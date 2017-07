Mia Kang, Supermodel: ‘Een man moet me aan het lachen maken’

De beeldschone Mia Kang, half Koreaans, half Engels, is geboren in Hong Kong en is met recht inwoonster van de wereld. Ze noemt New York en Hong Kong ‘thuis’, maar eigenlijk is ze altijd onderweg. Net zoals alle succesvolle modellen blijft Mia nooit lang op een plek. Haar werk brengt haar naar de mooiste plekjes in de wereld. Het is en blijft het leven van een Supermodel. Meet the girl. Lees het interview hieronder.

Mia Kang wordt vertegenwoordigd door TRUMP Models New York

Twitter, Snapchat, Instagram, facebook @missmiakang

Hoe ben je met modellenwerk begonnen en is er iets dat je zou veranderen zou je opnieuw kunnen beginnen?

Toen ik 13 was, zat ik op dansles en mijn lerares Melissa zei me dat ik me moest gaan voorstellen in een modellenbureau van haar vriendin. Ik ging en had geen idee waar ik mee bezig was. Ik begon direct te werken, maar realiseerde me niet wat modellenwerk was totdat ik mezelf in een reclamecampagne op billboards door heel Hong Kong zag hangen. Ik zou niets in mijn carrière veranderen, ik ben blij met hoe alles is gegaan. En ik ben blij dat ik heb gestudeerd terwijl ik werkte.

Je ideale man is…

Woow, mijn ideale man!? Hoeveel tijd hebben jullie? Haha. Eerste vereiste is dat hij intelligent moet zijn. Hij moet me inspireren en uitdagen en me helpen om maximaal tot mijn recht te komen, me pushen om het beste in mij tevoorschijn te halen. Hij moet eerlijk zijn en lief en familiewaarden hebben. Hij moet me aan het lachen maken – lachen is essentieel voor mij. Ik wil geen enkele saaie dag in mijn leven. Hij moet mij en onze familie kunnen beschermen. Bescherming en veilig voelen is heel belangrijk voor mij. Hij moet gedreven zijn, hij mag niet lui zijn. Hij moet van reizen houden. Hij luistert naar hip hop. Hij houdt van lekker eten. Hij is een Alfaman. Het kan me niet schelen hoe hij eruit ziet. Het gaat erom hoe hij is als man en mens.

Hoe ziet een typische dag uit het leven van Mia Kang eruit. Vanaf het moment dat je opstaat tot het moment dat je in slaap valt…

Ik heb nauwelijks een routine., elke dag is anders voor mij, en dat vind ik heerlijk. Ik reis veel dus het is moeilijk om een standaarddag uit mijn leven te beschrijven. Als ik thuis ben in New York of Hong Kong dan sta ik rond 7 uur op en check ik mijn email en social media terwijl ik koffie of thee op bed drink. Dan ga ik trainen – ik probeer ook hier elke dag verandering in te brengen maar het running zijn, of HIIT, boxing, Muay Thai, spinning, yoga, Pilates. Ik ontbijt vrij laat maar ik ben geen grote fan van ontbijten. Dan ga ik werken, of het nu afspraken, castings, interviews of photo shoots zijn.

Als er ’s avonds geen evenementen of diners zijn waar ik bij moet zijn, dan eet ik rond 6 uur. Ik houd ervan om mijn appartement schoon te maken (ik ben nogal OCD), ik houd ervan om TV shows en documentaires te kijken, om nieuwe muziek te ontdekken, om biografieën te lezen, om te FaceTimen met mijn vrienden en familie in de hele wereld, om gezichtsmaskers in bed te doen, om in mijn appartement rond te dansen op hip hop muziek 😉 Ik houd ervan om te proberen om mezelf iedere dag op een of andere manier te verbeteren. Ik ben niet anders dan andere mensen.

Alessio Cristianini for ADVERSUS