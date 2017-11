De herenmode voor winter 2017 2018 staat in het teken van ‘normcore‘: draagbare en (ogenschijnlijk) ‘normale’ mode. Denk daarbij aan spijkerbroeken, sweaters, hoodies en jacks. Kortom, gewoon dingen die zich in je vrije tijd lekker laten dragen. Daartegenover staat de formalwear of officewear. De scheiding tussen ‘normcore’ en ‘officewear’ is dit seizoen strikter dan ooit. Wil je hier meer over lezen, klik dan hier.

Terug naar de ‘normcore‘. Een goed voorbeeld van zo’n relaxede herencollectie is die van MSGM, ontworpen door de Italiaan Massimo Giorgetti. De collectie van MSGM stond duidelijk in het teken van de sportswear. Op de catwalk zagen we joggingbroeken, joggingpakken, gewatteerde jacks en veel (warme) items in technologische materialen. Ook de ‘hoodie’, sweater met capuchon was goed vertegenwoordigd. Geloof het of niet, maar juist de hoodie is één van de coolste item van dit winterseizoen.

Want meer dan ooit van tevoren mixen we sportswear items met ‘gewone items’. Zo is het dit seizoen supercool om een hoodie onder een blazer of klassieke overjas te dragen. We zagen deze combinatie volop tijdens de Fashion Weeks (en de fashionista’s, oh boy, die weten hoe het moet!).

Een andere combi die ook heel modern is, is een joggingbroek onder een camel jas. Wie zou daar ooit aan gedacht hebben? De boodschap is duidelijk: je mag je sportswear items gerust combineren met klassieke items uit je garderobe.

Een opvallend detail op de MSGM catwalk waren de witte (!) sportsokken die in leren mocassins met kwastjes werden gedragen. Niet iets waar wij snel voor zouden vallen, maar het zet wel de toon. Als het op mixen aankomt, mag eigenlijk alles.

Al met al waren de items uit de collectie van MSGM heerlijk ’90s met al die sportswear invloeden maar ook wel heel eigentijds, met name ook door de kleuren: flesgroen, maar ook geel en roze, en verder veel beigetinten en natuurlijk rood, dé kleur voor dit seizoen.