken daarmee als centraal element de horizontale structuur van het interieurdesign.

Met de nieuwe optionele MBUX-interieurassistent kunnen bepaalde functies van het multimediasysteem contactloos worden bediend en kan het leeslampje in- en uitgeschakeld worden. De assistent kan onderscheid maken tussen de bewegingen van de bestuurder en de voorpassagier, en herkent bepaalde handposities en handbewegingen. Het interactiegedeelte voor de MBUX-interieurassistent bevindt zich voor het mediadisplay en loopt door tot de middenconsole, inclusief het touchpad tussen de bestuurder en voorpassagier.

De MBUX-interieurassistent herkent bewegingen in de richting van de verschillende bedieningselementen van het infotainmentsysteem. Beweegt de hand in de richting van het touchscreen, dan wordt de stoel van de persoon die het systeem bedient op het mediadisplay vergroot. De passende bedieningselementen zijn dan automatisch voorgeselecteerd. In het radio- en mediamenu reduceert de MBUX-interieurassistent het aantal bedieningsstappen. In het navigatiemenu geeft het systeem de navigatie weer zodra de hand richting het touchscreen of touchpad beweegt, zodat een symbool direct kan worden geselecteerd. Bij het weergeven van het camerabeeld kan de MBUX-interieurassistent – zodra de hand richting het touchscreen beweegt – de vier camerabedieningssymbolen van de 360°-camera op het scherm tonen. Zo kan er snel gekozen worden uit de beelden van de camera’s voor, achter, rechts of links.

Vanzelfsprekend is ook de CLA 35 4MATIC voorzien van de innovatieve spraakbediening, die met het trefwoord “Hey Mercedes” geactiveerd wordt. MBUX herkent en begrijpt dankzij kunstmatige intelligentie nagenoeg alle verzoeken op het gebied van infotainment en voertuigbediening, ook wanneer ze indirect worden gesproken.

Volledig digitaal combi-instrument met drie AMG-weergavestijlen

Bij het combi-instrument is er keuze tussen de drie AMG-weergavestijlen ‘Klassiek’, ‘Sport’ en ‘Supersport’. Bijzonder markant is de ‘Supersport’-modus met een centrale, ronde toerenteller en aanvullende informatie in de vorm van staafdiagrammen links en rechts van de toerenteller. Het perspectief lijkt tot in de diepte van de achtergrond tot een kunstmatige horizon te reiken. Via het AMG-menu kan de bestuurder hier diverse weergaven oproepen, zoals warm-up, set-up, g-force en motorgegevens.

Touchscreen-multimediadisplay en nieuwe middenconsole

Ook het multimediadisplay met touchscreen benadrukt met individuele AMG-weergaven als de visualisering van de rijprogramma’s, AMG TRACK PACE en telemetriegegevens de dynamische karakteristiek.

De specifieke AMG-middenconsole in pianolaklook met standaard touchpad heeft extra schakelaars gekregen voor de bediening van het ESP®, de handmatige schakelmodus en de adaptief verstelbare demping. In combinatie met het optionele lederpakket is het voorzien van een rand in zilverchroom.

Nieuwe generatie AMG-stuurwielen met standaard stuurwieltoetsen

Voor de perfecte verbinding tussen bestuurder en auto zorgt ook de nieuwe generatie AMG-stuurwielen. Het aan de onderzijde afgevlakte stuurwiel met geperforeerd leder op het greepgedeelte en rode contrastsiernaden overtuigt zowel optisch als haptisch. De gegalvaniseerde stuurschakelpaddles maken door handmatig schakelen een nog sportiever rijgedrag mogelijk.

Nieuw zijn de reeds van andere modelseries bekende, geïntegreerde touch control-buttons. De actieve afstandsassistent DISTRONIC en de cruisecontrol kunnen worden bediend via de linker toetsen. Via de rechter toetsen worden de spraakbediening en telefoon bediend alsmede het geluidsvolume, de muziekselectie en andere functies van het infotainmentsysteem.

Optioneel is het stuurwiel leverbaar met innovatieve AMG-stuurwieltoetsen. Deze bestaan uit een ronde draaiknop met geïntegreerd display onder de rechter spaak van het stuurwiel alsmede twee verticaal geplaatste gekleurde displaytoetsen met schakelaars onder de linker spaak van het stuurwiel. Via de draaiknop kunnen de AMG-rijprogramma’s direct worden gekozen. Met de beide vrij te bepalen displaytoetsen en de extra schakelaars kunnen andere AMG-functies rechtstreeks vanaf het stuurwiel worden bediend.

Versterkte carrosserie met hogere torsiestijfheid

Gerichte oplossingen voor versteviging in het voorste gedeelte van de carrosserie zorgen voor een nauwkeurig instuurgedrag en een nagenoeg constante wielvlucht en spoorvastheid van de onderstelcomponenten, met name bij zeer sportief rijden, dus zware belasting. Een ‘drukplaat’ ‑ een aluminium plaat die onder de motor is geschroefd, verhoogt de torsiestijfheid van de voortrein. Twee extra diagonaal geplaatste balken aan de voorzijde van de bodemplaat dragen eveneens bij aan het beperken van de torsie en het vergroten van de stijfheid.

Nieuwe viercilinder turbomotor met een vermogen van 225 kW/306 pk

De 2,0-liter turbomotor is nieuw ontwikkeld en gebaseerd op de M 260 viercilindermotor in de nieuwe A-Klasse. De motor overtuigt door een spontane respons op bewegingen van het gaspedaal, een hoge trekkracht (maximumkoppel 400 Nm vanaf 3000 t/min), flinke toerentallen en de emotionele AMG-motorsound. Het cilinderblok van hoogsterk en licht drukgegoten aluminium reduceert het voertuiggewicht op plaatsen die beslissend zijn voor de rijdynamiek.

Voor de drukopbouw wordt gebruik gemaakt van een twin-scroll turbocompressor. Deze combineert een optimale respons bij lage toerentallen met een grote toename van het vermogen bij hogere toerentallen. De behuizing van de twin-scroll turbocompressor is opgedeeld in twee parallel lopende stromingskanalen. Samen met de eveneens gesplitste uitlaatkanalen in het uitlaatspruitstuk creëert dit de mogelijkheid, de uitlaatgassen afzonderlijk naar het schoepenwiel van de turbine te leiden.

Dit zorgt voor een minimalisering van de wederzijdse negatieve beïnvloeding van de verschillende cilinders tijdens de werveling van de gassen. Hierdoor vermindert ook de tegendruk van de uitlaatgassen, verbetert de werveling van de gassen en stijgt het motorrendement.

Talrijke motormaatregelen verhogen de efficiëntie

Diverse oplossingen gericht op een verhoging van de efficiëntie getuigen van het hoge technische niveau van de nieuwe viercilindermotor. Daartoe behoren de variabele kleptiming CAMTRONIC, het intelligente thermomanagement voor motor en olie, de uiterst precieze inspuiting via piëzo-injectoren en de multi-vonk ontsteking. In de productie vermindert de gepatenteerde CONICSHAPE®-methode de wrijving in de motor en zorgt daarmee ook voor meer efficiëntie.

Soepel schakelen: de AMG SPEEDSHIFT DCT 7G-transmissie met dubbele koppeling

Ook de AMG SPEEDSHIFT DCT 7G-transmissie met dubbele koppeling draagt bij tot het soepele en dynamische karakter van de nieuwe CLA 35 4MATIC. De overbrengingsverhoudingen zijn zo ingesteld dat de bestuurder bij alle snelheden snel kan accelereren. Bovendien zorgt dit voor korte schakeltijden en het optimale toerental bij het opschakelen.

De standaard RACE START-functie maakt het mogelijk om vanuit stilstand maximaal te accelereren en is een zeer emotionele belevenis. De kortstondige M-modus door het bedienen van de stuurschakelpaddles in alle rijprogramma’s alsmede de modus ‘M’ voor handmatig schakelen via de stuurschakelpaddles completeren de functies van de AMG SPEEDSHIFT DCT 7G-transmissie.

Variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC

Dynamiek, souplesse en performance, dat zijn de drie begrippen die van toepassing zijn op de standaard vierwielaandrijving van de nieuwe AMG CLA 35 4MATIC . De variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC biedt optimale tractie en heel veel rijplezier. Om te beantwoorden aan de vereisten voor dynamisch rijgedrag is de koppelverdeling traploos variabel, van alleen voorwielaandrijving tot een 50/50 verdeling van het koppel over de voor- en achteras.

De variabele verdeling van het koppel over de voor- en achteras verloopt via een lamellenkoppeling die in het differentieel aan de achteras geïntegreerd is. Dit wordt elektromechanisch geregeld. De verdeling is afhankelijk van de rijsnelheid, de langs- en dwarsacceleraties, de stuurhoek, het verschil in aantal omwentelingen tussen de afzonderlijke wielen, de gekozen versnelling en de stand van het gaspedaal.

De elektromechanische regeling biedt ten opzichte van een elektro-hydraulisch systeem vooral voordelen voor de rijdynamiek, met name door de snellere en toerentalonafhankelijke bediening van de lamellen over het hele bereik.

Zodra het ESP® is ingeschakeld, blijft het 4MATIC-systeem in de ‘Comfort’-modus. Wanneer de bestuurder per toets ‘ESP® SPORT Handling’ of ‘ESP® OFF’ kiest, schakelt het 4MATIC-systeem over naar de ‘Sport’-modus – voor een nog soepeler handling en nog hogere stabiliteitslimieten.

Vijf rijprogramma’s: grote spreiding van de voertuigkarakteristiek

De vijf AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s ‘Slippery’, ‘Comfort’, ‘Sport’, ‘Sport+’ en ‘Individual’ maken een grote spreiding van de voertuigkarakteristiek van comfortabel tot dynamisch mogelijk. Daarbij worden parameters zoals de respons van de motor en transmissie veranderd.

Het nieuwe rijprogramma ‘Slippery’ is optimaal afgestemd op een glad wegdek, met gereduceerd vermogen en een vlakke koppelcurve. Slepende versnellingswisselingen en eerder opschakelen ondersteunen het rijgedrag dat is gericht op stabiliteit. Het rijprogramma ‘Comfort’ staat voor comfortabel en zuinig rijden, onder andere door zeer vroegtijdig opschakelen. Het onderstel en de besturing zijn afgestemd op comfort. De rijprogramma’s ‘Sport’ en ‘Sport+’ worden gekenmerkt door souplesse en rijplezier met een sportieve karakteristiek van de motor en transmissie. Het klankbeeld van de turbomotor wordt markanter. ‘Sport+’ is met tussengas bij het terugschakelen en gedeeltelijke uitschakeling van de cilinders voor een kortstondig en exact gedefinieerde vermindering van de ontsteking en injectie bij volgas bijzonder emotioneel. Met het rijprogramma ‘Individual’ kan de bestuurder naar eigen voorkeur een aantal parameters selecteren en deze instellingen opslaan. Bovendien staat met de transmissie-afstellingen ‘Reduced’ en ‘Moderate’ een ‘zeil’functie ter beschikking.

AMG DYNAMICS: meer souplesse bij een hoge stabiliteit

De nieuwe CLA 35 4MATIC beschikt met AMG DYNAMICS over een nieuwe functie in het kader van de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s. Deze geïntegreerde rijdynamiekregeling breidt de stabiliserende functies van het ESP® uit met ingrepen voor meer souplesse, afhankelijk van de wensen van de bestuurder. Bij het dynamisch nemen van bochten zorgt een kortstondige remingreep aan het achterwiel aan de binnenzijde van de bocht voor een gedefinieerd giermoment om de hoogteas. Het effect: de CLA 35 4MATIC stuurt spontaan en zeer precies in.

De verschillende karakteristieken van AMG DYNAMICS worden aangeduid met de begrippen ‘Basic’ en ‘Advanced’. Op het multimediadisplay wordt bij de keuze van de rijprogramma’s het nieuwe AMG DYNAMICS-symbool met de betreffende toevoeging weergegeven.

‘Basic’ is gekoppeld aan de rijprogramma’s ‘Slippery’ en ‘Comfort’. In dit geval beschikt de CLA 35 4MATIC over een heel stabiel rijgedrag met een hoge mate van demping van de gierverhouding.

‘Advanced’ is ingeschakeld in de programma’s ‘Sport’ en ‘Sport+’. De CLA 35 4MATIC behoudt een neutrale balans. De beperktere mate van gierdemping, de directe stuuroverbrenging en de verbeterde souplesse helpen bij dynamische manoeuvres, zoals bij het rijden op bochtige landweggetjes.

In het rijprogramma ‘Individual’ kan de bestuurder zelf kiezen welke AMG DYNAMICS-trap actief moet zijn.

AMG RIDE CONTROL-onderstel met specifieke componenten

De lay-out van het AMG RIDE CONTROL-onderstel ondersteunt de goede stabiliteit in rechte lijn en de zeer dynamische prestaties in bochten. De dynamiek in langs- en dwarsrichting zijn perfect gecoördineerd.

Aan de vooras is een constructie met McPherson-veerpoten toegepast. De wielgeleiding verloopt aan beide zijden door middel van een dwarsgeplaatste draagarm onder de wielas, een veerpoot en een spoorstang. De speciale asgeometrie vermindert de invloeden van de aandrijving op de besturing – en zorgt voor veel comfort en een uitstekende wendbaarheid. De nieuwe dwarsgeplaatste draagarmen van aluminium verminderen de ongeveerde massa en maken zo een gevoeliger respons van de vering mogelijk. Het AMG-specifieke draaipunt van de vooras is uitgevoerd met een radiaal geschroefd remzadel, een technologie die afkomstig is uit de autosport.

De achteras met vier draagarmen is via een draaistel star met de carrosserie verbonden. Per achterwiel zijn de drie dwarsgeplaatste en een in lengterichting geplaatste draagarm, de wieldrager en de lagers uit de beproefde A 45 4MATIC toegepast. Dit garandeert rijstabiliteit en souplesse van het hoogste niveau.

Adaptief verstelbare demping met drie modi

Met de als optie leverbare adaptief verstelbare demping heeft de bestuurder keuze uit drie afstellingen van het onderstel, variërend van comfortabel tot sportief. Het systeem werkt volledig automatisch en past de dempingskracht afhankelijk van de rijsituatie op elk wiel aan het wegdek en de rijsituatie aan. Dat gebeurt binnen milliseconden traploos in een breed dempingskenveld. Het resultaat: het afrolcomfort en de souplesse nemen in gelijke mate toe.

Robuust high-performance remsysteem

Het high-performance remsysteem zorgt voor een fadingvrije vertraging en korte remwegen. De afmetingen komen overeen met die van de A 45 4MATIC. Aan de vooras zijn nieuw ontwikkelde vaste monoblok-remzadels met vier zuigers en 350 mm grote schijven gemonteerd. De achteras is voorzien van vuistzadels met één zuiger en 330 mm grote remschijven. De schijven zijn inwendig geventileerd en geperforeerd om de warmte beter af te voeren en remfading, ook bij extreme belasting, te voorkomen. De zilverkleurige remklauwen zijn voorzien van een zwart opschrift ‘AMG’.

Stuurbekrachtiging met speciale tandheugel en variabele verhouding

De snelheidsafhankelijke, elektromechanische sportparameterstuurbekrachtiging ondersteunt met zijn directe instuurkarakteristiek een sportief rijgedrag. De stuurbekrachtiging is uitgevoerd met een speciale tandheugel met variabele verhouding en twee kenvelden: afhankelijk van het gekozen rijprogramma zorgt dit voor een sportief-straf of een meer comfortabel stuurgevoel. De starre bevestiging in de integraaldrager verbindt de stuurbekrachtiging nog beter met de carrosserie en verbetert zo de nauwkeurigheid.

AMG-uitlaat met uitlaatklep voor soundmodulatie

De uitlaat is standaard voorzien van een automatisch geregelde uitlaatklep. Afhankelijk van het gekozen rijprogramma wordt de sound hierbij gemoduleerd van uitgebalanceerd tot krachtig.

Datalogger voor gebruik op het circuit: AMG TRACK PACE

Voor de nieuwe CLA 35 4MATIC is als optie ook AMG TRACK PACE leverbaar. De virtuele race-ingenieur maakt deel uit van het MBUX multimediasysteem en legt bij het rijden op het circuit permanent meer dan tachtig voertuigspecifieke gegevens, zoals bijvoorbeeld snelheid en acceleratie vast. Daarbij komen de weergave van ronde- en sectortijden en de respectievelijke afwijking van de referentietijd. Omdat bepaalde elementen van de weergave in rood of groen oplichten, kan de bestuurder vanuit een ooghoek zonder het aflezen van cijfers herkennen of hij op het moment sneller of langzamer dan de beste tijd is.

In aansluiting op de snelle ronden kan de bestuurder aan de hand van de gegevens zijn rijprestaties analyseren en indien nodig verbeteren. Bovendien kunnen acceleratie en vertraging (bijvoorbeeld 0-100 km/h, ¼ mijl, 100-0 km/h) worden gemeten en opgeslagen. Dankzij een nieuw ontwikkeld algoritme, dat de positie van de auto zo nauwkeurig mogelijk bepaalt, herkent AMG TRACK PACE zelfs wanneer de baan verlaten of afgesneden wordt. Naast de GPS-gegevens worden daarbij de aanwezige sensoren (acceleratie, gyroscoop, stuurhoek, wielomwentelingen) gebruikt.

De weergave van de gegevens vindt plaats via het multimediadisplay, het combi-instrument en het optionele head-up display. Bekende circuits als bijvoorbeeld de Nürburgring of Spa-Francorchamps zijn al opgeslagen. Daarnaast is het ook mogelijk eigen circuits vast te leggen. Bij de kaartweergave kan worden overgeschakeld van 2D naar 3D. Ook kunnen kaarten online worden geactualiseerd.

De Augmented Reality-functie van MBUX maakt het bovendien mogelijk, dat op het multimediadisplay of het optionele head-up display de ideale lijn van een opgeslagen circuit wordt geprojecteerd, zodat de bestuurder als met een virtuele instructeur zijn rondetijden kan verbeteren.

Wereldpremière en introductie

De nieuwe Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC beleeft zijn werelddebuut tijdens de New York International Auto Show op 16 april 2019. De verkoopstart is op 29 april 2019 en de introductie in West-Europa vindt plaats in augustus 2019.