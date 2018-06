Mode. De heren collectie van Roberto Cavalli voor zomer 2019

Juni, tijd voor de zomermode. Voor volgend jaar zomer wel te verstaan. Van 12 tot 15 juni presenteren de Italiaanse modeontwerpers hun nieuwste collecties tijdens de 94ste editie van het Pitti Uomo evenement in Florence. Vanaf 19 juni verplaatst het modevolk zich naar Milaan voor de Milan Fashion Week. Pitti Uomo staat vooral in het teken van de ‘industriële’ mode terwijl het in Milaan meer ‘maatwerk’ is. Pitti Uomo is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Steeds meer modemerken kiezen ervoor om in Florence te showen. Zoals Roberto Cavalli bijvoorbeeld.

Paul Surridge, creatief directeur van het Italiaanse modemerk Roberto Cavalli, showde voor lente en zomer 2019 een moderne collectie met een knipoog naar het verleden. De collectie is stylish maar vooral ook draagbaar. In de collectie zien we praktische ‘double-face’ blousons, knitwear, chinos met een trendy snit, ruim vallende bermuda’s en shorts. De jasjes en overjassen hebben uitgesproken, compacte lijnen.

Paul Surridge speelt met dierenprints, zoals we dat ook van Roberto Cavalli himself gewend zijn. In de collectie zien we dierenfantasieën in een nieuw jasje – zon gebleekt, in leer uitgesneden, gemoderniseerd – en verschillende (niet)kleuren: wit, pop kleuren en zwart. Ook schoenen in dierenprints ontbreken niet.

De Roberto Cavalli collectie voor zomer 2019 is draagbaar maar tegelijkertijd luxueus en op en top ‘Cavalli’.