Mode accessoires man herfst winter 2018 2019

Modeaccessoires maken de man. Het zou zo maar waar kunnen zien. Een simpele outfit als een spijkerbroek met een overhemd of trui kan trendy of cool worden dankzij een goed gekozen riem of stoere laarzen. Een klassieke winterjas krijgt een moderne twist met een apart hoofddeksel en de juiste zonnebril. We weten het allemaal maar je moet wel het juiste modeaccessoire te pakken hebben.

Wij maakten een keuze uit het enorme aanbod modeaccessoires voor de man voor herfst winter 2018 2019. De modeaccessoires op de foto’s hieronder brengen je vast op ideeën. Ze sluiten mooi aan bij de modetrends man voor herfst winter 2018 2019, maar je moet ze natuurlijk wel goed interpreteren.

Een paar voorbeelden? Cowboy laarzen met stoere puntige neuzen en zilverbeslag zijn supercool maar cowboy hoeden niet! Op je hoofd draag je deze winter een wollen beanie maar ook hier is het opletten geblazen want je draagt ‘m strak rond je hoofd (dus geen long beanies meer). Varianten van de zuidwester, baseball petten en ruitenpetten met kleppen mogen deze winter ook. Vind je die cowboy look wel cool dan kun je, behalve voor cowboy laarzen, voor een riem met een stoere zilverkleurige buckle (gesp) gaan. Zwartleren brede riemen met een mooi design staan mooi bij een total black outfit. Qua herentassen zien we vooral veel rugzakken, computertassen en heuptassen. Sporttassen mogen natuurlijk ook. Ze zijn superpraktisch maar wel wat minder ‘cool’. De zonnebrillen zijn over het algemeen met lichter. Vermijd zwarte glazen.

Bekijk de foto’s hieronder maar eens en let dan vooral op de modeaccessoires. Daarna ga je zelf aan de slag!