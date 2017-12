Mode. John Varvatos herfst winter 2017 2018. Zo krijg je die rock star look

Backstage bij de Amerikaanse mode ontwerper John Varvatos krijg je altijd het idee dat je omringd bent door bekende rocksterren. Niet van die rauwdouwers, daar is Varvatos te geraffineerd voor. Maar van die rocksterren met een verfijnde smaak. Geen watjes, dat niet. Ze zijn stoer en cool, maar hun look heeft een soort dandy twist. Rock-dandy dus.

Bekijk de backstage foto’s van de Fashion Show voor winter 2017 2018 in New York maar eens. Je krijgt direct een idee van de sfeer. Sterke punten in de collecties van Varvatos zijn de leren jacks. De coat met luipaard print is een uitspatting voor de avond. De print komt in afgezwakte vorm voor overdag terug. De kapsels van de heren zijn relaxed, de volumes vrij groot of juist sluik om het gezicht. Het is duidelijk te zien dat de modellen zich bij deze look goed voelen. [Lees onder de foto’s verder]

Mode. Rock star look. Zo ziet het er op de catwalk uit!

De Varvatos look is vrij eenvoudig na te doen. Ga voor slank afkledende kleding – blazers met een scherpe snit en vrije strakke broeken – en stoere leren jacks. Werk met strakke coltruien, gilets en sjaals. Ga voor suède laarzen en handschoenen. Kies donkere matte mud (modder) tinten, afgewisseld met een enkel item met glans. And just be cool. We love this look!

