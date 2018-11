Mode. Hoe street style en social media de traditionele modehuizen van koers doen veranderen

De afgelopen jaren is de mode van de grote merken zich steeds meer op de jongeren gaan richten. In plaats van zich tot de traditionele doelgroepen van veertigerplussers ‘die het gemaakt hebben’ te wenden, boren de maisons de markt van de allerjongsten aan. Dit komt duidelijk tot uitdrukking in de marktstrategieën, reclamecampagnes en in de modecollecties zelf. Steeds vaker staan de collecties op de catwalks in het teken van de streetwear, mode die is geïnspireerd door de trends op straat. De modehuizen hebben daarmee flink ingeleverd op hun dicterende rol. Het zijn niet meer zozeer de modehuizen die de trends dicteren; er is een wisselwerking ontstaan, ook omdat het jonge modepubliek, dankzij internet en de social media, veel ‘fashion wiser’, en daarmee ook veel veeleisender is dan de vorige generaties. En omdat het ‘pecunia non olet’ speelt de fashion industrie dit spel graag mee.

Als we het over mode hebben dan moeten we dus niet alleen naar de modehuizen en catwalks kijken, zoals wij dat op ADVERSUS gewoonlijk doen, maar moeten we die ook benaderen vanuit de andere kant, die van de consument, en dan wel de allerjongsten. Daartoe interviewden we Giacomo Bozzola, 18 jaar, student Economie en Management aan de Universiteit van Lugano, en jonge ondernemer in de mode industrie. In dit interview vertelt hij ons hoe hij, en zijn leeftijdgenoten, de mode beleven.

Hoe belangrijk is de mode voor jou? Wat betekent de mode voor jou?

Giacomo Bozzola: Voor mij spelen mode en kledingstijl een belangrijke rol in het dagelijks leven. Ik vind het heel belangrijk om kleding te dragen die mijn persoonlijkheid uitdraagt en die uitstraalt wat voor type persoon ik ben. Ik ben van mening dat je goed kleden onder lichaamsverzorging valt, en dat kleding een belangrijke rol speelt bij de eerste indruk die we van onszelf geven. Kleren maken de man zeker niet, het zou oppervlakkig zijn om iemand op basis van zijn outfit te beoordelen, maar zoals ik al zei, zie ik het wel als een onderdeel van de verzorging van jezelf.

Hoe zou je jouw kledingstijl omschrijven?

Giacomo Bozzola: Mijn kledingstijl laat zich niet gemakkelijk omschrijven omdat die nogal heterogeen en gevarieerd is en afhangt van de omstandigheden, maar de focus ligt uiteindelijk wel op ‘sportief elegant’. Deze stijl is geschikt voor de omgeving waarin ik leef, en tegelijkertijd comfortabel en functioneel. Ik houd niet van een te klassieke stijl, uitzonderingen daargelaten, zoals wanneer de gelegenheid erom vraagt. Maar verder ga ik liever voor een ‘hedendaagse’ en ‘jonge’ stijl.

Door wie/wat laat je je inspireren?



Giacomo Bozzola: Mijn inspiratiebronnen zijn heel divers. Ik kan me net zo goed laten inspireren door personages in de rapmuziek of hip hop als door zakenmannen of politici. Ik vind het leuk om van elke stijl iets te nemen en er een harmonieus geheel van te maken waarmee ik me onderscheid.

Hoe blijf je op de hoogte van de nieuwtjes op het gebied van mode en accessoires?

Giacomo Bozzola: Ik ben heel actief op Instagram. Via Instagram blijf ik op de hoogte van alles wat mij interesseert omdat ik de accounts van de modemerken en personages die me inspireren volg. Maar de beste en meest originele ideeën komen eigenlijk vooral door ervaringen uit te wisselen met mijn vrienden.

Hoe belangrijk zijn merken voor jou?

Giacomo Bozzola: Een merk heeft zijn gewicht, maar tot op zekere hoogte. Voor mij is een merk, behalve dat het een modeidee uitdraagt (maar ook niet altijd), synoniem aan kwaliteit en traditie. Dit geldt vooral voor de historische modehuizen die zich toeleggen op textiel. Vanzelfsprekend zijn de kostuums van Zegna of Cucinelli kwalitatief superieur aan die van een Zara, maar vaak genoeg zijn het vooral de kleine en onbekende ambachtsplaatsen die zich verspreid in Italië bevinden die de beste kwaliteit en top taylor made producten tegen een aantrekkelijke prijs bieden. Maar voor de duidelijkheid: je maakt, helaas of gelukkig, een heel andere indruk als je bij een diner verschijnt met een paar Tod’s in plaats van een paar Geox (ook al is dat laatste ook een zeer respectabel merk).

Wat zijn je favoriete modemerken?

Giacomo Bozzola: Aangezien ik een heel gevarieerde stijl heb, koop ik van verschillende merken. Ik houd van Polo Ralph Lauren omdat dat merk mijn idee van elegantie vertegenwoordigt en het bovendien materialen van hoge kwaliteit gebruikt, vooral voor wat betreft de overhemden en truien die ook na jaren nog net zo mooi zijn als in het begin. Mijn ‘vulgaire’ kant daarentegen waardeert een merk als Philipp Plein omdat het exclusief is (mede gezien de exorbitante prijzen). De ‘arrogante’ stijl van dit modemerk doet je opvallen, vooral in een stad als Lugano. Zelf heb ik samen met twee partners een eigen merk opgericht, het heet Support by Support. Vanaf eind november zijn onze sweaters, van hoogwaardige katoen en met exclusieve en gepersonaliseerde opschriften, in een eerste gelimiteerde editie verkrijgbaar. Ik ben echt gefascineerd door de fashion industrie.

Wat zijn de ‘cult’ accessoires van het moment volgens jou? En welke sneakers zijn hot?

Giacomo Bozzola: Ook hier hangt het van de omgeving af. Ik denk dat vooral het horloge, voor een man, een element is dat veel over ons zegt. Maar ook (zonne)brillen zijn hot onder de jongeren. De afgelopen zomer zag je vooral veel Ray-Bans in jaren ’90 stijl, met goudkleurig montuur, van die modellen die doen denken aan de Latijns-Amerikaanse Narcos die recentelijk ook veel televisieseries en dientengevolge ook weer de mode hebben geïnspireerd. Voor wat betreft sneakers denk ik vooral aan Gucci, Dolce&Gabbana, Dsquared2 en Valentino, maar als we het over kwaliteit hebben dan verdienen ze volgens mij geen eerste plaats. Op dat punt zegevieren merken als Adidas (met de overbekende Yeezy’s) en Nike (door de samenwerking met Virgil Abloh van Off-White).

Hoe ziet jouw favoriete outfit van dit moment eruit? Uit welke kledingstukken en merken bestaat die?

Giacomo Bozzola: Ik kan geen precieze omschrijving van mijn lievelingsoutfit geven, maar dingen die ik graag draag zijn klassieke overhemden van Ralph Lauren, kasjmier truien en pullovers, sweaters van Philipp Plein, blauwe slim fit broeken of klassieke spijkerbroeken, Moncler, jassen en klassieke blazers, sneakers…

Hoe kleed je je als je gaat stappen?

Giacomo Bozzola: Als ik naar een club ga, draag ik gewoonlijk een overhemd (wit of een streep), een spijkerbroek en sneakers. Als het koud is, draag ik er een pullover of jasje over. Ik draag meestal een overhemd om tegemoet te komen aan dresscode van het lokaal, maar soms kun je ook naar de discotheek gaan met een opvallend T-shirt. De T-shirts van Philipp Plein (met kristallen en arrogante opschriften en afbeeldingen) bijvoorbeeld lenen zich daar goed voor. Dat geldt ook voor die van Versace en Gucci.

Hoe kleed je je in het dagelijks leven?

Giacomo Bozzola: In het dagelijks leven houd ik het bescheiden. Zelden zie je mij in een T-shirt van Philipp Plein naar de universiteit gaan. Dat past daar niet. Ik vind dat je je kleding moet afstemmen op de omgeving waarin je je bevindt. Dat is minstens net zo belangrijk als wat je draagt. Gewoonlijk draag ik in dit seizoen een spijkerbroek, een wollen of kasjmier pullover (met of zonder overhemd eronder), sneakers, een jas of een Woolrich parka, als het heel koud is.

Hoeveel geef je, in percentage van je maandelijks budget, uit aan kleding/accessoires?

Giacomo Bozzola: Ik heb geen vaste uitgave, soms koop ik een paar maanden niets en dan koop ik opeens vijf dingen. Het is dus moeilijk te zeggen hoeveel ik spendeer.

Waar koop je gewoonlijk? In warenhuizen, op internet, in de boetiek, elders…?

Giacomo Bozzola: Als ik precies weet wat ik wil hebben, dan ga ik direct naar de boetiek van het merk zelf, anders ga ik naar een warenhuis en kijk ik rond of ik dingen vind die me interesseren. Ik houd er niet van om op internet te kopen, ik gebruik internet alleen om kleding te bekijken en prijzen te vergelijken.

Als je een onbeperkt budget zou hebben, waar zou je dan gaan shoppen? En wat zou je kopen?

Giacomo Bozzola: Waarschijnlijk zou ik alle boetieks van het Quadrilatero* aandoen (hij lacht), en zou ik alles kopen wat ik mooi vind.

Als jij zelf een hele outfit zou mogen ontwerpen, hoe zou die er dan uitzien?

Giacomo Bozzola: Het zou iets heel onconventioneels zijn waarmee je je onderscheidt, niet zozeer door het ontwerp maar wel door de materialen. In de nautische sector, maar ook in de auto-industrie en in de sector design worden heel innoverende en esthetisch verantwoorde materialen gebruikt waarvoor volgens mij ook in de mode ruimte zou zijn. Materialen waarmee je opvalt en indruk maakt, maar dat is dan ook de bedoeling.

Met dank aan Giacomo Bozzola @giacomobozzola

*Il Quadrilatero della moda is een luxe shopping district in de modestad Milaan. Hieronder valt de gehele zone die door vier bekende winkelstraten wordt omvat, namelijk Via Monte Napoleone, Via Manzoni, Via della Spiga en Corso Venezia.