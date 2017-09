Nieuwe Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ Coupé en Cabriolet. Mercedes-AMG geeft de S-Klasse Coupé en Cabriolet op zowel technisch als visueel gebied een update. Het nieuwe front wordt gedomineerd door de Panamericana-grille, die de tweezits performance-droomauto’s een onderscheidende look geeft. In de S 63 4MATIC+ Coupé en Cabriolet is de 5,5-liter V8-biturbo vervangen door de 4,0-liter V8-biturbo met twin-scroll turbochargers en cilinderuitschakeling. Ondanks zijn kleinere cilinderinhoud is de 450 kW/612 pk sterke nieuwe motor precies 20 kW/27 pk krachtiger dan het vorige model. Eveneens nieuw zijn de AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie en de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+.

Tegelijk met de nieuwe achtcilinder S 63 4MATIC+ Coupé en Cabriolet krijgen ook de twaalfcilinder topmodellen S 65 Coupé en Cabriolet de visuele update met de Panamericana-grille. Hun 6,0-liter AMG-V12-biturbomotor levert nog steeds 463 kW/630 pk en een maximumkoppel van 1.000 Nm.

De nieuwe AMG S-Klasse Coupé en Cabriolet zijn aan de voorzijde meteen te herkennen aan hun AMG Panamericana-grille: een V-vormige luchtinlaat met verchroomde verticale spijlen die harmonieus de lijnen van de koplampen volgt. De voorskirt is uitgevoerd in de vorm van een zwevende jetwing en is in carrosseriekleur gelakt. Links en rechts ervan bevinden zich twee grote luchtinlaten in hoogglanzend zwart. De driedimensionale frontsplitter vermindert de opwaartse druk op de vooras.

De dorpelverbreders met driedimensionale accenten in hoogglanzend chroom geven de Coupé en Cabriolet een lange, lage look en zorgen voor nog meer spanning in de flanken. Typische AMG-kenmerken zijn de grote, gesmede velgen: standaard 19 inch bij de S 63 4MATIC+ Coupé en Cabriolet en 20 inch bij de S 65 Coupé en Cabriolet. De exclusieve gesmede velgen bij de twaalfcilindermodellen hebben een fascinerend design. Alle zestien spaken zijn op zo’n manier gedraaid dat ze licht opvangen en dat richting het wielhart reflecteren. Het effect is dat de velgen nog groter lijken dan ze in werkelijkheid zijn (8,5 J x 20 voor en 9,5 J x 20 achter). Als optie is er keuze uit drie andere gesmede velgen in dezelfde maten. Twee ervan zijn matzwart gespoten met glanzende velgrand.

De krachtige achterzijde van de S 63 4MATIC+ en S 65 hebben een aangepaste achterskirt met diffusorinzet en de nieuw ontworpen, modelspecifieke dubbele uitlaatsierstukken van de AMG-uitlaat.

Nieuw en exclusief voor de Coupé en Cabriolet zijn de oled-achterlichten (organic light emitting diode). Oleds zijn flinterdun en kunnen worden gebogen, waardoor het mogelijk is om met een compleet nieuw lichtdesign te komen. In totaal zijn bij de Coupé en Cabriolet 66 oleds toegepast (33 links en 33 rechts), die de modellen een unieke lichtsignatuur geven. Ze zijn bovendien te combineren met een Coming Home-functie.

Andere opvallende kenmerken van de AMG S-Klasse Coupé en Cabriolet zijn talrijke designelementen in hoogglanzend chroom (S 65) aan de voorzijde, achterzijde en op de flanken. Ze vallen vooral op in combinatie met donkere lakkleuren.

Interieur: aantrekkelijk gestileerd en buitengewoon comfortabel

Het stijlvolle karakter van de nieuwe S-Klasse modellen van Mercedes-AMG is ook terug te vinden in het interieur. Alle vier modellen verwelkomen hun inzittenden met een speciale ambiance. De elektrisch verstel- en verwarmbare AMG-sportstoelen met memoryfunctie geven de bestuurder en voorpassagier meer zijdelingse ondersteuning. Daarbij zorgen nappalederen stoelbekleding en AMG-logo’s in de voorste en achterste rugleuningen voor een exclusieve sfeer aan boord. Heel speciaal zijn ook het embleem op de middenarmsteun en het analoge klokje in exclusief IWC-design, dat driedimensionale, uit metaal gefreesde wijzers heeft en een wijzerplaat met echt metaal-appliqué.

Het aan de onderzijde afgevlakte driespaaks Performance-stuurwiel heeft schakelpaddles, een sterk gecontoureerde stuurkrans met geperforeerd leder op het greepgedeelte en een metalen applicatie met AMG-opschrift. Als optie is het sportstuur te bekleden met zwart nappaleder/microvezel DINAMICA.

De AMG S-Klasse Coupé en Cabriolet hebben een 31,2 cm widescreen TFT-kleurendisplay. Het laat twee ronde klokken zien die de bestuurder informatie geven over het toerental, de snelheid en nog veel meer. Er is keuze uit drie weergavestijlen in het combi-instrument: Classic, Sport en Progressive. Bovendien is het AMG-menu sterk uitgebreid. Het kan onder meer de motor- en olietemperatuur tonen, evenals het vermogen en koppel, turbodruk, temperatuur van de banden, g-krachten die op de auto werken en de huidige voertuiginstellingen.

4,0-liter V8-biturbo met twin-scroll turbochargers

De 4,0-liter V8-biturbo in de S 63 4MATIC+ Coupé en Cabriolet is sterker dan ooit. Hij levert een vermogen van 450 kW/612 pk en een maximumkoppel van 900 Nm. Dat laatste is beschikbaar over een breed toerenbereik van 2.750 tot en met 4.000 t/min. De sprint van stilstand naar 100 km/h is binnen 3,5 seconden te klaren en de topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h (300 km/h met het AMG Driver’s Package).

Onder de motorkap is te zien dat de turbo’s van de AMG 4,0-liter V8-biturbo niet aan de buitenkant van de cilinderbanken zijn geplaatst, maar een plaats hebben gekregen binnenin de V van de cilinders. Dit zorgt er niet alleen voor dat de motor compacter is, maar ook dat de turbo’s sneller kunnen opspoelen en de uitstoot kon worden verlaagd door een optimalere luchtstroom richting de katalysatoren. Daarbij staan de twee twin-scroll turbochargers garant voor nog meer vermogen, een hoger koppel bij lagere toerentallen en een betere gasrespons.

Cilinderuitschakeling AMG Cylinder Management

De V8 in de S 63 4MATIC+ Coupé en Cabriolet is uitgerust met de cilinderuitschakeling AMG Cylinder Management. Als het motorvermogen slechts deels wordt aangesproken, worden de cilinders twee, drie, vijf en acht uitgeschakeld, wat voor een aanzienlijk lager brandstofverbruik zorgt.

Als de bestuurder het rijprogramma ‘Comfort’ heeft geactiveerd, wordt de cilinderuitschakeling gebruikt bij toerentallen tussen de 1.000 en 3.250 t/min. Het AMG-hoofdmenu in het combi-instrument informeert de bestuurder of het systeem is ingeschakeld. De motor schakelt snel en onmerkbaar over van acht naar vier cilinders en weer terug.

AMG SPEEDSHIFT MCT 9G: korte schakeltijden en hoge efficiëntie

De S 63 4MATIC+ Coupé en Cabriolet zijn voor het eerst uitgerust met de AMG SPEEDSHIFT MCT 9G. Deze automatische transmissie schakelt razendsnel, reageert direct op commando’s via de stuurschakelpaddles en kan kort achter elkaar meerdere keren terugschakelen. Waar het vorige model nog een koppelomvormer had, heeft de nieuwe AMG SPEEDSHIFT MCT 9G een natte koppeling. Dit bespaart gewicht, versnelt de reacties op het gaspedaal en maakt een RACE START-functie mogelijk.

Het enorm hoge koppel van de S 65 Coupé en Cabriolet wordt op de achterwielen overgebracht via de bekende AMG SPEEDSHIFT TCT 7G-transmissie. Ongeacht of de transmissie automatisch schakelt of reageert op commando’s van de bestuurder, verloopt het op- en terugschakelen altijd snel en soepel. Vooral in het rijprogramma Sport+ en in de handmatige modus schakelt de transmissie heel direct.

AMG Performance 4MATIC+: volledig variabele vierwielaandrijving

De linksgestuurde versies van de S 63 4MATIC+ Coupé en Cabriolet zijn standaard uitgerust met AMG Performance 4MATIC+. Dit intelligente, volledig variabele systeem kan de aandrijfkrachten van de motor verdelen over de voor- en achteras. Dit gebeurt onmerkbaar en zorgt voor veel stabiliteit, een heel precies weggedrag, een nog krachtigere acceleratie en een hoge mate van veiligheid bij droog weer, in de regen of in de sneeuw.

De permanent aangedreven achteras is via een elektromechanisch aangestuurde koppeling verbonden met de vooras. Een computer berekent constant de optimale koppelverdeling gebaseerd op de rijomstandigheden en de input van de bestuurder.

De rechtsgestuurde versies van de S 63 4MATIC+ Coupé en Cabriolet hebben de nieuwe motor en de nieuwe transmissie, maar zijn – net als S 65 Coupé en Cabriolet – alleen leverbaar met achterwielaandrijving.

Speciaal ontwikkeld onderstel voor een optimaal weggedrag

Zowel de S 63 4MATIC+ Coupé en Cabriolet als de S 65 Cabriolet zijn uitgerust met AMG RIDE CONTROL+-onderstel met adaptief verstelbare demping. De demping kan door de bestuurder worden ingesteld op Comfort, Sport en Sport Plus. Ze zijn volledig te programmeren, wat voor duidelijk merkbare verschillen tussen het comfortabel en sportief ingestelde onderstel zorgt.

Andere onderstelwijzigingen aan de S 63 4MATIC+ Coupé en Cabriolet zijn te vinden op de voor- en achteras: aan de voorzijde hebben de wielen nu meer camber en is er een grotere stabilisatorstang gemonteerd, achter is het subframe verstevigd. Deze maatregelen zorgen voor meer stabiliteit bij een sportieve rijstijl.

S 65 Coupé: AMG ACTIVE RIDE CONTROL-onderstel met curve tilting function

Het exclusieve AMG ACTIVE RIDE CONTROL-onderstel van de S 65 Coupé bereidt zich voor op oneffenheden in het wegdek nog voordat de auto er overheen rijdt. Om dit klaar te spelen combineert AMG ACTIVE RIDE CONTROL de actieve vering van het onderstel met continu verstelbare dempers. Het systeem scant het asfalt voor de S 65 Coupé met een stereocamera en past de demping van ieder wiel aan op basis van de oneffenheden die het waarneemt.

Dankzij de standaard curve tilting function helt de S 65 Coupé in bochten 2,65 graden naar binnen over. Op deze manier worden de dwarskrachten aanzienlijk verminderd, wat zowel de rijdynamiek als het comfort ten goede komt.

Afhankelijk van het rijprogramma kan het veergedrag van de S 65 Coupé worden ingesteld op comfortabel of sportief en kan de curve tilting function worden in- en uitgeschakeld. De actieve vering compenseert knik- en duikbewegingen van de carrosserie bij het wegrijden, in bochten of bij het remmen.

De continu instelbare dempers zorgen voor een comfortabele basisdemping of juist voor een snelheidsafhankelijke straffe demping. Om de bodemspeling te vergroten, kan het voertuigniveau van de S 65 Coupé worden verhoogd met 40 mm. Op hoge snelheid zakt de auto 15 mm dichter naar het asfalt voor minder luchtweerstand en een hogere rijstabiliteit.

Direct en met duidelijke feedback: de AMG-parameterstuurbekrachtiging

De elektromechanische sportparameterstuurbekrachtiging in de nieuwe AMG S-Klasse modellen is variabel en valt op door zijn precieze en authentieke feedback. De mate van stuurbekrachtiging hangt af van het gekozen rijprogramma en wordt automatisch veranderd als de bestuurder kiest voor Comfort, Sport of Sport+. Via DYNAMIC SELECT kan de mate van stuurbekrachtiging ook naar eigen voorkeur worden ingesteld. Bij lage snelheden hoeft de bestuurder slechts kleine stuurbewegingen te maken. Bij hoge snelheden kan hij juist vertrouwen op een uitstekende rechtuitstabiliteit.

Goede controle en nauwelijks fading: het AMG-remsysteem

De grote en krachtige composietremmen van de AMG S-Klasse modellen zijn betrouwbaar, snel en faden zelfs onder hoge belasting niet. Standaard zijn de nieuwe modellen vóór uitgerust met 390 x 36 mm remschijven met aluminium vaste remklauwen (zes zuigers) en achter met 360 x 24 mm remschijven met zwevende remklauwen (één zuiger).

Als optie zijn keramische remmen leverbaar. Deze verminderen het onafgeveerde gewicht van de auto met 20 procent en verbeteren de rijkwaliteit en de wendbaarheid. Ook hebben de keramische remmen een langere levensduur, zijn ze beter bestand tegen extreme hitte en slijten ze minder snel. Voor zijn de keramische remschijven 420 x 40 mm groot, achter meten ze 360 x 32 mm. Ze zijn duidelijk te herkennen aan de remklauwen met het opschrift AMG Carbon Ceramic.

Individuele ervaring: AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma’s

De vier AMG DYNAMIC SELECT- rijprogramma’s Comfort, Sport, Sport+ en Individual zorgen ervoor dat bestuurders veel controle hebben over de rijkarakteristiek van de nieuwe AMG S-Klasse modellen. Elk rijprogramma heeft invloed op de respons van motor, transmissie, onderstel, besturing, ESP en vierwielaandrijving.

De S 63 4MATIC+ Coupé en Cabriolet hebben bovendien een RACE-rijprogramma en de S 65 Coupé heeft het Curve-rijprogramma.

Naast de DYNAMIC SELECT rijprogramma’s kan de bestuurder ook op de M-knop drukken om direct over te schakelen op een handmatige modus. Schakelen gebeurt dan met de stuurschakelpaddles. Verder kan er worden gekozen uit diverse instellingen voor het onderstel. Het drietraps ESP® en de uitlaatkleppen kunnen ook via een AMG-toets worden geschakeld.

Comfort is het meest uitgebalanceerde rijprogramma. Het onderstel en de besturing zijn dan ingesteld op maximaal comfort en de motor en transmissie geven prioriteit aan een zo laag mogelijk verbruik en een zo discreet mogelijke motorsound. De cilinderuitschakeling is actief in de S 63 4MATIC+ Coupé en Cabriolet, alsmede het ECO start-stopsysteem en de zeilfunctie. Bij die laatste functie springt de koppeling open als de bestuurder tussen 60 en 160 km/h het gas loslaat. Op die manier wordt de motor losgekoppeld van de aandrijflijn en kan het toerental worden teruggebracht tot stationair.

Sport en Sport+ zijn ontworpen voor een sportieve rijstijl. De respons op het gaspedaal is directer, de schakeltijden zijn nog korter en er is sprake van rev-matching bij terugschakelen. In Sport+ is het stationair toerental hoger, waardoor de acceleratie vanuit stilstand nog sneller wordt. RACE is bedoeld voor gebruik op een afgesloten circuit. Alle parameters van de auto worden afgesteld voor maximale prestaties.

Het Curve-rijprogramma van de S 65 Coupé is actief bij snelheden tussen 15 en 180 km/h. De curve tilting function van het MAGIC BODY CONTROL-onderstel zorgt er in dat geval voor dat de carrosserie van de AMG 2,65 graden in de bocht overhelt, zoals een motorrijder dat ook doet. Hierdoor ervaren inzittenden minder dwarskrachten en dus meer rijcomfort.

RACE START nu nog eenvoudiger

De RACE START-functie is nu ook leverbaar op de S 63 4MATIC+ Coupé en Cabriolet. Als de auto in Sport of Sport+ staat, hoeft de bestuurder alleen maar met zijn linkervoet hard op het rempedaal te drukken en met zijn rechtervoet het gaspedaal geheel in te trappen. De elektronica aan boord houdt de motor dan op zijn optimale toerental (dit is binnen een bepaalde bandbreedte te verlagen of verhogen met de stuurschakelpaddles). Als de bestuurder dan het rempedaal loslaat, versnelt de auto met optimale tractie. De S 63 4MATIC+ Coupé en Cabriolet sprinten dan in 3,5 seconden van 0 naar 100 km/h.

Pure sound: de inschakelbare AMG Performance-uitlaat

Standaard zijn de S 63 4MATIC+ Coupé en Cabriolet uitgerust met de inschakelbare AMG Performance-uitlaat. Deze heeft traploos verstelbare kleppen die het geluid direct en op een authentieke manier moduleren. Afhankelijk van het gekozen AMG DYNAMIC SELECT-rijprogramma gaan de kleppen open en dicht, maar ze kunnen ook worden bediend met een aparte knop in de AMG DRIVE UNIT in de middenconsole. In Comfort en Sport hebben de S 63 4MATIC+ Coupé en Cabriolet een typische, donkere V8-sound. In Sport+ wordt het geluid beduidend emotioneler.

Consequente lichte bouwwijze: AMG Lightweight Performance

Mercedes-AMG heeft zich strikt aan de principes van AMG Lightweight Performance gehouden voor nog betere rijeigenschappen en een laag brandstofverbruik. Maatregelen die zijn getroffen voor een zo laag mogelijk eigengewicht zijn de toepassing van een lithium-ion-accu voor de startmotor, gesmede AMG-velgen en het AMG-composietremsysteem.

Veel opties te bestellen

Kopers die hun S 63 4MATIC+ of S 65 een nog persoonlijkere uitstraling willen meegeven, kunnen een keuze maken uit een grote hoeveelheid opties. Het exterieur kan worden aangepast met het nightpakket, andere velgen en een carbonpakket. Voor het interieur zijn onder meer sierdelen in AMG-carbon/pianolak zwart leverbaar, alsmede een AMG Performance-stuurwiel bekleed met zwart nappaleder/microvezel DINAMICA.

AMG Track Pace

Autosportliefhebbers worden bediend met AMG Track Pace. Dit systeem houdt voertuigdata en rondetijden bij en laat ze zien op het COMAND-display. De actuele rondetijden zijn ook te zien in de widescreen cockpit. Met de beschikbare informatie kunnen bestuurders hun rijstijl analyseren om uiteindelijk tot betere rondetijden te komen.

Exclusieve Yellow Night Edition van de S 63 Coupé

In de zes maanden na de introductie van de S 63 4MATIC+ Coupé is er een exclusieve Yellow Night Edition beschikbaar. Dit speciale model is naar wens uitgevoerd in de lakkleur selenietgrijs magno of nachtzwart magno. Hij is verder te herkennen aan een subtiele gele sierstreep op de buitenspiegels.

Het exclusieve karakter van de Yellow Night Edition wordt benadrukt door zevenspaaks lichtmetalen velgen, matzwart met glansgedraaide velgrand, en gele remklauwen van het keramisch AMG-remsysteem, dat standaard is bij de Edition 1.

De Yellow Night Edition krijgt niet alleen AMG-racestriping op de flanken mee, maar ook het aerodynamicapakket, met grotere frontsplitter in hoogglanzend zwart (in carbon bij het carbonpakket) en een spoilerrand op het kofferdeksel in hoogglanzend zwart (in carbon bij het carbonpakket).

Hoogwaardig interieur met gele accenten

In het interieur zijn eveneens gele accenten terug te vinden: op de AMG-sportstoelen voor en de achterzitplaatsen, op het AMG Performance-stuurwiel met 12-uur-markering, op het dashboard, op de bovenkant en het middendeel van de portieren, op de armleuningen, op de middenconsole voor en achter en op de vloermatten. Verder is het stuurwiel afgewerkt met een Edition-badge en zijn er sierdelen in AMG-carbon mat/pianolak zwart.

Standaard is de Yellow Night Edition uitgerust met het exclusiefpakket. Hierin zit stoelbekleding in nappaleder met AMG-ruitdessin en gedeeltelijke perforatie. Bovendien zijn ook de bovenkant van het dashboard, de middenarmsteun, de armleuningen voor en achter en het middendeel van de portieren met nappaleder bekleed. Andere specifieke elementen in het interieur zijn contrastsiernaden, AMG-badges in de voorste en achterste rugleuningen, speciale AMG-vloermatten en verlichte AMG-instaplijsten.

De nieuwe S 63 4MATIC+ Coupé en Cabriolet en S 65 Coupé en Cabriolet maken op 12 september 2017 hun werelddebuut op de International Motor Show (IAA) in Frankfurt.