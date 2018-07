Mode trends mannen. De 10 belangrijkste trends voor herfst winter 2018 2019

De mode trends mannen voor herfst winter 2018 2019 laten zich moeilijk samenvatten. Elk modehuis doet tegenwoordig waar het zin in heeft. Individualiteit is dé TOP trend. Maar gelukkig vallen er wel wat hoofdlijnen in het grote mode aanbod voor de heren te ontdekken. We zetten een tiental mode trends voor herfst winter 2018 2019 voor je op een rijtje. Om alvast een idee te krijgen van de nieuwe wintermode.

Mode trends mannen. 10 Trends voor herfst winter 2018 2019

1. Kleur. Denk aan felle kleuren en opvallende kleurcombinaties.

2. Oversize. De mode pakt het groots aan. Vooral de schouderpartijen zijn deze winter huge!

3. Laagjesmanie. En hoe! Deze winter gaat het niet om drie of vier lagen, maar eerder om 7 of 8 lagen over elkaar. Jas over jas mag ook!

4. Fantasieën. Denk aan ruiten, bloemen, tijgerprints en Oosterse fantasieën.

5. Krijtstrepen. Een klassieker die iedere (zaken)man graag (weer) zal verwelkomen.

6. Leer. Niets nieuws voor de winter, met dat verschil dat we deze winter leer op leer dragen!

7. Technowear en padded jackets. De mode vertoont nog steeds sportswear invloeden maar is tegelijkertijd superchic.

8. Stoere of aparte truien. Vergeet coltruien en klassieke kasjmieren sweaters. Deze winter ga je voor een statement trui met een opvallend design.

9. Bruin is terug! De winter staat in het teken van kleur maar een klassieker is terug: bruin in alle mogelijke nuances.

10. Het informele maatkostuum. Strak in het pak of niet? Deze winter mag het wat losser! Denk aan wat wijdere broeken en jasjes met brede schouders. Of aan jasjes zonder revers.