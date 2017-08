Mode trends man herfst winter 2017 2018. De herenmode voor het komende seizoen

Een nieuw seizoen staat voor de deur en daarmee rijst de vraag ‘Wat gaan de mode trends voor herfst en winter 2017 2018 worden?’ Wat gaan we dragen? Welke kleuren zijn in de mode? Wat is in? En wat is uit? We zetten de mode trends voor het komende seizoen voor je op een rijtje. Maar eerst over iets over enkele globale verschuivingen in de herenmode (en ook in de damesmode).

Veranderingen in de modewereld / mode trends

De mode trends volgen zich tegenwoordig veel sneller op dan vroeger. De grote winkelketens met hun ‘fast fashion’ hebben daar een aandeel in. Per seizoen brengen ze talloze collecties uit. De traditionele modehuizen die zo ongeveer sinds mensenheugenis twee collecties per jaar uitbrachten – een zomercollectie en een wintercollectie – hebben de grootste moeite dit hoge tempo bij te houden, maar doen hun best met cruise collecties (halverwege het seizoen) en capsule collecties. Hierdoor gaat de mode sneller en sneller.

Een andere factor die meespeelt, is de opkomst van streetstyle en influencers. Streetstyle is de afgelopen jaren enorm populair geworden. Ook de traditionele modehuizen kunnen daar niet meer omheen en laten zich tegenwoordig (mede) door de streetstyle inspireren. Blogger/vlogger influencers maken het modebeeld nog ondoorzichtiger. Van hun kant lanceren ze microtrends die binnen enkele dagen of weken viraal gaan (om daarna vaak weer even snel uit te doven).

Een andere ontwikkeling is dat de man van tegenwoordig zich er niet meer voor schaamt om met zijn uiterlijk bezig te zijn. Dat hebben we tijdens de hipster/barber-periode (baarden en undercuts) heel goed gezien. Deze periode was volgens ons baanbrekend en er eigenlijk is er geen weg meer terug. De man heeft ontdekt hoe fijn het is om jezelf te pamperen en er goed uit te zien.

Voeg aan al deze ontwikkelingen de langdurige crisis aan toe die de modehuizen dwingt om keuzes te maken die ze voorheen wellicht nooit in overweging zouden hebben genomen – ook op stilistisch gebied – en je begrijpt waarom de mode, ook de herenmode, grote veranderingen ondergaat en waarom het steeds moeilijker wordt wegwijs te worden in de vele modetrends.

De mode trends rechtstreeks van de catwalks

Vooralsnog vormen de catwalks tijdens de Fashion Weeks (maar ook die staan onder druk en het is maar de vraag wat er met de Fashion Weeks, in het bijzonder die voor de man, gaat gebeuren) nog steeds een handige leidraad en daarom nemen wij de herencollecties voor herfst winter 2017 2018 op de catwalks gepresenteerd zijn (vooralsnog) als uitgangspunt voor dit kleine gidsje ‘mode trends heren’ voor het komende seizoen. Daarnaast zullen we in de loop van het seizoen natuurlijk, zoals altijd, ook ruimschoots aandacht aan streetstyle besteden.

Modetrends man herfst winter 2017 2018

Een verschuiving richting (meer) normcore

De herenmode voor herfst en winter 2017 2018 is verrassend ‘anders’ dan we gewend zijn. Het kon eigenlijk niet anders met de vele veranderingen in de (mode)wereld. De afgelopen jaren voerde de klassieke herenmode – herenpakken, scherpe snitten, klassiekers – toch wel de boventoon maar voor herfst winter 2017 2018 verschuift het accent meer naar wat wel ‘normcore’ genoemd wordt. ‘Normcore’ staat voor niet-pretentieuze ‘normale’ kleding, kleding waarmee je je niet uitdrukkelijk onderscheidt. Zo vallen onder normcore: T-shirts, hoodies, shirts met korte mouwen, spijkerbroeken en chino broeken maar bijvoorbeeld niet dassen en maatkostuums. Een belangrijke mode trend voor het komende seizoen is dus een verschuiving richting (meer) normcore.

Scherpe scheiding tussen casualwear en officewear

Een andere mode trend (en die volgt eigenlijk al uit het bovenstaande) is een scherpere scheiding tussen casualwear en officewear. Aan de ene kant zien we spijkerbroeken, hoodies en cozy wintertruien, aan de andere kant maatpakken en klassieke halflange winterjassen. Opvallend is wel dat ook de officewear vaak een moderne en ongebruikelijke twist meekrijgt. Een sprekend voorbeeld hiervan is de collectie van Daks waarin gespeeld wordt met de volumes en vormen van klassiekers wat resulteerde in onder meer grijze broeken met absurd hoge tailles en extreem korte blazers.

Statement items

De verschuiving richting (meer) ‘normcore’ betekent echter niet dat de mode trends bestaan uit ‘gewone items’, integendeel. De basis mag dan ‘gewoon’ zijn – een spijkerbroek, een T-shirts, een hoodie – maar de uitwerking ervan is alles behalve gewoon. De prints en dessins zijn vaak over the top, hoodies en truien krijgen opvallende bewerkingen mee (afbeeldingen, maar ook opgestikte versieringen), de kleuren zijn ongebruikelijk levendig voor het winterseizoen.

Winterjassen. Hot item is de gewatteerde jas

Een hot item onder de winterjassen voor herfst winter 2017 2018 is de gewatteerde jas (denk aan het Michelin-mannetje) maar dan met een megavolume en ook hier weer ongewone vormen. Verder zien we leren jacks, halflange jassen (maar dan bijvoorbeeld met megaschouders), parka’s, ski-jacks en zelfs bontjassen (waar wij dus helemaal tégen zijn tenzij je nepbont draagt).

Ongebruikelijk veel kleur voor het winterseizoen

De modekleuren voor herfst winter 2017 2018 zijn ongebruikelijk levendig. Een topkleur is rood. Verder zien we oranje, kobaltblauw, groen, geel en natuurlijk ook de niet-kleuren grijs en zwart. Het bijzondere is verder dat we deze kleuren allemaal bij elkaar mogen dragen tot een bonte compositie.

Schreeuwende prints

Ook qua fantasieën en prints hebben de modeontwerpers zich voor dit seizoen bepaald niet ingehouden. Normcore, jazeker, voor de basis, maar alles verder laten de mode trends alles behalve een ‘grijze muis’-beeld zien. Behalve schreeuwende prints zien we ook (ietwat) ingetogenere ruiten.

Wijde broeken en oversize jassen en truien

Strakke en gelikte snitten (zoals we die bijvoorbeeld van Prada kennen) maken plaats voor wijdere en soms zelfs zeer wijde volumes. De broeken worden wijder, de jassen en truien groter. De truien zijn bovendien opvallend grof en huiselijk, iets wat de invloed van de Hygge trend moet zijn (Hygge is Zweeds en staat voor alles wat knus, gezellig en huiselijk is).

Al met al laat het komende winterseizoen een veelvoud aan mode trends en stijlen zien, maar hiermee heb je vast al een beetje een idee van de hoofdlijnen. In de loop van de komende weken werken we andere mode trends voor je uit.

