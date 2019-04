Graaien in opa’s klerenkast. Van vest tot (omgekeerde) bretels

Heb je inspiratie voor je voorjaarslook nodig? Weet je even niet wat je aan moet? Werp dan eens een blik in opa’s klerenkast. Een heleboel items van toen zijn nu weer up-to-date.

Giorgio Armani, ‘Il Maestro’ zoals de Italianen ‘m noemen, liet in zijn modecollectie voor lente zomer 2019 zien hoe actueel vesten en gilets weer zijn. Hij stuurde een groot aantal outfits met deze items zijn catwalk op.

Vooral gilets waren een rode draad in Armani’s collectie. Hij showde gilets over T-shirts met lange mouwen, maar ook op de blote huid onder colberts en vesten. Ook vesten waren in deze collectie goed vertegenwoordigd. Vesten met klassieke strepen of met grafische patronen. Ze werden geshowd met das, overhemd, wijde broek en veterschoenen voor een echte opoe-look. Veel moderner zijn de vesten met daaronder gilets die op bandplooibroeken werden gedragen.

Een ander item uit opa’s kast zijn de bretels. Giorgio Armani showde ze ook achterstevoren! Wat deze man ook doet, het ziet er altijd goed uit. Nu jij!

Charlotte Mesman voor ADVERSUS