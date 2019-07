Dit gaan de modetrends voor herfst winter 2019 2020 worden

Vandaag lichten we de nieuwe herenmode van het Italiaanse modehuis N21 voor herfst winter 2019 2020 uit. Dit modehuis maakt moderne, draagbare collecties. In de nieuwe wintercollectie kwamen we een aantal interessante (algemene) modetrends voor herfst winter 2019 2020 tegen. We zetten ze voor je op een rijtje.

Black is back! (Dat geldt ook al voor zomer 2019) Monochroom is cool. Kleed je in één en dezelfde kleur, bijvoorbeeld total black, maar ook total beige, enzovoorts. Zomer 2019 is de zomer van de blote bast. Jasjes en blazer draag je op de blote huid. Op sommige catwalks voor herfst winter 2019 2020 zagen we deze trend terugkomen (vrij ondraagbaar bij lagere temperaturen), maar je pak wordt ook heel cool met een (of twee) T-shirt(s). Tja, die luipaardprint. Niet voor iedereen weggelegd, maar de modeontwerpers volharden erin. Lak en leer. Wat je jouw favo materiaal? Het mag deze winter allemaal. Puffy coats blijven hot! In plaats van sneakers gaan we (ook) weer enkellaarsjes dragen.

Bekijk de foto’s maar eens en loop vooruit op de mode.