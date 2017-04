Mijn vrouw is zwanger. Van een ander.

Gisteren vertelde mijn vrouw me – we zijn acht jaar getrouwd – dat ze zwanger is. ‘En het is niet van jou’, voegde ze er gelijk aan toe.



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Ontvangen en gepubliceerd.

Hi Adversus,

ik ben enorm fan van Adversus en wil nu mijn verhaal met jullie delen (graag wel anoniem). Mijn wereld staat opeens op z’n kop en ik weet niet wat ik moet doen.

Gisteren vertelde mijn vrouw me – we zijn acht jaar getrouwd – dat ze zwanger is. ‘En het is niet van jou’, voegde ze er gelijk aan toe. Het was alsof mijn wereld instortte. Ik kan niet beschrijven hoe dit voelt. Alsof al het leven uit me is verdwenen. Ik ben diep geschokt.

Ik heb haar gevraagd wie de vader is maar dat wil ze niet zeggen. Ik heb haar ook gevraagd of ze nu met die ander wil gaan samenwonen, maar daar piekert ze niet over. Ik zit nu in een absurde situatie. Ik weet niet wie de vader is en ik begrijp niet waarom ze bij mij wil blijven. Ik weet niet eens of ze die ander regelmatig heeft gezien of dat het maar voor een keertje was en ze dit kind gezocht heeft. Ik kan zelf namelijk geen kinderen krijgen. Ik weet het niet.

Ik weet niet wat ik moet doen. Ik kan niet geloven dat dit mij is overkomen.

Sinds gisteren praten we niet meer met elkaar. Zij huilt, ik blijf boven, we vermijden elkaar. Wat moet ik doen?