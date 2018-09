Mode trends man. De winterjassen voor herfst winter 2018 2019

Het nieuwe winterseizoen heeft weer heel wat te bieden op het gebied van winterjassen en winterjacks (juist deze items maken de wintermode zo boeiend!). Op deze pagina vind je een selectie van de winterjassen voor herfst winter 2018 2019: van die klassiekers die je naar je werk draagt maar die je ook in je vrije tijd heel stijlvol over een casual outfit kunt dragen.

Het eerste dat opvalt is dat de klassieke herenmantels voor herfst winter 2018 2019 weer vrij lang zijn: in ieder geval tot ruim over de knie. De schouders zijn vrij breed en de jassen zelf hebben behoorlijke volumes maar kleden tegelijkertijd slank af omdat de snitten ervan perfect zijn. De kleuren zijn gedekt. Verder valt op dat de heren op de catwalks allemaal vrij sportieve schoenen, zelfs sneakers, onder deze toch klassieke herenjassen dragen!

Overigens zijn niet alle lange winterjassen in gedekte en effen kleuren uitgevoerd. Ruiten zijn deze winter weer helemaal in de mode; in veel modecollecties zien we dan ook ruitenjassen, maar ook andere – kleurrijke – fantasieën en combinaties. Bekijk de foto’s van de winterjassen voor herfst winter 2018 2019 hieronder maar eens voor inspiratie voor jouw eigen wintermode look.

ADVERSUS