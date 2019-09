Modetrends man winter 2019 2020. Rock en punk invloeden bij Isabel Benenato

Liefhebbers van de rock/punk stijl kunnen dit seizoen hun hart ophalen. De wintermode staat stijf van de rock en punk invloeden. Een voorbeeld hiervan is de herencollectie van de Italiaanse ontwerpster Isabel Benenato.

Een zwartleren broek is een must-have voor herfst winter 2019 2020 voor alle stoere kerels, dat is in ieder geval wel duidelijk. Zwart maakt ook weer een comeback, wat een verademing is na de kleurrijke collecties van de afgelopen seizoenen. Je legerkistjes mag je weer tevoorschijn halen. En als het aan Isabel Benenato ligt, gaan we ook plateauzolen dragen.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

