Milan Fashion Week. Heren op de catwalk. De hotste mannelijke topmodellen

Op vrijdag 12 januari gaat de Milan Fashion Week officieel van start met op de catwalks de herencollecties voor herfst winter 2018 2019. De showkalender is vrij mager. Op de eerste dag is er alleen ’s avonds een show. Zaterdag, zondag en maandag zijn echter volle showdagen, maar grote namen zoals Salvatore Ferragamo, Moncler, Corneliani, Antonio Marras en Roberto Cavalli ontbreken. Ondanks dat hebben we er enorm veel zin in. We staan in de startblokken om weer de mooiste plaatjes van de hotste topmodellen ter wereld te schieten (Nederland is altijd héél goed vertegenwoordigd; Nederlandse modellen zijn heel geliefd). Hier alvast een aantal modellen die we vast weer gaan zien:

Ton Heukels

Ton Heukels, uit Nederland natuurlijk, is één van onze grote favorieten. Dit model is cool als een rock star, superknap en ook gewoon lekker nuchter met een flinke dosis humor. Hoeveel goede eigenschappen kan een man eigenlijk hebben? Ton heeft er in ieder geval een heleboel!

Alessio Pozzi

Ook het Italiaanse model Alessio Pozzi behoort tot onze lievelingen. Het coole aan deze jongen is dat hij zo nuchter is als het maar kan. Alessio is op dit moment één van de meest gevraagde modellen – net zoals Ton Heukels staat hij in de top 50 – maar kapsones (als er al een Italiaans woord voor bestaat) heeft deze jongeman uit Brescia, Noord-Italië, niet. Zijn grootste charme is misschien wel zijn Bresciaanse accent in combinatie met zijn superknappe uiterlijk.

Gerard Sabé

Deze knappe chico is geboren en getogen in Barcelona en had nooit gedacht dat’ie model zou worden. Gerard Sabé werd ontdekt tijdens een work-out in de sportschool en sindsdien maakt hij de catwalks onveilig 🙂 By the way, naast zijn modellen werk studeert Gerard voor biomedisch wetenschapper. Knappe kop!

Davy Swart

Davy Swart is van Nederlandse bodem en staat in de internationale top 50 van de catwalk models. Davy begon zijn modellen carrière op z’n vijftiende. Hij is super sportief – hij houdt van voetbal en fitnessen – en zou graag bij McDonalds eten. Davy viel ons tijdens de Milan Fashion Week in Milaan op vanwege zijn blauwe ogen, zijn sproeten, zijn frisse uiterlijk… Kan het Hollandser?

Kaya Holl

Dachten we een buitenlands model te publiceren, blijkt ook hij Nederlands bloed te hebben. De moeder van Kaya Holl is voor 100% Nederlands, zijn vader is half Indiaas, een kwart Schots en een kwart Chinees. Kaya werd geboren in Amsterdam en verhuisde op z’n tweede naar Melbourne, Australië. Kaya viel ons op vanwege zijn exotische uiterlijk (hoe kan het ook anders met z’n mix) en de rust die hij uitstraalt.

Ernesto Klimko

Ernest Klimko werd geboren in Minsk, Belarus en woont tegenwoordig in Moskou. Wij ontmoetten hem tijdens de Milan Fashion Week backstage in Milaan. Dit model heeft een supermoderne look en weet precies hoe’ie moet poseren (en dat kun je zeker niet van alle mannelijke modellen zeggen). Voor dit artikel zochten een vrij gewone (serieuze) foto van hem uit. Maar let op die blik… Binnenkort meer!

Jordy Gerritsma

Een ander model waar we zeker meer van gaan zien, is Jordy Gerritsma uit Bolsward. Dit model begon zijn carrière op veertienjarige leeftijd. Toen hij voor het eerst in het buitenland ging werken, liep hij direct de show van Dior Homme. Een superstart. Jordy is nog steeds piepjong maar kent inmiddels het klappen van de zweep. We hopen hem ook de komende Fashion Week weer te zien.

Saif Khorchid

We hebben niet bijzonder veel informatie gevonden over deze knappe nieuwkomer op de catwalks maar als we het goed hebben, is Saif Khorchid – die we backstage bij Dirk Bikkembergs fotografeerden – een zwoele mix van Libanees en Marokkaans bloed en komt ook hij uit Nederland. Mochten we hem de komende dagen tijdens de Milan Fashion Week zien dan zullen we het ‘m vragen.

