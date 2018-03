Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé – performance meets design

Meer ruimte, meer vermogen, meer kippenvel – de nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé biedt een nieuwe dimensie qua rijbeleving en is een verrassende uitbreiding van de AMG-modelfamilie. De nieuwe 4-Door Coupé is de eerste sportwagen met 4 deuren uit Affalterbach en borduurt voort op de legendarische SLS en de AMG GT-modellen. Deze geheel door Mercedes-AMG ontwikkelde sportwagen koppelt een uniek design, een hoog comfortniveau en indrukwekkende sportwagentechnologie aan een atletische vierdeurs fastback-carrosserie. Zodoende biedt hij meer ruimte en meer gebruiksmogelijkheden. De systematische uitbreiding van de AMG GT-familie met de introductie van de 4-Door Coupé zorgt ervoor dat sportwagenliefhebbers nu ook kunnen kiezen voor een auto die ze dagelijks kunnen gebruiken, terwijl ze tegelijkertijd over de ongeëvenaarde performance van een Mercedes-AMG beschikken.

Langs- en dwarsdynamiek van het hoogste niveau en een opwindende vorm met klassieke proporties zorgen ervoor dat de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé veel gemeen heeft met zijn tweedeurs broer. Het expressieve design met de lage motorkap, de opvallende voorzijde en de gespierde lichaamstaal laten de sportieve genen van de 4-Door Coupé tot uiting komen, die als jongste model van de AMG-familie nieuwe normen creëert. Als eerste vierdeurs variant van het GT-model koppelt hij een hoog comfortniveau aan tal van individualiseringsmogelijkheden en de nieuwste sportwagentechnologie.

De nieuwe GT 4-Door Coupé zorgt voor speciale rijervaringen op alle niveaus en met een topsnelheid van 315 km/h en een hoge mate van rijdynamiek is het in alle opzichten een indrukwekkende auto. Krachtige, state-of-the-art zescilinder lijnmotoren en V8-motoren met vermogens van 320 kW/435 pk tot 470 kW/639 pk zorgen voor een geheel nieuwe rijbeleving en koppelen overtuigende waarden aan moderne efficiëntie.

Het interieur van de eerste 4-Door Coupé kenmerkt zich door een elegante coolness, maar ook door hypermoderne features: innovatieve bedieningspanelen kunnen intuïtief worden bediend en naar eigen inzicht worden geconfigureerd. De mix van hoge individualisering en sportwagentechnologie, die inspeelt op de wensen van veeleisende klanten, wordt zichtbaar in de vele uitrustingspakketten en opties. De nieuwste Coupé uit Affalterbach voldoet ook aan de merkbelofte van Mercedes-AMG met het oog op rijdynamiek en op het circuit vormt dit model eveneens de benchmark in zijn segment.

Op het eerste gezicht herkenbaar: de AMG GT-verwantschap

De Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé is duidelijk herkenbaar als lid van de GT-familie. Het model is ontworpen aan de hand van de designfilosofie van sensuele puurheid. De markante proporties worden gecombineerd met convexe vlakken en een gespierde carrosserie, die in dit geval is voorzien van vier portieren.

De voorzijde laat er met zijn lange motorkap en twee powerdomes geen twijfel over bestaan dat dit het nieuwste lid is van de GT-familie. De 4-Door Coupé volgt de designtraditie van de succesvolle AMG GT-modellen: de krachtige carrosserie straalt dynamiek en power uit. De sensuele vormen met convexe vlakken geven de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé een tijdloze elegantie, terwijl het vloeiende silhouet met lage raampartij de sportiviteit van dit model benadrukt. Net als de grillejaloezieën van de Mercedes-AMG GT R verbetert het AIRPANEL voor de middelste luchtinlaat de aerodynamische efficiëntie van de auto. Smalle MULTIBEAM LED-koplampen, de AMG-grille, de ‘shark nose’ en de voorskirt met doorontwikkelde jetwing (A-wing in het geval van het zescilindermodel) geven het nieuwste model uit Affalterbach de kenmerkende uitstraling van de AMG GT-familie.

Met frameloze zijruiten en een vlak geplaatste voorruit die ver naar achteren toe doorloopt, wordt ook verwezen naar de klassieke Coupé-vormgeving. De extra rij achterzitplaatsen doet geen afbreuk aan het karakteristieke lijnenspel van de AMG GT-modellen. De getailleerde flanken en brede schouders in de benadrukken het atletische, sportieve karakter van de auto, dat extra wordt aangezet door de brede wielkasten aan de achterzijde.

De achterzijde van de nieuwe 4-Door Coupé borduurt eveneens voort op de stijlkenmerken van de AMG GT-modellen: zeer smalle led-achterlichten benadrukken de typische laaddrempellijn, terwijl de meervoudig uitschuifbare achterspoiler niet alleen de familieband laat zien, maar ook een belangrijk onderdeel is van de actieve aerodynamica.

De beide achtcilindermodellen zijn te herkennen aan de drie horizontale lamellen in de voorste zijdelingse luchtinlaten, de jetwing met sierelement in de kleur silver shadow, de markante achterdiffusor en de dubbele uitlaat met trapeziumvormige uitlaatsierstukken. De zescilindervariant heeft daarentegen één lamel in de beide luchtinlaten, ronde dubbele uitlaatsierstukken en een iets minder geprononceerde achterdiffusor.

Individuele aankleding: de exterieurpakketten

De nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé biedt keuze uit een omvangrijke reeks exterieurpakketten, waarmee de auto door verschillende highlights toe te voegen een nóg expressiever design krijgt. Het nightpakket omvat glanzend zwarte sierelementen, terwijl het chroompakket het luxueuze karakter van de auto benadrukt met hoogglanzend chromen sierelementen en inzetstukken. Twee carbonpakketten omvatten verschillende uitvoeringen van carbon sierelementen, terwijl het als optie leverbare aerodynamicapakket de auto een nog sportiever uiterlijk geeft. Dit pakket is uniek in het segment. Het omvat extra functie-elementen in hoogglanzend zwart, de jetwing in de voorskirt is net als de vaste achtervleugel uitgevoerd in de kleur silver shadow en vermindert de opwaartse druk bij hogere snelheden. Met het V8-stylingpakket krijgt het zescilindermodel de designfeatures van de achtcilinderversies.

Sportieve topprestaties: V8-biturbomotoren tot 470 kW/639 pk

De fascinerende 4,0 liter V8-AMG-biturbomotor wordt reeds toegepast in tal van AMG-modellen. Zijn vermogen is nog verder verhoogd voor de nieuwe Mercedes‑AMG GT 63 S 4MATIC+ (gecombineerd brandstofverbruik 11,2 l/100 km, gecombineerde CO 2 -emissie 256 g/km) en zorgt voor onovertroffen prestaties op sportwagenniveau. De motor levert een maximumvermogen van 470 kW/639 pk en een maximumkoppel van 900 Nm, dat beschikbaar is over een breed toerenbereik tussen 2500 en 4500 t/min. De krachtigste motor die leverbaar is voor de nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé kenmerkt zich zodoende door absolute soevereiniteit. De acceleratie van 0 tot 100 km/h in 3,2 seconden benadrukt dit, net als de topsnelheid van 315 km/h.

In de Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ (gecombineerd brandstofverbruik 11,0 l/100 km, gecombineerde CO 2 emissie 252 g/km) levert de V8-motor een vermogen van 430 kW/585 pk en een maximumkoppel van 800 Nm. De acceleratie van 0 tot 100 km/h vergt slechts 3,4 seconden en de topsnelheid bedraagt 310 km/ h.

De 4,0 liter V8-AMG-motor is voorzien van de beproefde biturbotechniek, waarbij de twee uitlaatgasturbo’s niet aan de buitenzijde van de motor zijn geplaatst, maar tussen de cilinderbanken. De voordelen van deze ‘hot inside V’-constructie: een compact motordesign en een onmiddellijke respons van de uitlaatgasturbo’s.

Bij de AMG GT 63 S-variant beschikt de achtcilinder over actieve motorsteunen. Deze zorgen enerzijds voor een soepele ophanging ten gunste van het comfort en anderzijds indien nodig ook voor een stijve ophanging ten gunste van optimale rijdynamiek, door de stijfheid snel stapsgewijs aan te passen op de rijomstandigheden. Als optie kan de AMG GT 63 worden voorzien van actieve motorsteunen, die deel uitmaken van het AMG DYNAMIC PLUS-pakket.

Directe respons: twee twin-scroll uitlaatgasturbo’s

Twee twin-scroll uitlaatgasturbo’s zorgen in combinatie met een andere innovatieve technologie voor een nog hoger vermogen en een betere respons. Voor het eerst combineert Mercedes-AMG de voordelen van twin-scroll technologie in de V8-motor met turbinewielen die in anti frictie-lagers zijn opgehangen. Door deze constructie wordt de wrijving in de uitlaatgasturbo tot een absoluut minimum beperkt. De twin-scroll technologie zorgt er bovendien voor dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de uitlaatgasstroom. Samen zorgen deze zaken ervoor dat de initiële respons van de 4,0 liter achtcilinder van AMG – die reeds de benchmark was – nog verder kon worden verbeterd. Door de geoptimaliseerde cilindervulling levert de motor nog meer vermogen en koppel.

De directe benzine-inspuiting met piëzo-injectoren, het volledig van aluminium gemaakte carter, de vierkleppentechniek met verstelbare nokkenas, de lucht/water-turboluchtkoeling, het ECO start-stopsysteem en de ‘zeil’functie zijn allemaal behouden gebleven.

Verbeterde efficiëntie: het intelligente AMG-cilindermanagement

Voor een maximale efficiëntie heeft Mercedes-AMG de V8-motoren ook voorzien van de cilinderuitschakeling AMG-cilindermanagement. Onder deellast worden de cilinders twee, drie, vijf en acht uitgeschakeld, wat het brandstofverbruik aanzienlijk verlaagt.

Als de bestuurder het rijprogramma ‘Comfort’ heeft geselecteerd, is de cilinderuitschakeling beschikbaar over een breed toerenbereik van 1000 tot 3250 t/min. Het AMG-hoofdmenu in het combi-instrument informeert de bestuurder over de status van de cilinderuitschakeling en over het feit of de motor onder deellast of vollast loopt. De overschakeling van vier naar acht cilinders verloopt snel en onmerkbaar, zodat de passagiers op geen enkele manier comfortverlies ervaren.

Krachtig en veelzijdig: zescilindermotor met innovatieve hybride functie

Behalve met twee V8-motoren is de nieuwe vierdeurs sportwagen ook verkrijgbaar als Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ (gecombineerd brandstofverbruik 9,1 l/100 km, gecombineerde CO 2 -emissie 209 g/km*) met de innovatieve zescilinder AMG-lijnmotor. De 320 kW/435 pk sterke 3,0 liter motor kenmerkt zich door een hoog prestatieniveau, waarbij hij wordt ondersteund door een boosteffect met een vermogen tot 16 kW/22 pk en 250 Nm koppel. De EQ Boost startdynamo doet dienst als startmotor en dynamo. Deze krachtige elektromotor is tussen de motor en de transmissie geplaatst. De intelligente combinatie zorgt samen met de efficiënte elektrische compressor (eZV) en uitlaatgasturbo voor de kenmerkende AMG-prestaties en -rijdynamiek, maar tegelijkertijd ook voor een lager verbruik en een lagere emissie. De GT 53 4MATIC+ accelereert van 0 tot 100 km/h in slechts 4,5 seconden, de topsnelheid bedraagt 285 km/h.

Meer energie voor nog meer innovaties: het nieuwe 48V-boordnet

De EQ Boost startdynamo in de nieuwe AMG GT 53 4MATIC+ levert ook het vermogen voor het 48V-boordnet. Dit voorziet op zijn beurt weer een DC/DC-omvormer van energie, die stroom levert aan het conventionele 12V-netwerk voor de verlichting, cockpit, infotainmentdisplays en regeleenheden. De 48V-accu verhoogt de accucapaciteit van de gehele auto, waardoor er meer elektrische energie beschikbaar is voor nieuwe functies. Het 48V-boordnet zorgt er zodoende voor dat de infotainment- en assistentiesysteem uitgebreid kunnen worden.

Emotionele schakelervaring: de AMG SPEEDSHIFT transmissies

De AMG SPEEDSHIFT MCT 9G negentraps automatische transmissie is speciaal afgestemd op het karakter van de achtcilindervarianten van de nieuwe GT 4-Door Coupé. De transmissie maakt gebruik van een natte koppeling. Deze zorgt voor minder gewicht en massatraagheid alsmede een optimale respons. De specifieke software maakt zeer korte schakeltijden mogelijk en de transmissie kan tevens meerdere versnellingen tegelijk terugschakelen. De tussengasfunctie zorgt voor een bijzonder emotionele schakelervaring. Er is tevens een RACE START-functie, die voor een optimale acceleratie zorgt.

De zescilinder lijnmotor is gekoppeld aan de AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie. Samen met de koppelomvormer is deze transmissie afgestemd op de speciale vereisten van deze motor. Tegelijkertijd kan de transmissie ook zorgen voor de extreem snelle en emotionele schakelacties die passen bij een AMG-model, afhankelijk van het geselecteerde rijprogramma.

De hoge rijdynamiek van de GT 4-Door Coupé

Om te voldoen aan de hoge eisen met betrekking tot de rijdynamiek, hebben de engineers van Mercedes-AMG zich beziggehouden met alle componenten die hieraan bijdragen. Zo speelt de ingenieuze carrosserieconstructie van de Mercedes-AMG GT 63/53 net zo’n belangrijke rol als de uitgekiende vierwielaandrijving. De verfijnde onderstelafstelling komt volledig tot zijn recht in combinatie met de actieve aerodynamica, de achterasbesturing en het ESP®. Door het complexe samenspel van alle systemen en componenten te optimaliseren, kon de ontwikkelingsafdeling in Affalterbach een auto ontwikkelen die de hoge rijdynamiek biedt die je verwacht van een lid van de GT‑familie.

Structuur made in Affalterbach: de stijve AMG-carrosserie

Een van de doelen bij de ontwikkeling van de nieuwe vierdeurs AMG GT: de genen van een sportwagen verankeren in de carrosserie. Om dit te realiseren, werden analyse- en simulatiemethodes uit de racewereld toegepast om de structuur waar nodig te verstevigen voor maximale prestaties. De bijzonder stijve voorste sectie voorkomt ongewenste bewegingen rond de langs- en de dwarsas, wat voor een nauwkeurige besturing en een betere feedback richting de bestuurder zorgt.

In het middelste gedeelte en de achterzijde van de auto werden nieuwe verstevigingsconcepten toegepast, in combinatie met state-of-the-art CRP-plastics. Dit zorgt er samen met andere maatregelen en een nauwe samenwerking met de afdeling Onderstelontwikkeling voor dat de GT 4-Door Coupé over een optimale basis beschikt. Deze zorgt op zijn beurt weer voor een hoge mate van langsdynamiek.

Dynamiek made in Affalterbach: AMG-ondersteltechnologie

De buitengewone wendbaarheid en circuitwaardige rijdynamiek van de GT 4-Door Coupé is ook te danken aan het speciale AMG-onderstel. Het zescilindermodel beschikt standaard over stalen veren en verstelbare demping. Het onderstel van de achtcilinderversies is gebaseerd op het meerkamer-luchtveringssysteem AMG RIDE CONTROL+. Een stijve integraaldrager zorgt voor de bevestiging van de vooras, de motor, de transmissie en de stuurinrichting.

In combinatie met de grote spoorbreedte en de configuratie die geschikt is voor grote wielmaten, zorgen de wiellocatie en de afzonderlijk van elkaar werkende veerelementen voor een indrukwekkende langsversnelling, terwijl het lage onafgeveerde gewicht voor een nog wendbaarder rijgevoel zorgt.

Het achterdifferentieel beschikt eveneens over een verstevigde ophanging voor betere NVH-eigenschappen (noise, vibration, harshness). Net als bij de Mercedes-AMG GT R verlaagt een antirolstang van buizenmateriaal het totale gewicht van de achteras.

Intelligente vierwielaandrijving: AMG Performance 4MATIC+

Alle AMG GT 4-Door Coupé-modellen zijn voorzien van de vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+. Een elektromechanisch geregelde koppeling verbindt de continu aangedreven achteras op variabele wijze met de vooras. Zo wordt continu berekend wat de optimale koppelverdeling is voor de actuele rijsituatie en de wensen van de bestuurder. Zodoende kan er voor vierwielaandrijving met een maximale grip worden gekozen, maar ook voor uitsluitend achterwielaandrijving. Naast de grip en de dwarsdynamiek verbetert de vierwielaandrijving ook de langsdynamiek voor een nog betere acceleratie.

Dankzij de volledig variabele koppelverdeling blijft het ook mogelijk om te driften. Dat kan met de driftmodus, die standaard is bij de S-versie van de GT 4-Door Coupé en als optie leverbaar is voor de andere modellen. Deze kan in het rijprogramma ‘RACE’ via de stuurschakelpaddles worden geactiveerd als het ESP® is uitgeschakeld en de handmatige modus is geselecteerd voor de transmissie. Bij inschakeling van de driftmodus worden uitsluitend de achterwielen aangedreven.

Optimale tractie: het sperdifferentieel op de achteras

Voor een betere tractie en dynamiek is de Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ standaard voorzien van een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel op de achteras. Doorslippen van het binnenste wiel in bochten wordt hierdoor tegengegaan, wat voor een optimale grip zorgt. De bestuurder kan in bochten zodoende eerder gas geven en meer vermogen benutten dankzij de verbeterde grip. De auto blijft stabiel bij het remmen met een hoge beginsnelheid, terwijl het sperdifferentieel tevens de grip verbetert bij het accelereren vanuit stilstand. Het elektronische sperdifferentieel maakt deel uit van het AMG DYNAMIC PLUS-pakket en is in deze combinatie als optie ook leverbaar voor de overige uitvoeringen van de GT 4-Door Coupé.

Meer wendbaarheid en precisie: actieve achterasbesturing

De GT 4-Door Coupé reageert nog preciezer op stuurbewegingen dankzij de actieve achterasbesturing die standaard is bij de V8-modellen en als optie leverbaar is voor de zescilinderversies. Het systeem zorgt voor een nog betere combinatie van wendbaarheid en stabiliteit en tilt de dynamiek en de rijveiligheid van het nieuwe GT 4-Door Coupé naar een nog hoger plan.

Tot een snelheid van 100 km/h wijzen de achterwielen in tegengestelde richting ten opzichte van de voorwielen, waar twee elektrische actuatormotoren voor zorgen. Als gevolg hiervan stuurt de auto in bochten veel directer in. Daarnaast profiteert de bestuurder ook van de kleinere draaicirkel.

Bij snelheden boven de 100 km/h stuurt het systeem de achterwielen in dezelfde richting als de voorwielen. Dat komt de rijstabiliteit ten goede. Tegelijkertijd worden de dwarskrachten die op de achterwielen worden uitgeoefend sneller opgebouwd bij richtingsveranderingen, wat de stuurrespons verbetert. De bestuurder kan tevens vertrouwen op de extreme grip van de achteras en de goede stabiliteit bij het wisselen van richting, waarbij de gebruikelijke neiging tot uitbreken van de achterzijde uitblijft.

Direct en snel: de AMG-sportparameterstuurbekrachtiging

De elektromechanische sportparameterstuurbekrachtiging beschikt over een variabele overbrenging. Deze maakt indruk met zijn precieze feedback dankzij de AMG-tandheugelbesturing met variabele overbrengingsverhouding. De mate van bekrachtiging is afhankelijk van het gekozen rijprogramma: ‘Comfort’, ‘Sport’ of ‘Sport+’. De afstelling wordt automatisch ingeschakeld aan de hand van het geselecteerde AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma en kan tevens worden gepersonaliseerd in het rijprogramma ‘Individual’.

Goede controle en bestand tegen fading: de AMG-remsystemen

De hoge vermogens van de achtcilindermodellen en de performance die daarmee gepaard gaat, vragen om een krachtig remsysteem: dit is voorzien van composietremschijven met vaste remklauwen met zes zuigers voor en zwevende remklauwen met één zuiger achter. De S-variant beschikt over gele remklauwen, de basisvariant van de achtcilinderversie over rode remklauwen.

Het zescilindermodel beschikt tevens over inwendig geventileerde en geperforeerde composietremschijven met zilvergrijze remklauwen.

Als optie is een high-performance keramisch remsysteem leverbaar met bronskleurige vaste remklauwen met zes zuigers voor en zwevende remklauwen met één zuiger achter, die lichter zijn dan de composietremschijven en zodoende het onafgeveerde gewicht verlagen. Andere voordelen zijn de goede fadingstabiliteit bij zware belasting. Het remsysteem scoort ook punten met een lange levensduur en directe respons, wat garantstaat voor snelle rondetijden.

Een fraai design en een laag gewicht: de nieuwe AMG-velgen

De GT 4-Door Coupé is leverbaar met grote velg/band-combinaties, die zowel qua uiterlijk als qua prestaties weten te overtuigen. Er is keuze uit tal van aerodynamisch geoptimaliseerde velgen van 19 tot 21 inch. De ontwikkelingsafdeling in Affalterbach heeft er niet alleen voor gezorgd dat ze fraai ogen, maar ook alles in het werk gesteld om een laag gewicht te realiseren. De lichtmetalen velgen zijn geproduceerd met behulp van een state-of-the-art smeedtechnologie, waardoor ze een bijzonder laag gewicht hebben.

De GT 53- en GT 63-varianten beschikken standaard over tienspaaks lichtmetalen velgen in de kleur vanadiumzilver. Deze hebben de maat 9,5 J x 19 H2 ET 22 met banden 255/45 R19 voor en 11,0 J x 19 H2 ET 17 met banden 285/40 R19 achter.

De AMG GT 63 S 4MATIC+ beschikt over vijf-dubbelspaaks lichtmetalen velgen, tantalgrijs en glansgedraaid. Deze hebben de maat 9,5 J x 20 H2 ET 22,5 met banden 265/40 R20 voor en 11,0 J x 20 H2 ET 20 met banden 295/35 R20 achter.

Minimale weerstand: de actieve aerodynamica

De actieve aerodynamica levert een belangrijke bijdrage aan de hoge rijdynamiek en rijveiligheid. De actieve aerodynamica is afgestemd op de speciale vereisten van de vierdeurs Coupé aan de hand van uitgebreide simulaties, windtunneltests en testritten op de openbare weg. De hoofdcomponenten zijn het actieve luchtgeleidingssysteem AIRPANEL in de voorskirt en de compacte, meervoudig in- en uitschuifbare achterspoiler. Het slimme samenspel van de actieve aerodynamica-elementen zorgt voor de optimale combinatie van doelgerichtheid en een lage luchtweerstand. Het systeem past zich ook aan de rijstijl en het geselecteerde rijprogramma aan.

Het AIRPANEL dat we kennen van de Mercedes-AMG GT R is voorzien van verticale lamellen in het onderste deel van de voorskirt. Deze elektronisch aangestuurde lamellen openen en sluiten in een oogwenk met behulp van een elektromotor. Ze sturen de luchtstroom aan en zorgen zodoende voor de aeroperformance en de benodigde motorkoeling.

De meervoudig verstelbare achterspoiler werkt volgens hetzelfde principe door de positie in te nemen die het beste past bij de rijomstandigheden. Tijdens hard rijden op rechte stukken komt de achterspoiler vlakker te staan om de luchtweerstand te verminderen, wat de topsnelheid verhoogt. Als het systeem dwarsversnellingen waarneemt, komt de achterspoiler meer rechtop te staan om ervoor te zorgen dat er achter meer neerwaartse druk is, wat voor een wegligging zorgt die zowel dynamisch als veilig is.

Extra downforce: het optionele aerodynamicapakket

Uniek in dit marktsegment: de nieuwe GT 4-Door Coupé kan als optie worden voorzien van het aerodynamicapakket. Dit bestaat uit extra flics en een grotere frontsplitter. Datzelfde geldt voor de gemodificeerde diffusor in combinatie met de vaste achterspoiler, die ook kan worden uitgevoerd in carbon. Het driedimensionale spoilerprofiel kan handmatig worden aangepast, bijvoorbeeld om de auto af te stemmen op de specifieke kenmerken van een circuit. Het aerodynamicapakket vermindert de opwaartse druk op de achteras, zonder dat de luchtweerstand toeneemt.

Nog meer keuze uit verschillende rijervaringen: AMG DYNAMICS

Afhankelijk van de motorisering zijn er maximaal zes rijprogramma’s beschikbaar voor de GT 4-Door Coupé: ‘Slippery’, ‘Comfort’, ‘Sport’, ‘Sport+’, ‘RACE’ en ‘Individual’. Deze rijprogramma’s kunnen worden geselecteerd met een schakelaar in de middenconsole en worden opgeslagen via de nieuwe rijprogrammamanager AMG DYNAMICS. Hiermee kunnen de rijeigenschappen nog beter worden afgestemd op de verschillende behoeften en rijomstandigheden.

Achter de verzamelterm AMG DYNAMICS gaan de functies ‘Basic’, ‘Advanced’, ‘Pro’ en ‘Master’ schuil, die automatisch worden geselecteerd via het overeenkomstige rijprogramma. De parameters die relevant zijn voor het rijgedrag, zoals de respons van motor en onderstel, de afstelling van de vierwielaandrijving en de grenzen van het compleet nieuw ontwikkelde ESP® worden al naargelang het rijprogramma op intelligente wijze aangepast.

Daarbij lopen de mogelijkheden uiteen van een sterk op veiligheid gerichte stand naar een zeer dynamische stand. De ‘Master’ modus die is opgeslagen in het rijprogramma RACE zorgt voor maximale wendbaarheid en deze modus laat het dynamische potentieel van dit nieuwe lid van de AMG GT-familie het beste tot zijn recht komen. Bijvoorbeeld door middel van hogere gierverhoudingen en een snellere respons op het gaspedaal, de transmissie, de achterasbesturing, het elektronisch aangestuurde sperdifferentieel op de achteras of de remkrachtverdeling bij de vierwielaandrijving.

Voor welk rijprogramma er ook is gekozen, de bestuurder kan via de displaytoetsen in de middenconsole net als voorheen zelf de handmatige transmissiemodus en het gewenste onderstelniveau selecteren alsmede de uitlaat afstemmen op de persoonlijke voorkeur.

Gran Turismo met ultramoderne bediening: het nieuwe AMG-interieur

Het interieur vormt een symbiose van performance en exclusiviteit en combineert een ultramodern, nieuw soort bedieningsconcept met de ambiance van een Gran Turismo. Het elegante combi-instrument vormt een fraai contrast met het grote sierdeel dat met een wrap-around effect doorloopt tot in het bestuurdersportier. De verlichte luchtuitstroomopeningen in turbinelook dragen bij aan een hoogwaardige uitstraling en benadrukken het sportieve karakter. Een ware eyecatcher in alle AMG GT-interieurs is de middenconsole met zijn V8-vorm, die verwijst naar de performanceclaim van het merk en tegelijkertijd bijzonder functioneel is.

Twee 12,3 inch displays met hoge resolutie vormen samen de widescreen cockpit, die standaard is bij de V8 en optioneel voor de versie met zescilinder lijnmotor. Er zijn drie verschillende weergavestijlen voor deze volledig digitale displays: ‘Classic’, ‘Sport’ en het nieuwe ‘Supersport’. Afhankelijk van de rijstijl en de interieuruitrusting kunnen er op elk gewenst moment verschillende stijlen worden ingesteld via het combi-instrument of het centrale display.

Via de linker touch control-button op het stuurwiel kan de gewenste informatie worden geprojecteerd in het linker- of rechterdeel van het combi-instrument – zoals de klassieke snelheidsmeter en toerenteller, informatie over de navigatie en assistentiesystemen of gedetailleerde motorgegevens. Bestuurders die rijdynamiek hoog in het vaandel hebben staan, kunnen ook kiezen voor een weergave van de g-krachten of informatie over het aangesproken vermogen of koppel. In de ‘Supersport’ weergave wordt ook veel AMG-specifieke informatie getoond, zoals een schakelindicator.

Het centrale display vormt de interface voor de bediening van alle overige content en informatie, zoals gegevens met betrekking tot navigatie, radio, media, telefoon en de auto zelf. De grote full-screen kaartweergave zorgt voor een optimale afleesbaarheid onder alle rijomstandigheden. Er zijn ook tal van performancegerichte functies, zoals visualisatie van de vierwielaandrijving.

Als optie te voorzien van extra functies: het nieuwe Performance-stuurwiel

Het nieuwe AMG Performance-stuurwiel koppelt een optimale ergonomie aan een maximale functionaliteit. Tal van functies zijn in groepen ingedeeld op het sportieve stuurwiel, dat hoogwaardig aanvoelt. De functies kunnen nauwkeurig en intuïtief worden bediend met de touch control-buttons op het stuurwiel. De bestuurder kan het volledige infotainmentsysteem bedienen met behulp van vingerbewegingen, de handen hoeven niet van het stuur te worden gehaald.

Het Performance-stuurwiel is voorzien van nog meer innovatieve elementen. Hiertoe behoren een ronde draaischakelaar met geïntegreerd display onder de rechter stuurspaak, plus twee verticaal geplaatste, gekleurde displaytoetsen met schakelaars onder de linker spaak. Deze wordt standaard aangeboden op de 63-modellen en als optie op de 53-modellen.

De AMG-rijprogramma’s kunnen worden ingesteld via de draaischakelaar. Het geselecteerde rijprogramma wordt weergegeven op het TFT-kleurendisplay dat in de draaischakelaar is geïntegreerd.

Met de twee naar eigen inzicht te configureren displaytoetsen en de extra schakelaars kunnen andere AMG-functies direct op het stuurwiel worden bediend. Hierdoor kan de bestuurder zich volledig op het rijden concentreren, hij hoeft zijn handen niet van het stuur te halen. Met een icoon op het andere TFT-display wordt de gewenste functie weergegeven, met de bijbehorende tipschakelaar kan de bestuurder deze functie instellen. Zodoende kan de bestuurder de beide gewenste AMG-functies instellen en eventueel met een simpele vingerbeweging wijzigen.

Displaytoetsen en capacitieve schakelaars: de innovatieve middenconsole

De middenconsole van het nieuwe vierdeurs model beschikt over nog een speciale feature, waarvoor de tweedeurs Mercedes-AMG GT als inspiratiebron diende.

Nieuw en uniek zijn de gekleurde displaytoetsen, die in het markante en op maat gemaakte sierpaneel zijn geïntegreerd voor de weergave en regeling van transmissie, onderstel, ESP®, uitlaat, start-stopfunctie en achterspoiler. Dankzij de TFT-technologie beschikken de displaytoetsen over intuïtief te begrijpen kleurensymbolen die de functie weergeven en eenvoudig bediend kunnen worden met een simpele vingerbeweging. De displaytoetsen worden aangevuld met twee tuimelschakelaars voor de rijprogramma’s en de volumeregeling.

Een andere nieuwe feature bij AMG zijn de capacitieve schakelaars direct voor de middenconsole met zijn V-vorm. De instellingen van de achteruitrijcamera, navigatie, radio, media, telefoon en de auto zelf kunnen worden bediend met deze naderingssensor. Als de vinger zich dichtbij het paneel bevindt, licht het overeenkomstige symbool op in de headunit. Met dit symbool wordt het menu-item geopend, de betreffende functie kan vervolgens worden bediend door hierop te drukken. De bestuurder kan zijn aandacht bij het verkeer houden, het menu-item wordt tegelijkertijd weergeven in het multifunctionele display van de widescreen cockpit. Dat zorgt voor een maximale rijveiligheid.

Alle ruimte voor comfort: naar keuze vier of vijf zitplaatsen

Ook wat betreft de stoelen laat Mercedes-AMG zien dat comfort en exclusiviteit ook bij een performancegeoriënteerde auto gerealiseerd kunnen worden. De voorstoelen kunnen op verschillende manieren worden geconfigureerd. Het aanbod loopt uiteen van een sportief-comfortabele stoel via een sportstoel met elegant ruitpatroon tot een extreem gecontoureerde Performance-stoel met geïntegreerde hoofdsteun.

De GT 4-Door Coupé biedt ook verschillende stoelconfiguraties voor het achtercompartiment. Deze lopen uiteen van een asymmetrisch neerklapbare achterbank voor het gezin tot twee varianten met twee afzonderlijke stoelen. De high-class variant biedt alles wat zakenmensen zich kunnen wensen. De achterpassagiers kunnen diverse functies selecteren via een touchscreen in de console tussen de stoelen. Zo kunnen de dynamiek-gegevens worden opgevraagd via het AMG-menu, maar het is ook mogelijk om de sfeerverlichting, de klimaatregeling en de stoelverwarming in te stellen.

Het bagageruimtevolume bedraagt 395 liter, onder de bagageruimtebodem zit nog een vak met een inhoud van 60 liter. Bij neergeklapte achterbankleuning bedraagt het volume 1324 liter. De brede bagageruimteopening maakt het eenvoudiger om bagage en andere voorwerpen in en uit te laden. Als optie kan het grote kofferdeksel worden geopend en gesloten met HAND-FREE ACCESS, waarbij een simpele voetbeweging onder de achterbumper volstaat.

Altijd op de hoogte met Connectivity en Intelligent Drive

Om een hoogstaand comfortniveau in de praktijk van alledag te bieden, is de nieuwe vierdeurs sportwagen uit Affalterbach voorzien van alle connectiviteits- en Intelligent Drive-functies en opties van de Mercedes-AMG S-Klasse. Hiertoe behoort de mogelijkheid om deels autonoom te rijden met de DRIVE PILOT, die de bestuurder in het dagelijks verkeer kan ondersteunen, bijvoorbeeld in files.

Naast de standaardfuncties van Mercedes me connect, zoals eCall, Ongevalmanagement, Pechmanagement en Telediagnose, biedt Remote Online (standaard met COMAND Online) tal van gemaksfuncties die bediend worden via de smartphone. Zo is het mogelijk om een geparkeerde auto op te sporen, de voorverwarmingsinstallatie aan te sturen, de portieren van de auto te ver- en ontgrendelen en het brandstofniveau of de resterende actieradius te checken.

De auto als virtuele race-ingenieur: AMG TRACK PACE

Met AMG TRACK PACE kan de bestuurder zich Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton wanen en meer dan tachtig voertuigspecifieke gegevens alsmede rondetijden op het circuit vastleggen en analyseren. AMG TRACK PACE is een extra functie van het COMAND Online infotainmentsysteem en maakt deel uit van de standaarduitrusting van de GT4-Door Coupé.

Data over langs- en dwarsversnelling, het gas- en rempedaal en de stuurhoek zorgt ervoor dat de individuele Driving Performance kan worden vastgelegd en continu kan worden verbeterd. Alle gegevens die worden getoond op het COMAND-display zijn optioneel ook in real time beschikbaar via het telemetriescreen. Dankzij de verschillende kleuren en de akoestische feedback kan de bestuurder vanuit zijn ooghoeken zien of hij sneller of langzamer heeft gereden, zonder zijn ogen van de baan te hoeven halen. Zelfs de drifthoek van de auto wordt berekend en weergegeven.

AMG TRACK PACE kan niet alleen worden gebruikt om circuitritten vast te leggen, maar ook acceleratietijden vastleggen zoals de sprint van 0 naar 100 km/h of over de kwart mijl. Ook de decelleratiewaarden kunnen worden geregistreerd.

Sportieve geur: brandstof voor de zintuigen

Het interieur van de nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé heeft nog een andere wereldpremière te bieden. Voor het eerst beschikt een model van AMG over zijn eigen parfum. Het is een aantrekkelijke, sportieve geur die aansluit op het karakter van het performancemerk.

De nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé kan tevens worden voorzien van het ENERGIZING-comfortprogramma om de bestuurder fit te houden. Dit systeem koppelt diverse autofuncties zoals de airconditioning, stoelverstelling, massagefuncties, stuurwielverwarming en sfeerverlichting aan elkaar om de bestuurder en de passagiers te ontspannen of juist energie te geven aan de hand van diverse programma’s.

Wereldpremière en marktintroductie

De nieuwe Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé beleeft zijn wereldpremière op 6 maart 2018 tijdens de Autosalon van Genève. De eerste vierdeurs AMG GT is te koop vanaf de zomer van 2018.

