Backstage bij de Milan Fashion Week Uomo (herenmode) voor zomer 2019 interviewden we Mauro Pilotto, een naam die je misschien bekend voorkomt. Je hebt ‘m vast onder vele foto’s op ADVERSUS zien staan. Mauro Pilotto is mode fotograaf en stylist. Al jaren, vele jaren, volgt hij de Fashion Weeks in Milaan en Parijs. Hij heeft de modewereld en de modellen zien veranderen. Hetzelfde geldt voor de mode. Kortom, hij heeft vakkennis en vergelijkingsmateriaal. Backstage bij één van de laatste shows van de Milan Fashion Week voor de heren interviewden we Mauro Pilotto over de modeweek, de modetrends man zomer 2019 en alles wat daarmee samenhangt.

Welke mode trends man zomer 2019 heb je op de catwalks gezien?

Mauro Pilotto: Deze korte Fashion Week – de modeweek voor de man voor zomer 2019 hier in Milaan duurde welgeteld vier dagen – was intens qua shows en presentaties. Vanuit mode oogpunt was het echter een weinig energetische modeweek. Elke ontwerper, elk modehuis heeft zo een beetje zijn eigen interpretatie gegeven van de ‘gemene deler’, de leidraad voor de herencollecties zomer 2019 en dat is: de street style.

Iedereen heeft voor zomer 2019, zo lijkt het, op een of andere manier de street style, dus de mode op straat, als uitgangspunt genomen en zich door de vrijetijdskleding en vooral door het jogging pak laten inspireren. Op de catwalks zagen we joggingpakken met technologische details, met heel veel ritsen en met capuchons.

Eigelijk staat de mode voor zomer 2019 geheel in het teken van de street style. Het lijkt wel of de formele man niet meer bestaat. De man van vandaag is actief, hij is sportief en dynamisch en lijkt alleen maar vrije tijd te hebben. Kantoor is iets obsoleets geworden, en wie naar kantoor gaat, kleedt zich als naar de sportschool, althans als we op de catwalks mogen afgaan.

Uitzondering is de collectie van Giorgio Armani. Deze ontwerper vervolgt zijn eigen weg. De heren op zijn catwalk zijn nonchalant, elegant, extreem mannelijk en relaxed. Alle andere modehuizen hebben zich door de street style laten inspireren.

Welke modekleuren gaan we zomer 2019 zien?

Mauro Pilotto: Het thema kleurentrends ligt wat gecompliceerder want iedereen heeft zo ongeveer zijn eigen kleurenpalet gepresenteerd. Sommige ontwerpers kwamen voor zomer 2019 met heel zachte kleuren, anderen met heel sterke, bijna stroboscopische kleuren. Mijns inziens kun je niet echt meer over kleurentrends spreken.

Wat viel je verder nog op?

Mauro Pilotto: De cast van de modellen vond ik vrij opvallend. Het leek wel of de ontwerpers zich eerder tot jongens dan tot mannen wilde richten. Ik heb het niet zozeer over tieners, maar de rijpe man, de man die ouder is dan 30 of 40 zal zich niet gemakkelijk identificeren in de modellen op de catwalks. Ik denk dat gemiddelde leeftijd van de modellen tussen de 16 tot 20 jaar ligt.

Met dank aan Mauro Pilotto