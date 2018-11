Mode. 5 Winter outfits waar wij jou wel in willen zien

We lopen alweer een tijdje in winterkleding en dat gaat vervelen als je er geen variatie in brengt. Een beetje inspiratie kan op dit punt geen kwaad. We hebben de modecollecties erbij gepakt en ons de vraag gesteld wat we zelf nu écht zouden willen dragen. Het spel bestond eruit om zonder al te veel na te denken, dus heel instinctief, vijf outfits te kiezen waar we onszelf (en jou) wel in zouden willen zien.

Twee dingen vielen op:

1. verrassend genoeg kozen we voor gedekte, donkere kleuren;

2. we kozen vooral vrij klassieke outfits.

Met andere woorden: ondanks actuele felle kleuren trends en de streetwear hype gingen we voor de meer tijdloze looks met hier en daar een coole twist.

Dat vertaalde zich in donkere broeken met een relaxte fit, een spijkerbroek, en een leren broek voor een wat hippere look (leren broeken zijn deze winter helemaal cool). Qua schoenen kozen we sneakers, veterboots, veterschoenen en een paar cowboy boots voor die up-to-date touch. Verder kozen we instinctief voor luxe korte (leren) jacks en een parka, allemaal dingen die zich gemakkelijk laten dragen en combineren. De total black outfit is bovendien geschikt voor wat gekledere situaties.

Bekijk de outfits en doe mode ideeën voor jouw winterlook op. Wij gaan ervoor! Maar natuurlijk geldt ook hier weer… de gustibus! Ieder zijn eigen smaak (en stijl).