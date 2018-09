Waar halen de modeontwerpers het vandaan? vraag je je soms af. Hoe komt het dat bepaalde looks op precies hetzelfde moment weer opduiken in het modebeeld? Het kan geen toeval zijn dat modehuizen als Dsquared2 en Emporio Armani voor herfst winter 2018 2019 allebei voor cowboy invloeden hebben gekozen. Het zal de legendarische ‘mode tam tam’ wel zijn die, in de periode dat de collecties in de maak zijn, modegeheimen doorfluistert. Feit is in ieder geval dat de cowboy look terug is!

Hieronder vind je een greep outfits uit de modecollectie voor herfst winter 2018 2019 van Dsquared2. Dat het hier om een cowboy look gaat, is in één oogopslag wel duidelijk. Maar als je de collectie ontleedt en de items afzonderlijk bekijkt, komen we er ook veel andere actuele modetrends in tegen, zoals:

leren broeken

leren jacks (altijd cool)

kleur (rood!, groen)

ruitenoverhemden en ruitenjassen

spijkerbroeken met een vintage look

laarzen met puntige neuzen

statement truien (truien met uitgesproken fantasieën)

Niet per se hoef je er een cowboy twist aan te geven. Maar vind je het leuk, ga er dan voor! Bekijk de foto’s hieronder maar eens en bepaal je look!