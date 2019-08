Modetrends man herfst winter 2019 2020. De bergen in of naar een punk rock concert?

De herencollectie van Dsquared2 is een meltingpot van stijlen. De mood is energiek. De modeshow heeft meer weg van een rock concert dan van een ‘defilé’, zoals de Fransen het zo mooi noemen. De outfits zijn sportief en tegelijkertijd excentriek. Je vraagt je of je met zo’n outfit in de bergen of in de discotheek moet zijn. De ‘klassieke’ spijkerbroeken en -jacks waar Dsquared2 om bekend staat, ontbreken.

Leidraad in deze herencollectie zijn de skibroeken en skipakken met afhangende bretels. De tweelingbroertjes Dean en Dan, de ontwerpers van Dsquared2, hebben zich compleet op dit thema uitgeleefd. Er zijn skibroeken in traditionele materialen maar ook in leer en slangenmotief met kleurrijke holografische fantasieën.

De broeken worden gecombineerd met punkachtige T-shirts en stoere parka’s in klassiek groen maar ook met holografische pailletten. Voeg aan het geheel geruite houthakkersoverhemden, jaren ’70 tie dye fantasieën in alle mogelijke kleuren toe en accessoires met bungelende Madonna-kruisen, en je krijgt een bont geheel.

Ook de eveningwear is ronduit bizar. Een paar voorbeelden? Smokingjasjes met houthakkersoverhemden en zwarte skibroeken, krijtstreepjassen met crop tops en wederom zwarte skibroeken… Een paar hiker schoenen erbij, en je hebt het totaalplaatje! Zie je jezelf al zitten bij je schoonmoeder aan het kerstdiner, straks in december?

By the way, het mag dan een bizarre, bonte mix zijn maar als je de collectie ontleedt zitten er wel topitems in. Of je voor de combi gaat, hangt van jou af.

