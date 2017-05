Mode. Hier ziet zij jou graag in (het zou je nog wel eens kunnen verbazen!)

Breek jij dagelijks je hoofd over je outfit? Of denk je er juist helemaal niet over na en schiet je elke dag die spijkerbroek weer aan? Misschien is het dan tijd om jezelf – en je kledinglook – eens van de andere kant te bekijken. Vanuit HAAR oogpunt. Het zou je look wel eens een boost kunnen geven.

Hier ziet zij jou graag in

Als je er even over nadenkt, weet je het antwoord eigenlijk zelf ook wel: klassiekers. Vrouwen houden van zelfbewuste, stijlvolle mannen in klassieke kleding.

Het herenkostuum

Zo is het herenkostuum een topper. Een goed gesneden maatpak straalt immers succes en autoriteit (en geld) uit. We mogen het de dames niet kwalijk nemen dat ze zich hiertoe aangetrokken voelen. Het zit nu eenmaal in hun natuur om de beste partner voor hun kinderen (en zichzelf) uit te zoeken.

De Rolex

Voor accessoires mag je dezelfde lijn doortrekken als voor het herenkostuum. Een Rolex, algemeen bekend als een sterk signaal van succes, geldt nog steeds als héél aantrekkelijk. Geen accessoire vertelt zoveel over je als je horloge (meer nog dan je schoenen en je zonnebril). High end merken als Rolex maar ook Bulgari of Richard Mille versterken je look aanzienlijk. Overigens sorteer je met een Rolex succes onder een breed (en misschien ook wat vulgair) publiek omdat dit merk wereldwijd bekend is. Met minder bekende high end merken trek je de aandacht van geraffineerde kenners.

De spijkerbroek (maar géén skinny)

Maar er zijn ook andere items die bij de dames in de smaak vallen. Niet altijd hoef je eruit te zien alsof je zo uit ‘Mad Man’ komt gestapt.

Spijkerbroeken bijvoorbeeld gelden nog steeds als enorm sexy (zeker als je ook nog eens in het gelukkige bezit bent van een sixpack en een stel goede billen – hier doet maatschappelijk succes – geld? – er even niet toe). Maar pas op. Je moet wel het goede model te pakken hebben. Skinny’s vallen over het algemeen niet in de smaak. Op zo’n confronterende bobbel in zicht zit geen vrouw te wachten. Geen superstrakke broekjes dus maar een wat rechter model, liefst in een donkere tint.

Klassieke outerwear

Als het op ‘outerwear’ aankomt, is het ook vrij gemakkelijk. Ook hier winnen de klassiekers: sportieve windjacks, parka’s, leren jacks met een klassieke snit en voor wat meer officiële gelegenheden en een halflange, donkerblauwe jas.

Daaronder draag je al naar gelang de gelegenheid een mooi T-shirt, een schoon en fris overhemd (ook een mooi spijkershirt mag) en/of een kasjmier trui (ja, de dames hebben smaak).

De chino-broek

Draag je geen maatkostuum of spijkerbroek, dan kun je kiezen voor een chino-broek in het donkerblauw of beige.

En aan je voeten?

En aan je voeten? Veterschoenen, korte en stoere laarsjes of sneakers (maar dan niet te opzichtig – wit bijvoorbeeld is prima).

Algemene tip

Als je het zo leest, zijn de dames zo veeleisend nog niet. Al deze items heb je vast al wel in de kast hangen. Er valt misschien een last van je af. Je hoeft niet achter de laatste modetrends aan te hollen om bij haar in de smaak te vallen. Als je er maar netjes, verzorgd en ja… toch ook wel een beetje DUUR uitziet.

Hint voor de heren: duur eruit zien betekent niet per se duur kopen! Denk daar maar eens over na.