Mercedes-AMG GT en AMG GT R PRO: verder verfijnd en nog dynamischer

Na zijn debuut vier jaar geleden ging de AMG GT vol vertrouwen de strijd aan in het wereldwijde sportwagensegment en veroverde een groot marktaandeel. De topatleet uit Affalterbach verschijnt nu met nog meer verfijning aan de start met de nieuwe, gelimiteerde edition AMG GT R PRO. Naast de exterieurupdates worden de AMG GT Coupé en Roadster voorzien van de geïntegreerde rijdynamiekregeling AMG DYNAMICS voor nog meer dynamiek, het nieuwe AMG Performance-stuurwiel, de middenconsole met innovatieve displaytoetsen uit de AMG GT 4-Door Coupé en een volledig digitaal combi-instrument met exclusieve AMG weergavestijl Supersport. De AMG GT R PRO werd in tal van opzichten gemodificeerd voor nog betere prestaties op het circuit. Het geoptimaliseerde specifiek vermogen, het nieuwe onderstel, de aerodynamische finetuning met nog meer downforce, de lichtgewicht kuipstoelen en de lichtgewicht velgen dragen bij aan een hogere rijdynamiek en snellere rondetijden op het circuit.

Standaard een volledig digitaal combi-instrument

Net als in de AMG GT 4-Door Coupé maakt de nieuwe telematica-architectuur in de tweedeurs AMG GT het innovatieve, standaard volledig digitale combi-instrument met 12,3 inch display en 10,25 inch multimediadisplay op de middenconsole mogelijk. Het combi-instrument biedt een volledig nieuw displaydesign met de drie AMG-weergavestijlen Klassiek, Sport en Supersport. Bij de weergavestijl Supersport wordt ook veel extra informatie getoond die specifiek is voor AMG, zoals een signaal dat uit de autosport afkomstig lijkt en dat de bestuurder maant om op te schakelen in de handmatige transmissiemodus, het zogeheten ‘shiftlight’. De nieuw ontworpen visualisaties in het multimediadisplay zorgen ervoor dat andere voertuigfuncties nog beter kunnen worden ervaren, bijvoorbeeld met animaties van de rijassistentie-, voertuig- en communicatiesystemen.

Via de linker touch control-button op het stuurwiel kan de gewenste informatie ook worden weergeven in het linker of rechter gedeelte van het combi-instrument – bijvoorbeeld de klassieke snelheidsmeter en toerenteller, informatie van het navigatiesysteem of de assistentiesystemen tot en met gedetailleerde motorgegevens. Zeer sportieve rijders kunnen kiezen voor een weergave van de g-krachten of van het actueel geleverde vermogen en koppel.

Innovatieve displaytoetsen in de middenconsole

Een echte eyecatcher in het interieur is de middenconsole met zijn gestileerde V8-design, dat niet alleen naar de performance van het merk verwijst, maar ook voldoet aan functionele eisen. De tweedeurs AMG GT Coupé en Roadster beschikken nu ook over innovatieve, gekleurde displaytoetsen die zijn geïntegreerd voor de weergave en regeling van transmissie, onderstel, ESP®, uitlaat, achterspoiler en start-stopsysteem. Dankzij de TFT-technologie beschikken de displaytoetsen over intuïtief te begrijpen symbolen die de functie weergeven en eenvoudig bediend kunnen worden met een simpele vingerbeweging. De displaytoetsen worden aangevuld met twee tuimelschakelaars voor de rijprogramma’s en de volumeregeling.

Een kwestie van grip: de nieuwe generatie AMG-stuurwielen

In het kader van de facelift worden de tweedeurs AMG GT Coupé en Roadster voorzien van het nieuwe AMG Performance-stuurwiel dat debuteerde in de AMG GT 4-Door Coupé en dat tevens leverbaar is voor de C 63. Het kenmerkt zich door een sportief design, een afgevlakte onderzijde met een dik beklede rand en een intuïtieve bediening. Het stuurwiel is bekleed met zwart nappaleder en voor optimale grip geperforeerd op het greepgedeelte.

Bij de AMG GT S en de AMG GT C is de stuurwielrand standaard bekleed met zwart nappaleder en microvezel DINAMICA. Bij de AMG GT R is de stuurwielrand geheel bekleed met microvezel DINAMICA. Het nieuwe AMG Performance-stuurwiel is tevens leverbaar met zwart nappaleder met sierdelen in zwarte pianolak alsmede met microvezel DINAMICA met sierdelen van hoogglanzend carbon. In beide gevallen zorgen de gegalvaniseerde stuurschakelpaddles voor nog sportiever handmatig schakelen.

Dankzij de geïntegreerde touch control-buttons kunnen alle functies van het digitale combi-instrument en het multimediadisplay worden aangestuurd met horizontale en verticale veegbewegingen. De actieve afstandsassistent DISTRONIC en de cruisecontrol kunnen worden ingesteld via de linker bedieningspanelen. Via de rechter bedieningspanelen worden de spraakbediening en de telefoon bediend, ook kunnen het geluidsvolume en andere functies van het multimediasysteem worden aangepast.

Alle tweedeurs AMG GT modellen beschikken standaard over de nieuwe AMG-stuurwieltoetsen. Deze bestaan uit een ronde draaischakelaar met geïntegreerd display onder de rechter stuurspaak, plus twee verticaal geplaatste, gekleurde displaytoetsen met schakelaars onder de linker spaak.

De AMG-rijprogramma’s kunnen worden ingesteld via de rechter draaischakelaar. Het geselecteerde rijprogramma wordt weergegeven op het LCD-kleurendisplay dat in de draaischakelaar geïntegreerd is.

Met de beide naar eigen inzicht te configureren displaytoetsen en de extra schakelaars aan de linkerzijde kunnen andere AMG-functies direct op het stuurwiel worden bediend. Hierdoor kan de bestuurder zich volledig op het rijden concentreren, hij hoeft zijn handen niet van het stuur te halen. Met een icoon wordt de gewenste functie weergegeven, met de bijbehorende tipschakelaar kan de bestuurder deze functie instellen. Zodoende kan de bestuurder de beide gewenste AMG-functies instellen en eventueel met een simpele vingerbeweging wijzigen.

Dataopslag voor gebruik op het circuit: AMG TRACK PACE

De virtuele race-engineer AMG TRACK PACE, die data opslaat bij het rijden op afgesloten circuits, biedt voortaan een uitgebreider aantal functies die met nog meer precisie werken. AMG TRACK PACE is een standaard onderdeel van het COMAND Online infotainmentsysteem.

Als deze functie ingeschakeld is, worden bij het rijden op het circuit meer dan tachtig voertuigspecifieke datasets (bijvoorbeeld snelheid, acceleratie) geregistreerd, tien keer per seconde. Verder worden de ronde- en sectortijden weergegeven alsmede het tijdsverschil met een referentietijd. Omdat specifieke displayelementen worden weergegeven in groen of rood, kan de bestuurder in één oogopslag zien of hij sneller of langzamer rijdt ten opzichte van de snelste tijd, zonder de cijfers te hoeven aflezen.

Nadat hij een aantal snelle ronden heeft gereden, kan de bestuurder de data gebruiken voor analyses en indien nodig zijn rijstijl verbeteren. Daarnaast kunnen de acceleratie- en deceleratiecijfers (bijv. 0-100 km/h, ¼ mijl, 100-0 km/ h) worden gemeten en opgeslagen. Dankzij een nieuw ontwikkeld algoritme dat de voertuigpositie zo nauwkeurig mogelijk vastlegt, kan AMG TRACK PACE zelfs bepalen of de bestuurder van de baan is geraakt of dat hij geprobeerd heeft om een kortere route te nemen. Dit gebeurt met behulp van GPS-data en de beschikbare sensoren in de auto (acceleratie, gyroscoop, stuurhoek, wielsnelheden).

De data wordt weergegeven op het multimediadisplay en het digitale combi-instrument. Bekende circuits zoals de Nürburgring en Spa Francorchamps zijn reeds opgeslagen. Maar ook andere circuits kunnen worden vastgelegd.

Exterieur: de AMG GT-familieband wordt versterkt

De nieuwe lichtsignatuur van de high-performance led-koplampen vertoont nu gelijkenissen met de lichtunits van de AMG GT 4-Door Coupé en versterkt daarmee de AMG GT-familieband. Een trifunctionele, boogvormige lichtgeleider neemt de functies van de dagrijverlichting, het positielicht en de richtingaanwijzers voor zijn rekening.

Het meerkamer-reflectorsysteem met elk drie afzonderlijke reflectoren voor zowel het dimlicht als het grootlicht zorgt niet alleen voor een optimale verlichting van de weg, maar het geeft de AMG GT een sportief, dynamisch uiterlijk dat nog meer optische diepte krijgt door de zware achtergrond. Het licht van de led-achterlichten lijkt eveneens meer dieptewerking te hebben en sportiever te ogen door de zwarte achtergrond.

Aan de achterzijde valt de nieuwe look van de achterskirt op. Het sportieve zwarte diffusorinzetstuk werd nieuw vormgegeven voor de AMG GT (AMG GT S en AMG GT C). Tegelijkertijd kregen de uitlaateindstukken een nieuwe vorm, die veel gelijkenis vertoont met die van de AMG GT 4-Door Coupé. De AMG GT is nu voorzien van twee ronde dubbele uitlaateindstukken, de AMG GT S en AMG GT C hebben trapeziumvormige dubbele uitlaateindstukken. Het design van de achterzijde van de AMG GT R behoudt zijn markante vormgeving met het grote, centraal in de achterskirt geplaatste uitlaateindstuk met spijl. Dit wordt geflankeerd door twee zwarte uitlaateindstukken links en rechts naast de diffusor.

De AMG GT en AMG GT S zijn voorzien van nieuwe, aan de onderzijde zwart generfde dorpelverbreders. Dit maakt het uiterlijk nog dynamischer. In combinatie met de optionele exterieurpakketten zetten extra sierelementen individuele accenten.

Als optie kunnen de AMG GT en AMG GT S ook worden voorzien van nieuwe Y-spaaks lichtmetalen velgen, matzwart en glansgedraaid. Daarnaast zijn als optie voor de AMG GT, AMG GT S en AMG GT C nieuwe tien-dubbelspaaks gesmede velgen leverbaar, titaangrijs en glansgedraaid of matzwart met glansgedraaide velgrand.

Ook nieuw is het parkeerpakket met parkeerassistent PARKTRONIC, achteruitrij- en frontcamera’s, die voor meer gemak zorgen tijdens het manoeuvreren. Opnieuw een verwijzing naar de familieband is het feit dat de AMG GT tweedeurs Coupé en Roadster nu leverbaar zijn in de lakkleur briljantblauw magno, die werd geïntroduceerd op de AMG GT 4-Door Coupé. Een andere optie is de bekleding tweekleurig nappaleder Exclusief STYLE zilver pearl/zwart.

Nog dynamischer dankzij AMG DYNAMICS

Als nieuwe feature in de AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s Slippery, Comfort, Sport, Sport+, RACE en Individual, beschikken de tweedeurs AMG GT Coupé en Roadster nu ook over AMG DYNAMICS. Deze geïntegreerde rijdynamiekregeling breidt de functies van het ESP® (elektronisch stabiliteitsprogramma) uit met een exacte dosering van de vermogensverdeling op de achteras en de karakteristiek van de besturing. Op deze wijze wordt de AMG GT nog wendbaarder bij een maximale stabiliteit. AMG DYNAMICS optimaliseert de dwarsdynamiek voor een betere dwarsversnelling, een betere grip en betere lastwisselreacties.

Zeer opmerkelijk: AMG DYNAMICS berekent hoe de auto zal reageren. Hiervoor maakt het systeem gebruik van sensoren die de snelheid, de stuurhoek en bijvoorbeeld de gierhoek monitoren. Op basis van het zogeheten pilot-control principe is het mogelijk om het gedrag van de auto te voorspellen op basis van de acties van de bestuurder en de data van de sensoren. Het controlesysteem reageert op deze wijze zelfs voordat de bestuurder dat doet – onmerkbaar en zonder ingrepen van het systeem. De bestuurder krijgt een zeer authentiek rijgevoel met een hoge mate van bochtdynamiek en een optimale grip alsmede bij een hoge stabiliteit en een berekenbaar rijgedrag. Zelfs ervaren bestuurders worden optimaal ondersteund, zonder dat ze het gevoel krijgen te worden betutteld door het systeem.

De verschillende AMG DYNAMICS-modi hebben de naam Basic, Advanced, Pro en Master. Het geselecteerde rijprogramma wordt weergeven op het multimediadisplay, dat nu het nieuwe AMG DYNAMICS-symbool weergeeft met de naam van het geselecteerde rijprogramma in plaats van het ESP®-symbool dat tot op heden werd getoond.

Basic is gekoppeld aan de rijprogramma’s Slippery en Comfort. Hierin beschikt de AMG GT over een buitengewoon stabiel rijgedrag met een sterke demping van gierbewegingen.

Advanced wordt ingeschakeld in het rijprogramma Sport. De AMG GT heeft dan een neutrale balans. De lagere mate van gieronderdrukking, een dynamische stuurhoekinstelling en nog meer wendbaarheid zijn ideaal voor sportieve ritten, bijvoorbeeld op bochtige landweggetjes.

Pro (een afkorting van professional) maakt deel uit van het rijprogramma Sport+. In de Pro-modus krijgt de bestuurder nog meer ondersteuning bij dynamische rijmanoeuvres, terwijl er nog meer wendbaarheid en precisie in bochten voorhanden is.

Master (uitsluitend leverbaar voor de AMG GT C, AMG GT S en AMG GT R) is gekoppeld aan het rijprogramma RACE. De Master-modus is gericht op bestuurders die willen genieten van een maximale dynamiek en maximaal rijplezier op afgesloten circuits. De Master-modus biedt een zeer neutrale autobalans, een dynamische stuurhoekinstelling en een nog sportiever afgestelde besturing. Op deze manier zorgt de Master-modus voor een maximale wendbaarheid en het rijdynamische potentieel wordt volledig benut.

Een nog nauwere band met de autosport: de nieuwe AMG GT R PRO

Het nieuwe, gelimiteerde topmodel AMG GT R PRO kenmerkt zich door een verder verbeterde rijdynamiek, met name op het circuit. De ervaringen die met de racewagens AMG GT3 en AMG GT4 werden opgedaan, werden benut bij de ontwikkeling. De maatregelen uit de autosport kunnen worden samengevat in vier clusters: onderstel, lichtgewicht constructie, aerodynamica en design.

Onderstel: de optimale set-up

Het nieuwe AMG-onderstel met schroefveren biedt nu nog meer mogelijkheden om de afstelling op een circuit aan te passen. Net als in de professionele autosport kan de bestuurder niet alleen de veerweg mechanisch aanpassen, maar voortaan ook de druk en de rebound van de dempers. Dit gebeurt snel en nauwkeurig zonder gereedschap via een kliksysteem met een integraal verstelwieltje op de demper. De compressieverhouding kan separaat worden ingesteld voor langzame en snelle compressiebewegingen, net als in de autosport gebruikelijk is. Hiermee kunnen de knik- en duikbewegingen en de grip van de AMG GT R PRO nog gerichter worden beïnvloed.

De vooras is voorzien van een verstelbare torsiestang van lichtgewicht carbon. De torsiestang op de achteras is gemaakt van metaal, eveneens verstelbaar en licht van gewicht dankzij het holle buisdesign.

Reeds de AMG GT R beschikt over sferische uniball-lagers op de onderste dwarsdraagarmen van de achteras. De AMG GT R PRO beschikt nu ook op de bovenste dwarsdraagarmen over deze lagers. Deze zijn veel slijtvaster dan conventionele dwarsdraagarmlagers en dankzij hun design is er geen speling, wat ervoor zorgt dat het toespoor en camber ook bij zware belasting niet veranderen. Als gevolg daarvan is het rijgedrag nog nauwkeuriger.

Het carbon schuifpaneel in de bodem van de achterzijde draagt mede bij aan een hoge rijprecisie. Dit lichtgewicht en toch stijve element maakt de structuur van de achterzijde stijver en verbetert de carrosseriestijfheid zodoende verder.

De elektronisch geregelde dynamische motor- en transmissiesteunen werden opnieuw afgesteld voor nog meer wendbaarheid, een nauwkeurige respons en een duidelijke feedback.

Tot de standaarduitrusting van de AMG GT R PRO behoren eveneens het trackpakket. Het bestaat uit een bescherming tegen het over de kop slaan inclusief vierpuntsgordels voor de bestuurder en voorpassagier alsmede een 2 kg brandblusser (beide uitsluitend bedoeld voor gebruik op het circuit). De vaste rolkooi van de bescherming tegen het over de kop slaan bestaat uit een hoofdbeugel, een beugel waar de gordels aan vastzitten, twee beugels aan de achterzijde en een diagonale X-stang achterin. Dit systeem verbetert de reeds indrukwekkende stijfheid van de auto verder en heeft zodoende een positieve uitwerking op de rijdynamiek.

Lichtgewicht constructie: carbon componenten en nieuwe gesmede lichtmetalen velgen

Naast talrijke carbon elementen zorgen ook het standaard high-performance keramische composietremsysteem, dat exclusief is voorzien van zwarte remklauwen, alsmede AMG-kuipstoelen van carbon bij aan de gewichtsbesparing. De lichtgewicht AMG Performance vijf-dubbelspaaks gesmede velgen zijn exclusief uitgevoerd in mat titaangrijs met glansgedraaide velgrand.

Aerodynamica: nieuw vormgegeven voorskirt met extra flics

De aerodynamische finetuning tilt de totale performance van de AMG GT R PRO eveneens naar een hoger niveau. De nieuw vormgegeven voorskirt werd voorzien van twee carbon flics aan elke zijkant. De onderste flics sluiten optisch aan op de frontsplitter, die verder naar voren loopt en door kleine metalen beugels op zijn plek wordt gehouden. Ook dit is een visuele verwijzing naar de zustermodellen uit de autosport.

De jaloezieën (luchtsleuven) in de voorspatschermen ventileren de wielkasten op effectieve wijze en leveren als gevolg daarvan een bijdrage aan vermindering van de opwaartse druk aan de voorzijde. Aan de achterzijde loopt een carbon aero-element aan beide zijden van de wielkasten bijna door tot de achterlichten. Het samenspel van al deze maatregelen reduceert de opwaartse druk aan de voorzijde aanzienlijk, zonder de aerodynamische effecten op de achteras te verstoren.

Het actieve aerodynamicaprofiel in de bodem, het actieve luchtregelsysteem AIRPANEL in de voorskirt en de grote achterspoiler op het kofferdeksel, stuk voor stuk bekend van de AMG GT R, behoren tot de standaarduitrusting. Daarnaast is de achterspoiler voorzien van een spoilerlip (gurney), die de downforce op de achteras verhoogt, en die nu is voorzien van gefreesde aluminium beugels die de band met de autosport benadrukken.

Racesportlook: carbonpakket, nieuw carbon dak, folie

De AMG GT R PRO rijdt niet alleen als een racewagen, hij ziet er ook zo uit. Het standaard carbonpakket I met frontsplitter, vinnen in de spatschermen, sierlijsten in de dorpelverbreders en een carbon diffusor benadrukt de band met de autosport, net als het nieuwe carbon dak met verlaagd middengedeelte.

De speciale status wordt tevens benadrukt door de folie met racingstripes over de motorkap, het dak en het kofferdeksel alsmede over de flanken van de auto. Exclusief bij de lakkleur selenietgrijs magno is deze folie lichtgroen. Bij alle andere lakkleuren is de striping mat donkergrijs. Desgewenst kan de folie ook achterwege worden gelaten.

Al voor de wereldpremière heeft de nieuwe AMG GT R PRO op indrukwekkende wijze zijn prestatiepotentieel gedemonstreerd op het circuit: begin november voltooide AMG-merkambassadeur en AMG GT3-coureur Maro Engel een ronde over de Nürburgring Nordschleife in exact 7.04,632 minuten, rijdend met een gecamoufleerde AMG GT R PRO. Dat is aanzienlijk sneller dan de vorige tijd die de AMG GT R neerzette. Bij een herfstachtige temperatuur van 12 graden liet dit zien hoeveel potentieel het actuele AMG-topmodel heeft.

De recordronde werd met grote precisie gemeten door onafhankelijke experts van ‘wige SOLUTIONS’. Een onafhankelijke notaris bevestigde de rondetijd en het feit dat de auto voldeed aan de reglementen.