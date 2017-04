Models we love. Sara Sampaio is hot!

Sara Sampaio is één van de hotste fashion modellen van het moment. Met haar blauwe (groene?) ogen, volle lippen en donkere haar heeft ze modewereld (en van haar vele fans) veroverd.



Sara groeide op in de buitenwijken van Porto, Portugal. Het was Sara’s droom om de Victoria’s Secret Fashion Show te lopen. De eerste casting leverde geen resultaat op maar in 2013 werd haar droom werkelijk en in 2015 werd ze zelfs verkozen tot ‘Angel’, een eer die je niet zomaar te beurt valt.

Inmiddels is Sara een bekendheid. Ze schittert in de modebladen en verscheen meerdere malen in Sports Illustrated Swimsuit edities.

Als je ons vraagt wat Sara’s sterke punt is dan zeggen we direct: haar sensualiteit. Deze girl is één en al vrouwelijke welvingen en sexyness! Misschien ook omdat Sara zich volkomen op haar gemak voelt met haar lichaam. Ze heeft dan ook te kennen gegeven helemaal geen probleem te hebben met naaktfotografie, maar ziet het als een kunstvorm. ‘At the end of the day, we were born naked, and that’s the way we are gonna go’, zei ze eens in een interview. Wij kunnen ons hier wel in vinden 🙂