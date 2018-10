Mode trends man winter 2018 2019. Versace kan er wat van! (Maar jij vast ook)

Als je de mode trends voor de man voor herfst winter 2018 2019 in uitvergrote versie wil zien, dan hoef je alleen maar naar de beelden van de fashion show van Versace te kijken. Het Italiaanse modehuis heeft zo ongeveer alle modetrends voor de man voor dit seizoen in één enkele collectie verwerkt. En dat op een vrij uitbundige manier.

Voordat we overgaan tot het opsommen van de trends een kanttekening. De trends die Versace op de catwalk neerzette, komen – laten we zeggen – hard binnen. Het is aan jou om ze in het dagelijks leven af te zwakken (als je dat wilt natuurlijk, want wat ons betreft mag je ze ook zò overnemen!) en ze op een stijlvolle manier te dragen.

Mode trends man winter 2018 2019. De hotste trends op de catwalk van Versace

1. Dierenprints

Luipaardprints zijn hot, en Versace is niet bang om ze met andere fantasieën te combineren. Jij mag dat natuurlijk ook doen!

2. Sjaalprints

Deze retro print is weer helemaal terug en verrassend genoeg ook voor de heren. Doe er mee wat je wilt.

3. Ruiten

Ruiten zijn superhot. Grote ruiten in felle kleuren zijn in de mode, maar je mag natuurlijk ook voor kleinere en gedektere kleuren dragen.

4. Fluweel

Warm fluweel in warme kleuren als bruin, bordeaux en goud. Supermooi voor de feesten, als je durft tenminste.

5. Lange winterjassen

De klassieke lange winterjas is terug. Deze jas staat iedere man goed!

6. Multi-color sneakers

Sneakers zijn nog steeds hot. Deze winter gaan we voor multi-color exemplaren met gekleurde veters. De trend: draag ze onder een nette broek.

7. Krijtstrepen

Hoe modern (en misschien ook schreeuwerig) de collectie van Versace op de catwalk dan mag overkomen, er zitten ook echte klassiekers bij, zoals de krijtstreep. Ons advies: dragen!

8. Puffer jacks

Een andere (inmiddels) klassieker is het puffer jack. Deze winter zien we ‘puffers’ in lange en korte versie. Ga voor een donkere kleur als je op klassiek wilt gaan. Anders mag je ook een knallende kleur kiezen.

9. Coltruitjes

Een coltruitje onder een overhemd is nog altijd cool (en lekker warm). Versace showde ze in felle kleuren.

10. Lakmaterialen

Een broek in hoogglans materiaal? Ook dat mag dit seizoen!

Je ziet het: de mannenmode voor herfst winter 2018 2019 is rijk aan kleur, fantasieën en wilde combinaties. Bekijk de foto’s hieronder maar eens. Overigens is het niet de bedoeling dat je dit allemaal gaat overnemen (nogmaals, als het jouw stijl is, mag het natuurlijk wel). Haal er liever uit wat bij jou past. Succes ermee!

Dierenprints en gewaagde combinaties

Krijtstrepen en coltruitjes

Lange winterjas, ruiten en multi-color sneakers

Puffer jack en multi-color sneakers

Sjaalprints, dierenprints en ruiten (bonter kan bijna niet)

Fluweel

Dierenrpints en logomanie (die waren we in de opsomming vergeten)

Sjaalprints, lange klassieke mantels, lakmaterialen, multi-color sneakers

ADVERSUS