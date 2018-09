Mercedes-Benz GLE: nieuwe generatie van de SUV-trendsetter

De nieuwe Mercedes-Benz GLE zit boordevol innovaties. Het actieve onderstel E-ACTIVE BODY CONTROL op 48-voltbasis is een wereldprimeur, terwijl er op het gebied van rijassistentiesystemen een stap voorwaarts wordt gezet met de actieve file-assistent. Het interieur is nog ruimer en comfortabeler, een derde zitrij is als optie leverbaar. Het infotainmentsysteem beschikt over grotere displays, een fullcolour head-up display met een resolutie van 720 x 240 pixels en de MBUX-interieurassistent, die hand- en armbewegingen herkent en de bedieningsintenties ondersteunt. Het exterieurdesign straalt niet alleen kracht en onverzettelijkheid uit, het creëert ook nieuwe maatstaven op aerodynamicagebied in het SUV-segment. De GLE beschikt bij zijn marktintroductie begin 2019 over een compleet nieuw motorengamma. De nieuwe 4MATIC zorgt voor dynamiek op de weg en onovertroffen prestaties in het terrein. Later wordt een plug-in hybrid met bijzonder grote actieradius toegevoegd aan het modellengamma. De prijzen van de nieuwe GLE worden bij de verkoopstart bekendgemaakt, die tegen het einde van de herfst gaat plaatsvinden.

In 1997 legde Mercedes-Benz de basis voor het premium SUV-segment met de introductie van de M-lasse. Sinds herfst 2015 draagt deze modelserie de naam GLE, waarmee zijn positie als SUV van de E‑Klasse wordt verduidelijkt. Op dit moment is Mercedes-Benz in het SUV-segment bijzonder succesvol vertegenwoordigd met zeven modellen (GLA, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS en G-Klasse). De nieuwe GLE beleeft zijn publieksdebuut tijdens de Mondial de l’Automobil in Paris (4 t/m 14 oktober 2018). Hij staat begin 2019 bij de dealers in de VS en Europa en vanaf voorjaar 2019 in China. De GLE wordt geproduceerd in Tuscaloosa (Alabama/VS).

De vijf belangrijkste innovaties van de nieuwe GLE:

E-ACTIVE BODY CONTROL: volledig gekoppeld hydropneumatisch, actief onderstel op 48-voltbasis, voor het eerst in combinatie met de eveneens nieuw ontwikkelde luchtvering. Dit is het enige systeem op de markt waarbij de veer- en demperkrachten individueel kunnen worden geregeld bij elk wiel. Dit compenseert knik- en duikbewegingen.

Actieve file-assistent: dit rijassistentiesysteem stelt de GLE in staat om een stilstaande rij auto's vroegtijdig te herkennen en de bestuurder actief te ondersteunen in stop-and-go verkeer tot een snelheid van 60 km/h, het helpt zelfs bij het vormen van een rijbaan voor de hulpdiensten.

Afslagfunctie: van de actieve remassistent: als er een aanrijding dreigt met een tegenligger bij het afslaan over een tegemoetkomende rijbaan, kan de GLE worden afgeremd tot snelheden die gebruikelijk zijn bij zulke manoeuvres.

4MATIC: voor het eerst leverbaar voor zes- en achtcilinders en de plug-in hybrid: volledig variabele vierwielaandrijving (Torque on Demand, TonD). Dit systeem regelt de koppelverdeling over de voor- en achteras van 0‑100%, afhankelijk van het geselecteerde rijprogramma. Met het optionele offroad-pakket is een eveneens volledig variabele vierwielaandrijving (TonD) met Low Range en High Range voorhanden. Deze wereldprimeur maakt de GLE nog terreinvaardiger.

Zitcomfort: de nieuwe GLE heeft een veel langere wielbasis (plus 80 mm), en zodoende een ruimer interieur. Voor extra comfort zorgt vooral de optionele volledig elektrisch verstelbare tweede zitrij – een derde zitrij is als optie leverbaar.

Exterieurdesign: krachtige uitstraling

De esthetische aantrekkingskracht van de GLE komt voort uit de harmonieuze interactie tussen emotie en intelligentie. Het design is van een tijdloze schoonheid, een combinatie van hightech en ambachtelijk vakmanschap, en gereduceerd tot het wezenlijke.

Moderne luxe, op de weg en in het terrein: dat is de designboodschap van de nieuwe GLE. De proporties van de auto met een lange wielbasis, korte overhangen en grote velgen die de wielkasten goed opvullen laten er geen twijfel over bestaan dat deze auto zich in elk terrein thuis voelt en dat hij overal een goed figuur slaat. De GLE is ontworpen volgens de designstrategie van sensuele puurheid en het aantal lijnen is gereduceerd om de royale oppervlakken beter tot hun recht te laten komen. De oppervlakken worden afgewisseld met nauwkeurige grafische elementen.

Het front van de GLE straalt onverzettelijkheid en kracht uit door de rechtopstaande grille met achthoekige SUV-vorm, de prominente verchroomde bodembeschermingsplaat en de motorkap met twee powerdomes. Deze uitstraling wordt benadrukt door het kenmerkende koplampdesign overdag en ’s nachts.

Het ULTRA RANGE-grootlicht van de MULTIBEAM LED-koplampen beschikt over de maximale lichtintensiteit die wettelijk is toegestaan, de helderheid van het grootlicht blijft boven de referentiewaarde van 1 lux over een afstand van meer dan 650 meter.

Van opzij bekeken zorgen de brede C-stijlen die typerend zijn voor de GLE voor een soevereine uitstraling. De grote velgen in de maat 18 tot 22 inch vullen de markante wielkasten goed op. Dit onderstreept het robuuste SUV-karakter van de GLE, net als de dakreling en de optionele verlichte treeplanken opzij. De verchroomde zijruitframes verwijzen daarentegen eerder naar een premiumlimousine.

De GLE oogt ook van achteren bijzonder dynamisch. Hiervoor zorgt met name de gespierde schouderpartij, die zich uitstrekt van de C-stijlen tot de achterlichten. De reflectoren zijn verder naar onder geplaatst, waardoor de achterlichten smaller ogen. Ze zijn opgedeeld in twee delen. Dit laat de achterzijde niet alleen breder ogen, het zorgt ook voor een onmiskenbaar nachtdesign met de verlichte blokken die kenmerkend zijn voor de SUV’s van Mercedes-Benz, in dit geval met verlichte rand. De finishing touch aan de achterzijde vormt de verchroomde bodembeschermingsplaat.

Aerodynamica: veel finetuning voor de laagste c w –waarde in dit segment

De nieuwe GLE heeft een c w -waarde van 0,29, de laagste in dit segment. Het is tevens een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het vorige model (c w 0,32). Het aerodynamische design levert een belangrijke bijdrage aan een laag praktijkverbruik. Tal van details werden geoptimaliseerd met behulp van vele rekenloops, CAE-simulaties (computer-aided engineering) en metingen in de windtunnel in Sindelfingen.

Tot de genomen maatregelen behoren:

Een koelluchtregeling achter de grille, voor een vraaggestuurde aanvoer van koellucht (AIRPANEL)

Wielspoilers met aerodynamische profielen voor de voorwielen

Geoptimaliseerde buitenspiegels

Extra wielspoilers voor de achterwielen

Zijspoilers met afdichting naar de D-stijl op de achterklep

Achterlichten met speciale spoilerranden

Royale bekleding van de onderzijde en de cardanastunnel, tankafdekking, aerodynamische bekleding van de achteras en geoptimaliseerde achterdiffusor

Aerovelgen met aerodynamisch geoptimaliseerde banden.

Interieurdesign: luxueus elegant en progressief-krachtig

Het interieur van de nieuwe GLE kenmerkt zich door het spanningsveld tussen de luxueuze, elegante ambiance van een Mercedes-Benz limousine en de robuuste, progressieve details van een SUV. Het centrale designelement van het dashboard is een sportieve, stijlvolle cockpit-unit die is ingebed in een krachtige, markant gevormde drager. De daaronder liggende drager loopt vloeiend over in de portierpanelen; het geïntegreerde sierdeel loopt eveneens rond de bestuurder en de voorpassagier om aan te sluiten op de portieren.

De opvallende, verhoogde middenconsole vormt een robuust contrast met het dashboard, dat lijkt te zweven. Kenmerkend voor offroaders: de twee opvallende handgrepen op de middenconsole. Het interieur onderscheidt zich niet alleen door een goede ergonomie, de lederen oppervlakken zorgen tevens voor een moderne, luxueuze uitstraling waaraan ook de sierdelen en de elegante zonneschermen bijdragen. Alle bedieningselementen en displays beschikken over een nieuw design. De bedieningselementen met haptische en akoestische feedback lijken uit een enkel stuk metaal te zijn gefreesd. De verfijnde afwerking hiervan en de piramidestructuren maken duidelijk dat perfectie en vakmanschap hoog op de prioriteitenlijst stonden. Het nieuwe sportstuur met zijn markante, sculptuurachtige spaken benadrukt de indrukwekkende uitstraling van SUV-interieur.

Interieur: meer ruimte achterin en een derde zitrij als optie

Een maatje meer: de nieuwe GLE heeft een aanzienlijk langere wielbasis dan zijn voorganger (2.995 mm, plus 80 mm). Dit zorgt voor veel meer bewegingsvrijheid voor de inzittenden, met name achterin. De beenruimte op de tweede zitrij is met 69 mm toegenomen tot 1.045 mm. De hoofdruimte achterin bedraagt met de standaard vaste bankunit met leuning die in de verhouding 40:20:40 kan worden neergeklapt 1.025 mm, een toename van 33 mm. En omdat de A-stijlen rechterop staan, zijn het ruimtegevoel en het instapcomfort voorin nogmaals verbeterd.

Als optie kan de GLE, als enige in zijn segment, worden geleverd met een tweede zitrij met zesvoudige volledig elektrische verstelling. De linker- en rechterstoel kunnen afzonderlijk in lengterichting worden verschoven over een afstand van 100 mm. De hoek van de achterbankleuning kan worden aangepast en in de verhouding 40:20:40 worden neergeklapt. De hoofdsteunen zijn in hoogte verstelbaar. De achterzitplaatsen kunnen een schakelaar in de portierbekleding worden versteld. De achterbankleuning is bovendien volledig elektrisch neerklapbaar via een separaat schakelaar in de bagageruimte.

De bagageruimte heeft een volume tot 825 liter als de tweede zitrij in gebruik is en tot 2.055 liter als deze wordt neergeklapt. De laadopening is 72 mm groter geworden, zodat grote voorwerpen eenvoudiger in- en uitgeladen kunnen worden. Handige houders en beschermingselementen zijn als accessoire leverbaar voor het transport van sportequipment in de bagageruimte. Als de GLE is voorzien van de luchtvering AIRMATIC, kan de achterzijde via een schakelaar met circa 40 mm worden verlaagd, wat het in- en uitladen gemakkelijker maakt.

Nog meer flexibiliteit is mogelijk met de optionele neerklapbare derde zitrij, die het totaalaantal zitplaatsen naar zeven brengt. Dankzij de EASY ENTRY-functie van de volledig elektrisch verstelbare tweede zitrij kunnen de passagiers die helemaal achterin zitten eenvoudig in- en uitstappen.

De ENERGIZING-stoelkinetica is een andere innovatie die leverbaar is voor de voorstoelen in combinatie met volledig elektrische stoelverstelling met memoryfunctie. De ENERGIZING-stoelkinetica ondersteunt veranderingen in de zitpositie door kleine bewegingen in de zitting en rugleuning.

ENERGIZING-comfortprogramma: nu met gids

Het optionele ENERGIZING-comfortprogramma koppelt diverse comfortsystemen aan elkaar. Het maakt gebruik van muziek- en lichtsferen alsmede een aantal massagemodi voor een groot aantal ontspanningsprogramma’s.

De ENERGIZING COACH is een nieuwe feature. Deze service is gebaseerd op een intelligent algoritme en het adviseert een programma op basis van de situatie en de persoon. Als er een Garmin® wearable wordt gedragen, wordt er rekening gehouden met zaken als het stressniveau en de slaapkwaliteit. Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de bestuurder ook na een inspannende of juiste monotone rit ontspannen op de bestemming aankomt.

MBUX: nu met interieurassistent

De GLE is voorzien van de nieuwste generatie van het multimediasysteem MBUX – Mercedes-Benz User Experience. Tot de verbeteringen ten opzichte van de versie in de A-Klasse, waarin dit revolutionaire systeem debuteerde, behoren twee grote 12,3 inch/31,2 cm displays, die naast elkaar zijn geplaatst voor een indrukwekkende widescreenlook. De informatie van het combi-instrument en het mediadisplay kan eenvoudig worden afgelezen op de grote displays met hoge resolutie. Door elementen op een aantrekkelijke manier weer te geven, wordt het bedieningsgemak van de intuïtieve bedieningsstructuur onderstreept. Ook maken de fraaie graphics indruk.

Afhankelijk van de stemming en aansluitend op het gekozen interieur is er keuze uit vijf verschillende weergavestijlen:

Modern klassiek is een doorontwikkeling van de klassieke weergave met elegante en lichte materialen.

is een doorontwikkeling van de klassieke weergave met elegante en lichte materialen. Sport heeft een hightech turbinelook met sportieve contrasten in zwart/geel.

heeft een hightech turbinelook met sportieve contrasten in zwart/geel. Progressief staat voor digitalisering in een gereduceerde vorm.

In de weergavestijl Bescheiden zijn alle displays gereduceerd tot het hoogstnoodzakelijke.

De optionele MBUX-interieurassistent maakt een intuïtieve, natuurlijke bediening van verschillende comfort- en MBUX-functies mogelijk door middel van bewegingsherkenning. Een camera in de dakconsole registreert bewegingen van de handen en armen van de bestuurder en voorpassagier. Als een hand het touchscreen of het touchpad op de middenconsole nadert, verandert de weergave in het mediadisplay en worden bepaalde elementen prominenter weergegeven. Het systeem is in staat om te herkennen of de hand van de bestuurder of voorpassagier is en weet zodoende bijvoorbeeld voor welke stoel de massagefunctie moet worden ingeschakeld.

Daarnaast zijn er functies die kunnen worden aangestuurd door middel van eenvoudige handgebaren: het leeslampje kan bijvoorbeeld worden in- en uitgeschakeld door de hand uit te strekken richting de achteruitkijkspiegel. De bestuurder en voorpassagier kunnen elk een persoonlijke, favoriete functie programmeren die wordt ingeschakeld met de wijs- en middelvinger in V-vorm.

De bediening van het MBUX-systeem is op tal van manieren verbeterd. Zo heeft het instellingenmenu een nieuwe vormgeving en de eerste setup-assistent is verbeterd. Tot de circa veertig nieuwe MBUX-functies in de GLE behoren:

Ondersteuning voor offroad-specifieke rijprogramma’s (vrij rijden-modus en aansturing afzonderlijke wielen)

Uitgebreide offroad-displays in het combi-instrument en head-up display (lineaire en laterale hellingshoek, Torque on Demand, veringniveau)

De instelling voor de full-screen kaartweergave in het combi-instrument kan direct hier worden aangepast

ENERGIZING COACH

ADAPT-bestuurdersstoelverstelling: als de lichaamsmaten worden ingevoerd, past de stoel zich hier automatisch op aan

Meer online functies: in-car office kan nu bijvoorbeeld e-mails voorlezen en je kunt ze ook hiermee opstellen

Integratie van online muziek (TIDAL) in Europa

Een groter aantal apps, bijvoorbeeld specifieke functies in de verschillende landen. Zo is bijvoorbeeld online muziek beschikbaar via provider Kuwo in China. Informatie met betrekking tot POI’s wordt daar beschikbaar gesteld door Baidu Wiki.

Een unieke feature van MBUX – Mercedes Benz User Experience is zijn lerende vermogen dankzij kunstmatige intelligentie. Met zijn voorspellende functies anticipeert MBUX op wat de gebruiker wil gaan doen. Iemand die bijvoorbeeld op dinsdag vaak zijn of haar moeder belt, ontvangt haar telefoonnummer als suggestie in het display op deze dag. En wie op bepaalde tijdstippen overschakelt naar een radiostation voor het nieuwsbericht, krijgt deze zender te zien als suggestie.

Andere sterke punten van het systeem zijn de touchscreenbediening van het mediadisplay en het gebruik van augmented reality-technologie voor het navigatiedisplay: een videobeeld van de omgeving wordt aangevuld met handige navigatie-informatie, bijvoorbeeld pijlen of huisnummers die automatisch worden gekoppeld aan het beeld in het mediadisplay. Dit maakt het zoeken naar een bepaald huisnummer of een specifieke straat eenvoudiger. De intelligente spraakbediening met natuurlijke taalherkenning is eveneens verbeterd. Dit systeem kan worden geactiveerd met het trefwoord “Hey Mercedes”. Het systeem begrijpt nu veel complexere commando’s, in eerste instantie in de drie belangrijke wereldtalen Mandarijn, Amerikaans-Engels en Duits.

Ook leverbaar is een head‑up display van de nieuwste generatie waarvan de resolutie (720 x 240 pixels) en uitgebreide projectie nieuwe maatstaven creëren. Belangrijke informatie wordt geprojecteerd in de voorruit, waardoor de bestuurder zijn aandacht bij het verkeer kan houden. Ook is dit systeem minder vermoeiend voor de bestuurder, omdat zijn ogen niet continu opnieuw hoeven te focussen tussen dichtbij en veraf. Een systeem met lenzen en spiegels projecteert een circa 45 x 15 cm groot fullcolour beeld in de voorruit. Vanuit het oogpunt van de bestuurder lijkt deze boven de motorkap te zweven op een afstand van circa 3 m. Het virtuele beeld is nu ruim twee keer zo groot en 20% feller voor een betere zichtbaarheid bij zonnig weer. Ook is er ruimte om meer informatie te tonen, waaronder de gekozen audiobron, een geselecteerd telefoonnummer en de ontvangst en accustatus van de telefoon die aan het systeem is gekoppeld. Daarnaast toont het systeem de aankomsttijd en resterende afstand tot de eindbestemming als het navigatiesysteem is ingeschakeld. De bestuurder kan de informatie selecteren die hij belangrijk vindt, waaronder extra offroad-content zoals de hellingshoek, koppelverdeling en acceleratiekrachten.

Aandrijflijn: zescilinder lijnmotor met EQ Boost in de GLE 450 4MATIC

Bij zijn introductie is de GLE in eerste instantie met een nieuwe zes-in-lijn benzinemotor leverbaar. Andere motoren, waaronder diesels en een plug-in hybrid, volgen later.

Het eerste benzinemodel, de GLE 450 4MATIC, wordt aangedreven door een zescilindermotor met 48-volttechnologie. Deze levert 270 kW/367 pk vermogen en 500 Nm koppel, maar voor korte tijd zijn er 16 kW/22 pk en 250 Nm extra beschikbaar door de EQ Boost-functie. Een geïntegreerde startmotor/dynamo (ISG) is verantwoordelijk voor de hybride functies, zoals de EQ Boost en energieterugwinning.

Door de toepassing van een ISG is er geen multiriem meer nodig, waardoor de motor iets compacter kon worden uitgevoerd. Dat creëerde ruimte voor uitlaatgasnabehandeling dicht bij de motor. Het 48-voltsysteem voorziet niet alleen grote stroomverbruikers als de waterpomp en aircocompressor van elektriciteit, maar ook de ISG. Die laatste wint eveneens energie terug.

4MATIC: wendbaar op de weg, onovertroffen in het terrein

Alle varianten van de nieuwe GLE zijn uitgerust met een 9G-TRONIC automatische transmissie. De viercilinders hebben 4MATIC-vierwielaandrijving met een tussenbak die de aandrijfkrachten in een vaste verhouding van 50:50 naar de voor- en achteras stuurt. Doorslippende wielen worden afgeremd met een remingreep op het betreffende wiel.

Bij de overige motoren, zoals de GLE 450, wordt standaard een tussenbak met een elektronisch geregelde lamellenkoppeling toegepast. Hiermee kunnen de aandrijfkrachten tussen de assen worden verdeeld (Torque on Demand), waarbij maximaal 100% van de krachten naar één as gaat. Optioneel kan worden gekozen voor een tussenbak die is aangepast voor onovertroffen prestaties in het terrein. Deze heeft niet alleen een lamellenkoppeling, maar ook een lage gearing en een automatisch sperrend differentieel.

De tussenbak met Torque on Demand zorgt voor meer wendbaarheid en rijveiligheid. Op de openbare weg – vooral in bochten – beïnvloedt hij actief de gierbewegingen van de auto om overstuur of juist onderstuur op te roepen.

Rijassistentiesystemen: ondersteuning bij filerijden

De GLE is voorzien van de nieuwste generatie rijassistentiesystemen van Mercedes-Benz, wat betekent dat de actieve veiligheid verder is verbeterd. Sommige functies zijn zelfs buiten het SUV-segment nog ongeëvenaard.

Het is een situatie die veel automobilisten bekend zal voorkomen: bij het uitkomen van een bocht wordt plotseling het begin van een file zichtbaar. En dat is precies waar de nieuwe GLE de bestuurder mee kan helpen.

Als de actieve afstandsassistent DISTRONIC met routegebaseerde snelheidsaanpassing is ingeschakeld, weet de GLE al dat er een file staat voordat het stilstaande verkeer in zicht komt. Als de auto via Live Traffic Information de locatie van de file doorkrijgt, remt hij van tevoren automatisch af naar zo’n 100 km/h. De actieve remassistent kan de GLE vervolgens tijdig vóór de file tot stilstand afremmen.

Eenmaal in de file neemt de actieve file-assistent de bestuurder veel werk uit handen. Als er wegmarkeringen zijn, kan het systeem de GLE zelfstandig in zijn rijbaan houden. Daarbij bewaart het automatisch een veilige afstand tot zijn voorganger tot een snelheid van 60 km/h. Automatisch optrekken na een stop kan het systeem ook, mits de GLE niet langer dan een minuut heeft stilgestaan.

Als de file is opgelost, accelereert de GLE automatisch naar de voor de actieve afstandsassistent DISTRONIC met routegebaseerde snelheidsaanpassing ingestelde snelheid. Heeft de bestuurder die niet ingesteld, dan kijkt het systeem naar verkeersborden en houdt het de aangegeven maximumsnelheid aan.

De actieve file-assistent herkent files door het wegtype, de snelheid van andere voertuigen en de afstand tussen die voertuigen te analyseren. Het maakt daarvoor gebruik van een stereoscopische camera (SMPC) en een langeafstandsradar. De GLE is tevens uitgerust met radarsensoren op de voorste hoeken van de carrosserie. Daarmee houdt de auto invoegende voertuigen in de gaten. Als de actieve stuurassistent en de actieve afstandsassistent zijn geactiveerd, wordt de actieve file-assistent automatisch ingeschakeld wanneer er op de snelweg een file wordt gedetecteerd. De bestuurder wordt op de hoogte gebracht doordat het ‘groene stuurwiel’-symbool van de actieve stuurassistent in het combi-instrument wordt aangevuld met een filesymbool.

Een nieuwe functie van de actieve stuurassistent is dat het systeem de bestuurder kan helpen om in de file ruimte te maken voor hulpdiensten. Als de GLE in een file rijdt waarin de snelheid niet boven de 60 km/h uitkomt, houdt de actieve stuurassistent de SUV aan de buitenkant van zijn rijbaan. Als er geen wegmarkeringen zijn, volgt de auto zijn voorganger.

Altijd klaar om te helpen: groot aantal andere assistenten beschikbaar

De nieuwe GLE zet niet alleen in de file een enorme stap richting autonoom rijden. De actieve afstandsassistent DISTRONIC en de actieve stuurassistent ondersteunen de bestuurder nu nóg meer bij het sturen en afstand houden. Zo wordt de snelheid van de auto bijvoorbeeld automatisch verlaagd voor bochten en kruisingen. Dit wordt aangevuld met de uitwijk-stuurassistent, een verregaand verbeterde versie van de actieve spoorassistent en de aanvullende functies van de actieve noodstopassistent.

Helemaal nieuw is de zogenoemde afslagfunctie van de actieve remassistent. Wanneer er bij het afslaan naar links een aanrijding dreigt met een tegenligger, dan remt het systeem automatisch. Dat gebeurt als de bestuurder de richtingaanwijzer aanzet, er een tegenligger wordt gedetecteerd (met de langeafstandsradar en stereoscopische camera) en het nog mogelijk is om de GLE af te remmen voor de middenlijn van de weg.

Net als de recent geïntroduceerde A-Klasse, is de nieuwe GLE uitgerust met actieve dodehoekassistentmet waarschuwingssignaal bij wegrijden. Dat verlaagt de kans op een aanrijding met andere weggebruikers, bijvoorbeeld met passerende fietsers. De actieve dodehoekassistent werkt ook als de GLE stilstaat. Als de bestuurder het portier opent, waarschuwt het systeem voor naderende auto’s, motoren en fietsen. Deze functie is actief tot 3 minuten nadat de motor van de GLE is uitgezet. De waarschuwing wordt zowel visueel (via de buitenspiegel) als akoestisch (via een geluidssignaal) gegeven.

Aanhangwagenassistent: ondersteuning bij het rangeren

De aanhangwagenassistent is nieuw voor Mercedes-Benz en optioneel te bestellen op de GLE. Het maakt met name achteruitrijden met een aanhangwagen voor onervaren bestuurders een stuk makkelijker en stuurt automatisch bij tot een snelheid van 5 km/h. Een sensor in de trekhaak voorziet het systeem van de benodigde informatie.

De assistent kan worden ingeschakeld door de GLE in zijn achteruitversnelling te zetten en daarna op de parkeertoets te drukken. Om de aanhangwagenassistent te kunnen gebruiken, moet de auto met aanhangwagen recht staan.

De bestuurder kan de aanhangwagenassistent via het multimediasysteem MBUX – Mercedes-Benz User Experience intuïtief bedienen. Hij of zijn hoeft alleen maar de gewenste manoeuvre te selecteren (de hoek van de bocht achteruit of de functie Pull Straight) en kan daarna via diverse camera’s een oogje in het zeil houden. Virtuele lijnen op het display geven het traject, de voertuigbreedte en de afstand naar obstakels aan.

E-ACTIVE BODY CONTROL: het 48-voltonderstel

Het optionele onderstel E-ACTIVE BODY CONTROL staat garant voor een ongekend rijcomfort en een optimale wendbaarheid. Het werkt in combinatie met de nieuw ontwikkelde luchtvering AIRMATIC, dat het enige systeem op de markt is waarbij de vering en demping per wiel kan worden gevarieerd. Dat betekent dat het niet alleen rolbewegingen tegengaat, maar ook knik- en duikbewegingen van de carrosserie. Samen met de ROAD SURFACE SCAN en de curve tilting function CURVE (waardoor de GLE tegen de bocht in leunt) zorgt E-ACTIVE BODY CONTROL voor een uitzonderlijke hoge mate van comfort.

E-ACTIVE BODY CONTROL werd door Mercedes-Benz zelf ontwikkeld, werkt met een spanning van 48 volt en is als optie leverbaar voor de motorvarianten met zes of meer cilinders. Op een slecht wegdek kan het systeem zelfs energie terugwinnen, waarmee het zo’n 50% minder energie verbruikt dan het vergelijkbare systeem op de S-Klasse. De hydropneumatiek genereert krachten die samen met de luchtvering de carrosserie van de GLE ondersteunen en dempen, onder meer bij langs- en dwarsacceleratie en bij het rijden op een glooiend wegdek.

De vrij rijden-modus is een volledig nieuwe offroad-functie die van pas komt als de GLE bijvoorbeeld vast komt te zitten in mul zand. In zo’n situatie wordt de rijhoogte meerdere keren achter elkaar automatisch verhoogd en verlaagd (als dat mogelijk is). Daardoor varieert de druk op de banden en krijgt de GLE meer tractie. Een andere nieuwe functie voor offroad-inzet is de mogelijkheid om de rijhoogte per wiel aan te passen via het touchscreen van het multimediasysteem. Dat is handig in ruw terrein als bijvoorbeeld één wiel vastzit in een greppel of als één wiel volledig ingeveerd is.

E-ACTIVE BODY CONTROL is ook uitgerust met de curve tilting function CURVE. Die zorgt ervoor dat de GLE, net als een motorfiets, tegen de bochten in leunt, waardoor er vrijwel geen centrifugale krachten op de inzittenden inwerken. De ROAD SURFACE SCAN werkt met een stereoscopische camera en controleert continu het wegdek voor de auto. Daardoor kan het onderstel alvast inspelen op bijvoorbeeld oneffenheden in het wegdek.

Naast E-ACTIVE BODY CONTROL is de GLE is ook leverbaar met een nieuw ontwikkeld onderstel met stalen vering of een nieuw ontwikkeld onderstel met luchtvering AIRMATIC met adaptief verstabare demping plus (ADS+).