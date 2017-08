Mercedes-AMG GT4 start voor het eerst op de Nürburgring-Nordschleife

Mercedes-AMG GT4. In het kader van de VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring legt de nieuwe Mercedes-AMG GT4 zijn eerste raceronden af op de Nordschleife van de Nürburgring. Bij de vijfde wedstrijd van de clubraceserie staan er dit weekeinde (18/19 augustus) twee AMG GT4’s aan de start, die door de Mercedes-AMG testteams Uwe Alzen Automotive en BLACK FALCON voor ontwikkelingsdoeleinden onder racecondities worden ingezet. Het doel is om de jongste telg van Mercedes-AMG in het GT-segment door de ervaring van de teams en extra racekilometers op de veeleisende Nürburgring-Nordschleife zijn laatste finetuning te geven.

Aan het omvangrijke test- en ontwikkelingsprogramma van de Mercedes-AMG GT4, waartoe onder meer een 30-uurstest op de Lausitzring behoorde, worden bij de ‘ROWE 6 Stunden ADAC Ruhr-Pokal Race (18/19 augustus) extra testkilometers toegevoegd. Zowel Uwe Alzen als BLACK FALCON zijn al jarenlang partners van Mercedes-AMG Motorsport in de GT3-klasse. Met de deelname aan geselecteerde VLN-races als test moeten ze extra inzichten voor de laatste finetuning verwerven alvorens de Mercedes-AMG GT4 aan het eind van dit jaar aan de eerste klantenteams wordt uitgeleverd. De teams starten bij de vijfde race van het langeafstandskampioenschap in de SPX-klasse, omdat de definitieve indeling in de GT4-klasse nog niet heeft plaatsgevonden. Daarmee ligt de nadruk ook niet op eventueel sportief succes, maar op het verzamelen van nog meer waardevolle gegevens onder racecondities.

Uwe Alzen zal de testinzet leiden vanaf de pitmuur, terwijl Fabian Hamprecht, Mercedes-AMG test- en ontwikkelingsrijder Thomas Jäger en Mike Stursberg (allen Duitsland) achter het stuur van de nieuwe GT4-auto zullen plaatsnemen. BLACK FALCON zet het kwartet met Stefan Karg, Fidel Lieb, Mercedes-AMG Test- en ontwikkelingsrijder Jan Seyffarth (allen Duitsland) en Alexander Toril (Spanje) in voor de zes-uursrace.

Serieproductie en racetechnologie dicht bij elkaar

De Mercedes-AMG GT4 is gebaseerd op de in juni 2016 gepresenteerde Mercedes-AMG GT R, die al over een hoog niveau van circuit-performance beschikt. De sterk dynamische karakteristiek van de sportwagen in straatuitvoering werd consequent doorontwikkeld. De filosofie erachter: overal waar de standaarduitrusting voor gebruik op het circuit een concessie zou kunnen zijn, werd deze bij de Mercedes-AMG GT4 door volbloed racetechnologie vervangen. Daarbij hebben, duidelijk zichtbaar, ook de ervaringen uit de vele jaren in het GT3-segment hun weg gevonden naar de ontwikkeling.

Stefan Wendl, hoofd Mercedes-AMG Customer Racing: “Ik kijk uit naar de eerste testinzet van de Mercedes-AMG GT4 op de Nordschleife onder racecondities. Het is de volgende stap in ons omvangrijke test- en ontwikkelingsprogramma. Daarbij werken we samen met partners en teams waarmee we een langdurige relatie hebben voor het inzetten van onze auto’s. We verwerven daarbij niet alleen meer technisch inzicht, maar ook reacties van de meest uiteenlopende rijders, die we nog in de auto kunnen verwerken. Voordat we de eerste Mercedes-AMG GT4’s uitleveren zullen we nog een paar van zulke tests onder racecondities doorvoeren, niet alleen op de Nordschleife, maar ook internationaal en met verschillende testteams.”