Milan Fashion Week Uomo. Street style. Dit dragen de heren (en dames)

De Milan Fashion Week Uomo is in volle gang. Op de catwalks showen de herencollecties voor zomer 2019. Maar tenminste net zo belangrijk is de mode op straat. De genodigden voor de shows trekken alles uit de kast om goed voor de dag te komen. Ook niet-genodigden zoeken de showlocaties in het hete Milaan op in de hoop gefotografeerd te worden door het leger street style fotografen dat zich voor aanvang van elke show bij de ingang opstelt.

Ook wij doen eraan mee. Gewapend met onze camera’s maken we de Milan Fashion Week onveilig 🙂 Tussen de catwalk shows door lukt het af en toe om een gaatje te vinden om de fashionista’s te vereeuwigen.

Gisteren was het een uiterst zonnige dag in alle opzichten. Afgezien van de casual chique pakken – een constante tijdens de shows – zagen we ook korte broeken en kleurrijke shirts en zomertruien. Extreme dingen zoals jasjes met pailletten en sneakers met kristallen waren ook van de partij. Een item dat vaak terugkwam – en dat draagbaar is – is de witte broek (gedragen met een mooi overhemd), gecombineerd met een kleurrijk overhemd of een marine-achtig T-shirt.

Bekijk de street style foto’s maar eens en doe inspiratie op voor jouw mode look voor zomer 2018.