Mode trends en street style. Fantasieën voor hem. Heimwee naar de stoere man van toen

De afgelopen jaren is er op het gebied van de herenmode waanzinnig veel veranderd. Toen we nog maar net in de modewereld kwamen kijken, nu heel wat jaren geleden, waren de modellen stoere kerels met brede schouders, gespierde benen en een platte buik. We herinneren ons de geweldige shows van Pal Zileri met een fantastische Mark Vanderloo, legendarisch Nederlands topmodel, op de catwalk. De shows hadden een look, een image die iedereen begreep. De mode trends waren draagbaar; het fenomeen street style was nog niet geboren.

Nu is dat allemaal wel anders. Het jarenlange proces van globalisering heeft grenzen vervaagd en taboes omvergehaald. De herenmode is niet langer aan stereotypen gebonden. De opkomst van kakelbonte kleuren in de mode, zowel voor heren als dames, heeft het modebeeld zo mogelijk nog gevarieerder gemaakt. Fantasieën – iets wat we een tijdlang niet gezien hadden – kwamen weer terug in de herencollecties. Het fenomeen van de street style en de social media heeft er een flinke schep bovenop gedaan. Pea cocking (opvallen) is een must.

Dit alles verklaart de bepaald ongebruikelijke mode trends van nu en de street style looks op deze foto’s. De look van deze heren is bepaald niet casual of alledaags. Toch gaan we fantasieën voor de man steeds vaker zien. Wat ons betreft mag het wel een beetje minder. Wil je voor een fantasie gaan, haal er dan simpele en stoere items bij, maar ga niet voor ‘dubbelop’ (fantasie op fantasie), tenzij je naar een modeshow gaat of een superartistieke omgeving werkt.

Ons favoriete item op deze foto’s? De witte sneakers! Uiteindelijk trekken we toch weer eenvoudig (zonder versiering zouden ze nog beter zijn geweest). Eerlijk gezegd, bekruipt ons tijdens de modeweken meer dan eens een soort heimwee naar de stoere man van toen…

