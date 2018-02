Mode trends man voor zomer 2018. Street style met een luxe touch

Jaren geleden bestond de zomer mode voor de heren vooral uit relaxede linnen broeken, bloemen overhemden en espadrilles. Het was een soort standaard recept. Tegenwoordig komt er veel meer bij kijken. De mode is de afgelopen seizoenen dan – wat men noemt – ‘normaler’ geworden, maar vergis je daar niet in, want de mode is alles behalve banaal. Het is een kunstig spel van proporties, lijnen en kleuren. De mode trends man voor zomer 2018 zijn boeiend en divers.

Zou de de mood voor zomer 2018 in een paar woorden moeten uitdrukken, dan zouden wij zeggen: street meets luxury. De mode laat zich inspireren door de heren op de straat, het is een vrij draagbare mode, maar tegelijkertijd doen de modeontwerpers er tien scheppen bovenop en voegen ze allerlei luxe elementen toe.

‘Normcore’, een trend die we al voor afgelopen winter zagen, is dus nog steeds een sleutelwoord. Draagbare kleding zoals sweaters, T-shirts, spijkerbroeken en chino broeken showen op de catwalks – het was Demnia Gvasalia van Balenciaga die ermee begon. Dit seizoen deed de ontwerper nog een stapje verder en liet hij zich inspireren door de jonge vaders op straat. De ‘dadcore’ zit hiermee het licht. Behalve sweaters en chino broeken, omvat de dadcore voor zomer 2018 ook blazers met vrij brede schouders en zelfs dassen komen terug.

Luxe materialen

Aan deze door de ‘street style’ beïnvloede mode, zit natuurlijk altijd wel een creatieve en luxe kant aan. Neem nu de materialen. Voor zomer 2018 gaan we zelfs fluweel zien! (Was het niet Tom Ford die zei dat hij dit materiaal ook in de zomer graag draagt?). Bij Fendi zagen we mooie leren jacks voor een collectie die in het teken van luxe sportswear stond. Verder schuwen de ontwerpers er niet voor om zelfs voor hem ragfijne materialen als chiffon te gebruiken.

Grotere volumes

Een andere trend die we je graag signaleren (en die je misschien toejuicht), is dat de volumes weer groter worden. De jaren ’80 en ’90 doen hun invloeden gelden. Broeken worden wijder, baggy cargo pants komen terug, blazers worden breder, de schouders bijna vierkant (dit model wordt wel ‘boxy’ genoemd).

Veel kleur! (en total white)

Ook voor zomer 2018 gaan we volop kleur zien, maar dit betekent niet dat we als papagaaien door het leven gaan. ‘Tonal dressing’ is een trend: het combineren van verschillende nuances van dezelfde kleur. Zie gaan we deze zomer van top tot teen in het roze, blauw, lila, maar ook beige en zelfs wit gekleed. Kleur dus (ook total white), maar geen schreeuwende kleur combinaties.

Hawaï overhemden

De enige uitzondering op de ‘geen-papagaai’-regel is wellicht het Hawaï overhemd. Die is weer helemaal in de mode. Wilde bloemen overhemden werden op relaxede broeken geshowd. Het is heerlijk dragen!

Strepen en ruiten

Ook strepen en ruiten doen dit seizoen weer mee. De strepen zijn vooral verticaal en vrij breed, al kom je met een krijtstreep ook nog altijd goed weg.

Lichte spijkerbroeken

De 80-er jaren leveren ons dit seizoen weer lichte spijkerbroeken op. Geen nieuwigheid, maar toch wel handig om te weten. Een ander item voor de vrije tijd is de overall. Die gaan we in alle mogelijke uitvoeringen zien: van pilotenoverall tot tuinbroek, om het zo maar even te zeggen. Als broek en top maar aan elkaar vastzitten…

We hebben wat catwalk foto’s voor je uitgezocht die de mood en de mode trends voor zomer 2018 weerspiegelen. Om alles in de stemming te komen!

