Mode kleuren trends man herfst winter 2018 2019. Deze kleuren zijn trendy

Wie van felle kleuren houdt, komt deze winter aan zijn trekken. Geel, rood, blauw en groen zijn de modekleuren bij uitstek voor de man voor herfst winter 2018 2019, maar je moet ze natuurlijk wel goed combineren.

Kleur is een trend, een supergrote modetrend. Sinds een paar jaar al zien we in de herencollecties (en ook in de damescollectie) opvallend veel felle kleuren. Inmiddels zijn we er een beetje gewend aan geraakt. Dat is wellicht de reden waarom we ook voor herfst winter 2018 2019 weer veel kleur zien. Voorlopig gaan we van kleur nog geen afscheid nemen.

Wat zijn de modekleuren voor herfst winter 2018 2019?

De modekleuren voor herfst winter 2018 2019 zijn fel. Primaire kleuren als blauw, geel en rood doen het goed. Verder zien we groen in alle mogelijke tinten: van felgroen tot olijfgroen en andere donkere nuances. Opvallend is ook de rol van bruin. Bruin is weer helemaal hot en de bruintinten zijn mooier dan ooit. Denk aan karamel tinten, aan roestbruin, aan donker gebrand oranje (dat naar bruin neigt), caffè latte bruin.

Al deze kleuren worden toegevoegd aan de basiskleuren voor de herencollecties voor de winter, te weten: zwart, donkerblauw, donkerbruin, grijs en camel. Zie de modekleuren als een verrijking van het klassieke kleurenpalet.

Hoe draag je de nieuwe modekleuren?

Met de nieuwe modekleuren kun je twee kanten op. Je kunt ze dragen als zodanig. Je mag je dus best van top tot teen in het geel steken. Of felrood met felblauw combineren. Wil je het wat meer ingetogen houden, dan je kun gaan voor een roestbruine outfit. Of roestbruin met blauw combineren. Het is een kwestie van goed kijken en je stijlgevoel erop loslaten.

Vind je deze modekleuren een beetje teveel van het goede, maar wil je er wel een beetje van proeven, leg dan een basis van klassieke winterkleuren die je aanvult met een felle kleur. Ook hier mag je creatief zijn. Zo mag je tegenwoordig zwart met blauw combineren. Of zwart met bruin.

Bekijk de foto’s hieronder maar eens en doe ideeën op voor jouw modelook.