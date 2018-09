Met de nieuwe Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 4-Door Coupé breidt Mercedes-AMG het sportwagenaanbod verder uit met een instapmodel met een bijzonder aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding. De nieuwe 270 kW/367 pk-uitvoering en de reeds in maart geïntroduceerde 320 kW/435 pk Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ zijn per direct te bestellen bij de Mercedes-Benz dealers.

De 3,0 liter zescilinder lijnmotor in de Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ levert 270 kW/367 pk en een maximumkoppel van 500 Nm.

Met een acceleratie van 0 tot 100 km/h in 4,9 seconden en een topsnelheid van 270 km/ h is hij daarmee een uitstekend alternatief voor klanten in uiteenlopende landen. De EQ Boost startdynamo levert kortstondig 16 kW/22 pk en 250 Nm aan extra vermogen en koppel.

Het systeem combineert de startmotor en dynamo in één elektromotor, is geïntegreerd tussen de motor en transmissie en levert ook het vermogen voor het elektrische 48V-boordnet. Deze innovatie zorgt samen met de intelligente tweetraps turbolading met elektrische compressor (eZV) en uitlaatgasturbo voor de AMG Driving Performance én een laag verbruik.

Het karakteristieke exterieurdesign, het innovatieve interieur met drie achterbankvarianten en de displayschakelaar in de middenconsole zijn gelijk aan die in de Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+. Hetzelfde geldt voor de snel schakelende AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-transmissie en de actieve aerodynamica met het luchtgeleidingssysteem AIRPANEL in de voorskirt en de uitschuifbare achterspoiler. Eveneens identiek zijn de standaarduitrusting en het grote aanbod individualiseringsmogelijkheden, stylingpakketten en lichtmetalen velgen.

De Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ 4-Door Coupé is bovendien standaard uitgerust met 19 inch vijf-dubbelspaaks AMG-velgen, het AMG Performance uitlaatsysteem en het AMG stylingpakket exterieur.