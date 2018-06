Milan Fashion Week zomer 2019. De eerste street style foto’s

De Milan Fashion Week Uomo is begonnen. Op de catwalks showen de komende dagen de herencollecties voor zomer 2019. En buiten showt het modepubliek. We hebben de eerste street style foto’s voor je.

Op de eerste showdag hier in Milaan zagen we vooral casual chique outfits. Heren in pak maar dan zonder das. De pochet deed echter wel volop mee. In de borstzak van meerdere heren zagen we ‘m in het smetteloos wit. Soms zelfs werd onder de blazer een T-shirt in plaats van een overhemd gedragen. Een enkeling verving de das door een sierketting. Let ook op de kleuren: blauwe pakken zijn in, maar dan net een paar tinten lichter dan de donkere, klassieke kleur.

Ook zagen we trendy outfits zoals mooi gesneden broeken in jogging stijl met een strak T-shirt of een coole sweater en een paar flitsende sneakers.

Er kwamen ook wat overhemden met fantasie voorbij, zoals wilde dieren prints, iets wat, afgaande op de modecollecties voor zomer 2018, wel te verwachten was.

De mood is dus casual chic. Of urban cool. Weinig of geen korte broeken dus. Maar geklede outfits met een sportieve of casual touch. Bekijk onze street style foto’s en laat je inspireren.

