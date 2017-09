Tijdens de IAA Frankfurt beleeft de Mercedes-AMG Project ONE zijn wereldprimeur. De showcar, een tweezits supersportwagen, brengt als eerste de modernste en efficiëntste Formule 1 Hybrid-technologie nagenoeg ongewijzigd van het circuit naar de weg en is het hoogtepunt van het vijftigjarig jubileum van AMG. De performance-hybrid levert volgens verwachting meer dan 1000 pk en de topsnelheid ligt boven de 350 km/h. Daarbij combineert de showcar overweldigende circuitprestaties en Formule 1 Hybrid-technologie voor dagelijks gebruik met een voorbeeldige efficiëntie, wat uniek is. Verantwoordelijk voor de realisatie van de Project ONE is Mercedes-AMG. De uitvoering van de omvangrijke ontwikkeling vindt plaats in nauwe samenwerking met de Formule 1-specialisten van Mercedes-AMG High Performance Powertrains in Brixworth en Mercedes-AMG Petronas Motorsport in Brackley. Samen met de vierdeurs AMG GT Concept biedt de Mercedes-AMG Project ONE opnieuw een kijkje in de toekomstige performance-hybrid-aandrijvingsstrategie bij het sportwagenmerk van Mercedes-Benz.

Al sinds de beginjaren van de autosport is het een droom van de engineers om racetechnologie op de weg te brengen. Mercedes-AMG laat deze droom nu op het allerhoogste niveau werkelijkheid worden. “Autosport is voor ons geen doel op zich. In maximale competitie ontwikkelen wij technologieën waarvan later ook de auto’s uit onze serieproductie profiteren. De ervaringen en successen uit drie WK-titels bij de rijders en bij de constructeurs gebruiken we nu om Formule 1-technologie voor het eerst op de weg te brengen, met de Mercedes-AMG Project ONE”, aldus Dieter Zetsche, Raad van Bestuursvoorzitter Daimler AG en Hoofd Mercedes-Benz Cars.

“De Mercedes-AMG Project ONE is de eerste Formule 1-auto die ook op de weg mag rijden. Ons hoogefficiënte hybride-aggregaat uit de autosport en de geëlektrificeerde vooras zorgen voor een fantastische mix van performance en efficiëntie. Met een systeemvermogen van meer dan 1000 pk en een topsnelheid van meer dan 350 km/h rijdt deze hypercar precies zoals hij eruit ziet: adembenemend”, aldus Ola Källenius, Raad van Bestuursvoorzitter Daimler AG en verantwoordelijk voor concernonderzoek en Mercedes-Benz Cars ontwikkeling.

De conceptcar biedt al vele concrete verwijzingen naar het komende seriemodel. “De hypercar is het meest ambitieuze project waar we ooit aan hebben gewerkt. Het betekent een nieuw hoogtepunt in de succesvolle strategische doorontwikkeling van Mercedes-AMG tot een performance- en sportwagenmerk. De Project ONE legt de lat voor wat er momenteel technisch mogelijk is op een heel nieuw niveau en vormt met zijn combinatie van efficiëntie en performance de absolute benchmark. Tegelijkertijd biedt de Project ONE een vooruitblik op hoe Driving Performance in de toekomst door AMG wordt gedefinieerd”, aldus Tobias Moers, Directievoorzitter Mercedes-AMG GmbH.

De aandrijving: een turbomotor en vier elektromotoren

De high-performance plug-in hybrid-aandrijving van de Mercedes-AMG Project ONE stamt rechtstreeks uit de Formule 1 en werd in nauwe samenwerking met de autosportspecialisten van Mercedes-AMG High Performance Powertrains in Brixworth gerealiseerd. De aandrijving bestaat uit een verregaand geïntegreerde en intelligent gekoppelde unit bestaande uit een hybride-turbomotor en vier elektromotoren: één is er ingebouwd in de turbocompressor, één bevindt zich direct bij de verbrandingsmotor en is verbonden met de krukas en twee motoren drijven de voorwielen aan.

De 1,6-liter V6-hybride-benzinemotor met directe inspuiting en elektrisch ondersteunde single-turbocompressie stamt rechtstreeks uit de Mercedes-AMG Petronas Formule 1-racewagen. De vier bovenliggende nokkenassen worden aangedreven door recht vertande tandwielen. Om een hoog toerental te realiseren zijn de mechanische klepveren vervangen door pneumatische. De centraal voor de achteras ingebouwde krachtbron bereikt daardoor moeiteloos een toerental van 11.000 t/min, wat voor een wegvoertuig op dit moment uniek is. Met het oog op een langere levensduur en het gebruik van normaal aan de pomp verkrijgbare super plus-benzine in plaats van racebrandstof blijft het toerental echter bewust onder de limiet die in de Formule 1 geldt.

De elektromotoren aan de vooras bereiken eveneens opzienbarende toerentallen tot wel 50.000 t/min (huidige stand van de techniek: 20.000 t/min).

De hoogtoerige motor levert nog meer vermogen dankzij een high-tech turbocompressor. De turbines in de uitlaat en in de compressor zijn van elkaar gescheiden met een optimale positie ten opzichte van de uitlaat- en inlaatkant van de V6-motor en verbonden door een as. Op deze as is een circa 90 kW sterke elektromotor bevestigd, die afhankelijk van de situatie de turbine in de compressor met 100.000 t/min elektrisch aandrijft, bijvoorbeeld bij het wegrijden of bij een lastwissel. De aanduiding voor deze eenheid in de Formule 1 luidt MGU-H (Motor Generator Unit Heat).

Bliksemsnelle respons, sneller dan een V8-zuigmotor

Het grootste voordeel: het turbogat – dus de vertraagde respons op commando’s via het gaspedaal als gevolg van de traagheid van de grote compressor – verdwijnt volledig. De responstijd wordt aanzienlijk verminderd en is nog korter dan bij een V8-zuigmotor. De elektrische turbocompressor heeft nog een voordeel: hij gebruikt een deel van de overtollige energie uit de uitlaatgasstroom om als generator elektrische energie op te wekken en deze hetzij via terugwinning op te slaan in de hoogvoltage lithium-ion-accu, hetzij als extra aandrijving naar een extra elektromotor te geleiden. Deze levert 120 kW, is direct tegen de verbrandingsmotor geplaatst en via een tandwiel met rechte vertanding met de krukas verbonden (MGU-K = Motor Generator Unit Kinetic) – ook een technologie die in de Formule 1 voor efficiëntie en performance van het hoogste niveau zorgt.

Nieuwe vierwielaandrijving met volledig elektrisch aangedreven vooras

Daar komen nog eens twee 120 kW-elektromotoren aan de vooras bij. Deze zijn met een reductiebak verbonden met de voorwielen. De uitsluitend elektrisch aangedreven vooras maakt het afzonderlijk accelereren en afremmen van elk wiel en daarmee een individuele verdeling van het koppel mogelijk, wat bijzonder veel rijdynamiek oplevert (Torque Vectoring). Bovendien kan dankzij de asmotoren ook de remenergie optimaal voor terugwinning worden gebruikt, naar verwachting tot 80 procent onder normale rijomstandigheden. De energie wordt opgeslagen in de accu en staat ter beschikking voor een grotere elektrische actieradius. Elke elektromotor wordt geregeld via eigen elektronica, die vlakbij de elektromotoren in de voertuigbodem is ondergebracht.

Topwaarde bij thermische efficiëntie

De thermische efficiëntie van de verbrandingsmotor met elektrische turbocompressor (MGU-H) in combinatie met de elektromotor aan de krukas (MGU-K) zal meer dan 40 procent bedragen. Dat is voor serieauto’s een tot dusver nog niet eerder gerealiseerde topwaarde en bewijst de toonaangevende positie die de aandrijflijn ook op het gebied van efficiëntie inneemt. Dat betekent dat het studiemodel uit iedere liter brandstof aanzienlijk meer energie voor de aandrijving haalt dan andere auto’s. Daarmee is de auto zowel zuinig als krachtig. Ter vergelijking: de thermodynamische efficiëntie van conventionele verbrandingsmotoren ligt ongeveer tussen de 33 en 38 procent.

De accucellen, de plaatsing ervan en de koeling van de cellen zijn ook identiek met die van de Mercedes-AMG Petronas Formule 1-racewagen. Met het oog op dagelijks gebruik is het aantal in de AMG Project ONE echter aanmerkelijk groter. De hoogvoltage lithium.-ion-accu en de DC/DC-omvormer ter ondersteuning en oplading van het 12V-boordnet zijn ruimtebesparend achter de vooras in de voertuigbodem ondergebracht.

Een andere innovatie is de hoogspanning van het EQ Power+-aandrijvingssysteem met 800V in plaats van de gebruikelijke 400V. Door het hogere spanningsniveau kan bijvoorbeeld die diameter van de leidingen aanmerkelijk worden verkleind, waardoor ruimte en gewicht worden bespaard.

Intelligente werkingsstrategieën voor optimale prestaties en efficiëntie

Als geheel biedt het high-performance plug-in hybrid-aandrijvingssysteem EQ Power+ talrijke intelligente werkingsstrategieën, die optimaal op de verschillende gebruiksscenario’s zijn afgestemd. De rijprogramma’s lopen uiteen van volledig elektrisch rijden tot een hoogdynamische modus met een afstelling die in de Formule 1 tijdens de kwalificatie voor een zo snel mogelijke rondetijd wordt gebruikt. Ondanks de hoge complexiteit van het systeem krijgt de bestuurder afhankelijk van zijn actuele wens steeds de optimale combinatie van performance en efficiëntie. Daarbij maken de ontwikkelaars van Mercedes-AMG gebruik van de jarenlange kennis en ervaring uit de Formule 1, de SLS AMG Electric Drive en het onderzoek en de ontwikkeling van Daimler AG.

Zo kan de bestuurder bijvoorbeeld volledig elektrisch wegrijden, waarbij in eerste instantie alleen de elektromotoren op de vooras de hypercar aandrijven en de elektromotor aan de krukas ondersteuning biedt wanneer plotseling de wens om te accelereren opkomt. Wanneer de bestuurder nog krachtiger op het pedaal trapt en meer vermogen wil, komt de V6-motor in actie. Naarmate het toerental stijgt, ontplooit de aandrijflijn zijn volledige vermogen. Met de Race Start-functie zijn indrukwekkende acceleratiewaarden haalbaar: het optrekken van 0-200 km/h vergt minder dan 6 seconden.

Wanneer de bestuurder het gas weer loslaat en de auto laat rollen, schakelt het systeem over op de elektrische aandrijving van de vooras en wint bij het remmen onder normale rijomstandigheden tot 80 procent energie terug, die wordt opgeslagen in de accu.

Volledig nieuwe geautomatiseerde achttraps transmissie

De krachtoverbrenging op de achterwielen vindt plaats door middel van een voor de Mercedes-AMG Project ONE volledig nieuw ontwikkelde achttraps transmissie. Deze werkt hydraulisch, er kan worden gekozen uit handmatig schakelen via de stuurschakelpaddles of geautomatiseerd schakelen.

De basis voor de uitmuntende rijeigenschappen van de Mercedes-AMG Project ONE wordt gevormd door het lichte en stevige carbon-monocoque, waarvan de technologie eveneens uit de Formule 1 afkomstig is. Datzelfde geldt voor de integratie van motor en transmissie: beide vervullen dragende functies en nemen de achterwielophanging volledig over.

Ophanging met meerdere draagarmen en innovatieve push-rod-vering

Ook aan de ontwikkeling van het onderstel werd veel aandacht besteed. Zowel voor de voor- als de achterwielen is er sprake van een constructie met meerdere draagarmen. Het instelbare onderstel biedt meerdere speciale kenmerken: de beide push-rod-veerpoten zijn dwars op de rijrichting geplaatst. De innovatieve opstelling van de veer-/demperunit vervangt de werking en toepassing van een gebruikelijke buisvormige dwarsstabilisator. Door deze oplossing worden rolbewegingen ook bij zeer snelle richtingsverandering effectief tegengegaan, zonder dat het oncomfortabel wordt.

De algehele afstelling van de veren en dempers werd bepaald met als doel een perfect uitgebalanceerd, gemakkelijk te beheersen en vooral sportief rijgedrag. Daartoe dragen ook de vierwielaandrijving en de Torque Vectoring bij. ABS is standaard, het ESP® is, zoals bij AMG gebruikelijk, drietraps uitgevoerd. ESP®ON staat voor een hoge mate van veiligheid, ESP® SPORT HANDLING MODE laat voor een sportieve rijstijl een grotere drifthoek toe voordat het systeem ingrijpt en ESP® OFF schakelt het systeem voor een sportieve rijstijl op afgesloten parcoursen uit.

Exclusieve gesmede velg met nieuwe gedeeltelijke afdekking van carbon

Een volledig nieuwe ontwikkeling is ook de gesmede tienspaaks aluminium velg met centrale wielmoer, die exclusief is voorbehouden aan de Mercedes-AMG Project ONE. De velg is uitgevoerd met een radiale, aerodynamisch gevormde gedeeltelijke afdekking van carbon. Deze zorgt voor een betere aerodynamica en een lagere c w -waarde van de auto door een betere luchtstroming rondom het wiel.

Tegelijkertijd zorgen drie vlakke ventilatiesleuven per spaakgedeelte voor een optimale uitstroming van de warmte van de remmen. Ook dit is een voorbeeld van hoe het ontwikkelingsteam van AMG zelfs aan de kleinste details denkt en daarmee de totale efficiëntie van de hypercar nog verder vergroot.

Aan de vooras rijdt de Mercedes-AMG Project ONE op velgen 10,0 J x 19, voorzien van Michelin Pilot Sport Cup 2-banden 285/35 ZR19, die exclusief voor de hypercar zijn ontwikkeld. De achteras is voorzien van velgen 12,0 J x 20 met Michelin Pilot Sport Cup 2-banden 335/30 ZR20.

Voor de vertraging zorgt een doorontwikkeld high-performance keramisch remsysteem dat nog lichter is gemaakt. Het lagere gewicht vermindert de ongeveerde massa en draagt daardoor bij aan een betere rijdynamiek en wendbaarheid. Bovendien blinkt het keramisch remsysteem uit door een langere levensduur, grotere corrosiebestendigheid en hogere thermische stabiliteit. Zichtbare kenmerken van het bijzondere remsysteem zijn het opschrift ‘AMG Carbon Ceramic’ en de speciaal gelakte remklauwen.

Exterieurdesign: the beauty and the beast

Het design van de showcar is geïnspireerd door de koningsklasse van de autosport. Bovenal echter staat het voor het uitgangspunt van Mercedes-AMG, dat fascinatie ook altijd verbonden moet zijn met functionaliteit. Elk onderdeel vervult een taak. Zo zijn de extreem gespierde proporties met een ver naar voren geplaatste cockpit, de forse wielkasten, een wespentaille en een ver doorlopende achterpartij een rechtstreeks gevolg van het middenmotorconcept.

“De Mercedes-AMG Project ONE is onze opwindendste en coolste auto ooit. Hij combineert onze designfilosofie van sensuele puurheid met de performance van onze Formule 1-racewagens en staat voor ‘Performance Luxury’ in optima forma”, aldus Gorden Wagener, Chief Design Officer Daimler AG. “Door zijn extreme uitstraling is deze hypercar een mijlpaal op designgebied. Er zijn geen lijnen en het interieur is gereduceerd tot het wezenlijke.”

Het front: krachtig en functioneel

De grote zwarte voorskirt, waarvan de diverse luchtinlaten zich over de volledige breedte van de auto uitstrekken, bepaalt het vooraanzicht. In het trapeziumvormige middenstuk is een groot wit AMG-logo opgenomen. Daarboven bevindt zich de Mercedes ster op de carrosserie. De voor AMG kenmerkende A-wing onder het middengedeelte vormt een zilverkleurig accent en gaat naadloos over in de spatschermen.

Links en rechts domineren grote luchtinlaten, omlijst door u-vormige flaps en onderverdeeld door elk twee zwarte dwarsvinnen. Vlakke led-koplampen passen naadloos in de contour van de carrosserie.

Door de zwarte luchtuitlaten in de motorkap wordt de warme luchtstroom aan de zijkanten om het bestuurderscompartiment heen geleid. Daardoor stroomt er frisse lucht ongehinderd over het bestuurderscompartiment heen naar de luchtinlaat op het dak. Ook de automatisch uitschuivende frontsplitter en de actieve ventilatiesleuven (zogeheten louvres) in de voorste wielkasten vergroten de neerwaartse druk op de vooras en dragen bij tot een evenwichtige aerodynamische balans van de auto.

Strakke flanken, volumineuze spatschermen

Het lage, dynamische greenhouse wordt gekenmerkt door een unieke, ronde vormgeving met karakteristieke ruiten. De grote donkere zone staat voor belangrijke technische functies. Deze technische componenten staan optisch in contrast met de cleane algehele vorm van de auto.

Op het dak domineert de van de Formule 1 afgeleide luchtinlaat, waarmee de motor een grote hoeveelheid frisse lucht aanzuigt. De zwarte inlaat gaat elegant over in de zwarte verticale haaienvin achter; deze verbetert de zijdelingse stabiliteit in scherpe bochten. De ver naar achteren geplaatste achterruit is een integraal onderdeel van de inlaat/dakvin-eenheid. De ruit biedt een blik op de powerunit. Twee grote NACA-luchtinlaten garanderen de optimale geleiding van de luchtstromen voor de achterin geplaatste koelers van de motor- en transmissieolie.

Ook van opzij bekeken zijn de oppervlaktes sensueel en puur vormgegeven en verbonden met functionele elementen. De flanken van de auto zijn in het midden strak ingetrokken, zwarte luchtgeleidingsvlakken van carbon geleiden de luchtstroom net als in de autosport optimaal rond de carrosserie.

Het Petronas-groene paintbrushdesign op de flanken is ontworpen door dezelfde kunstenaar die ook de lak van de Formule 1-racewagen heeft ontworpen. Nauwsluitende spatschermen spannen zich over alle vier de wielen als spieren die klaar zijn voor de sprong.

Net als in de racerij gaan de portieren gelijktijdig naar voren en naar boven open. De vulopening van de tank bevindt zich rechts achter, de laadbus voor de plug-in hybrid-accu links achter.

De achterzijde: fascinatie en functie

De scherpe verticale rand en de grote tweedelige diffusor, onderbroken door het centraal geplaatste uitlaatsierstuk, alsmede de tweetraps uitklapbare, tweedelige achtervleugel zorgen voor meer efficiëntie en een betere performance bij hoge snelheden. De uitvoering van het uitlaatsierstuk met een grote ronde uitstroomopening en twee kleine ronde extra openingen is direct overgenomen van de Formule 1-racewagens.

Ook de achterskirt met zijn forse zwarte rooster en carbondelen draagt bij tot de krachtige uitstraling. De achterlichten nemen met elk drie ruitvormige lichtelementen de grafische vormgeving van het AMG-merklogo en daarmee ook het design van de koplampen over.

Het interieur: Formule 1 voor twee

Het interieurdesign van de ultieme rijmachine volgt de functie voor de racerij, wat tot uitdrukking komt in de radicale vormentaal. Zo wordt de Formule 1-techniek op authentieke wijze ervaarbaar gemaakt, zowel op het circuit als op de weg. Ook hier heeft elk detail zijn taak, niets werd alleen maar uit optische overwegingen ontworpen. In het gedurfde minimalisme van het monocoque-interieur zijn de gereduceerde componenten benadrukt en zowel qua design als functie geënsceneerd.

Het ergonomisch uitgevoerde interieur biedt plaats aan twee personen. De kuipstoelen met verstelbare rugleuningen zijn geïntegreerd in het monocoque. De pedalen en het stuurwiel zijn verstelbaar, zodat de bestuurder een optimale rijpositie kan innemen. De middentunnel vormt een optische scheiding tussen de plaatsen voor bestuurder en passagier. De tunnel past qua vorm bij de stoelsculptuur en volgt met zijn vlak oplopende lijn het minimalistische principe.

Interieur met functionele structuurdelen

De lichtgewicht constructie komt ook tot uiting door het slanke vleugelprofiel van het dashboard, dat daardoor licht en zwevend lijkt. Als functioneel structuurdeel verstevigt het bovendien de monocoque van de Mercedes-AMG Project ONE. De twee vrijstaande 10 inch HD-displays (de ene licht verhoogd voor de bestuurder, de andere rechts op de middenconsole naar de bestuurder toe gericht) zijn uitgevoerd met hoogwaardige en gewichtsgeoptimaliseerde metalen delen.

De unit met de twee luchtuitstroomopeningen hangt als een gondel onder het centrale display. Het display en de luchtuitstroomopeningen smelten samen tot een eenheid en onderstrepen het vormgevingsconcept dat is gericht op gewichtsbesparing. De luchtuitstroomopeningen herhalen de rechthoekige basisvorm van het display, net als de middenconsole, waarop de start-stopknop is aangebracht.

Geïntegreerd in het design vormen ook een hoogwaardig opbergvak, een gereduceerd schakelaarpaneel en de start-stopknop een eenheid. Het opbergvak is voorzien van een transparant deksel.

Een stuurwiel als in de Formule 1

Het aan de boven- en onderzijde afgevlakte stuurwiel met geïntegreerde airbag biedt net zozeer autosportfunctionaliteit als de beide geïntegreerde controllers, waarmee bijvoorbeeld de rijprogramma’s en de onderstelinstellingen, maar ook de led-schakelaanduiding aan de bovenkant van het stuurwiel kunnen worden geregeld.

De portierpanelen zijn uitgevoerd in fraai en functioneel carbon en passen perfect bij het sportieve interieur. Als een afspiegeling van de aero-winglets aan de buitenzijde wordt het volume van de portierpanelen optisch opgesneden en biedt plaats aan een techniekeenheid en een groot concaaf middendeel. Een cassette van aluminium verbindt de luchtuitstroomopeningen en de knoppen van de elektrische ruitbediening, die als twee verzonken rechthoeken geïntegreerd zijn.

Opbergvakken achter de stoelen, beeldscherm vervangt binnenspiegel

De ontwikkelaars van Mercedes-AMG hebben ook aan het dagelijks gebruiksgemak gedacht: kleine zaken kunnen in een vak links en rechts achter de stoelen worden opgeborgen. Airconditioning en elektrische ruitbediening behoren tot de standaarduitrusting en het COMAND-infotainmentsysteem garandeert optimale connectiviteit.

De User Interface is integratief als zelfstandig concept geplaatst. De belangrijkste aanduidingen bevinden zich in het gezichtsveld boven het stuurwiel, zodat de bestuurder niet wordt afgeleid. Voor optimaal zicht naar achteren is de binnenspiegel vervangen door een display dat realtime opnames van een ‘mirrorcam’ aan de achterzijde weergeeft. De aluminium behuizing van het display is geïntegreerd in het dak en biedt ook plaats aan andere bedieningselementen.

Kleuren en materialen uit de racewagen

De Mercedes-AMG Petronas Formule 1-racewagen diende ook als inspiratiebron bij de keuze van de kleuren en materialen voor het interieur. De sculptuur-racestoelen zijn uitgevoerd in zwarte antislip-microvezelbekleding en roepen daardoor een onmiskenbare associatie met de racerij op. De vlakken worden onderbroken door magmagrijs nappaleder en inzetstukken van een sporttextielmesh dat de luchtcirculatie van de stoelen optimaal ondersteunt. Gele contrastsiernaden ronden het geheel af.

De Mercedes-AMG Project ONE: de toekomst van Driving Performance

Conclusie: de Mercedes-AMG Project ONE wordt niet alleen een ultieme rijmachine die actuele Formule 1 Hybrid-technologie direct op de weg brengt en circuitprestaties met probleemloos dagelijks gebruik combineert. Hij dient ook voor het opdoen van ervaring op het gebied van performancegeoriënteerde plug-in hybrid-aandrijvingstechniek, doorontwikkelde onderstel-setups en een omvangrijke voertuigelektronica, waarvan toekomstige standaard AMG-modellen zullen profiteren. Het Project ONE-team werkt er hard aan, deze visie succesvol op de weg te brengen.