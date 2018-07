Het maatkostuum voor herfst winter 2018 2019 wordt informeel. De modeontwerpers nemen het klassieke tweedelige pak als uitgangspunt en geven er een casual twist aan. Dit levert interessante creaties op. Dit soort herenkostuums zijn wellicht niet heel geschikt voor naar kantoor (je werkgever zou raar staan te kijken) maar in je vrije tijd kun je er volop mee experimenteren. Je hoeft de combi’s niet als zodanig over te nemen maar je kunt eruit halen wat je wilt.

Mode trends man herfst winter 2018 2019. Het maatkostuum wordt informeel

Een goed voorbeeld van een maatkostuum met een casual twist zagen we bij Dirk Bikkembergs. De blazer en broek zijn in een vrij sportieve stof uitgevoerd en de blazer zelf heeft een bijzondere vormgeving. Het jasje is hooggesloten en de grote borstzak heeft een sportieve uitstraling. Zo’n pak is origineel, gekleed en sportief tegelijk. Ook bij Kenzo zagen we een originele variant op het klassieke herenkostuum. Daar zijn de jasjes hooggesloten met een ritssluiting en de kragen en zakken zijn met felgekleurde dierenprints afgezet. Het zijn maar voorbeelden maar misschien kunnen ze je inspireren.

Vind je al die moderne snitten maar niets, dan heeft Neil Barrett nog een idee. Daar zagen we een herenkostuum met een opvallend mooie snit, eenvoudig maar superchic, dat met grote wit-rode sneakers werd geshowd. Ook op deze manier kun je een casual twist aan je herenkostuum geven. En verder kun je het klassieke overhemd vervangen door een T-shirt of trui. Kortom, alles mag!

Bekijk de foto’s van (casual) herenkostuums voor herfst winter 2018 2019 maar eens en laat je inspireren.

