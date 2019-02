Modetrends en streetstyle 2019. Om deze neonkleuren kun je niet heen!

Deze winter deden neonkleuren hun intrede in de mode, en van deze modetrend zijn we niet zomaar af. Ook voor lente en zomer 2019 gaan we volop neonkleuren zien. Bij Versace bijvoorbeeld waren de heren van top tot teen in neonkleurige maatpakken gestoken. Denk aan neonroze en neongroen.

De fashionista’s tijdens de Milan Fashion Week (afgelopen januari) hadden zich ook al aan neonkleuren gewaagd. Op straat zagen we heren in het neongeel en neonoranje. In de meeste gevallen waren deze felle tinten met zwart of neutrale kleuren als kaki gecombineerd. De total neon look zoals bij Versace hebben we (nog) niet op straat gezien.

Opvallend was wel de combinatie van een neonoranje jack met een zachtoranjerode trui. Het effect van zo’n combinatie is vrij apart.

Bekijk de streetstyle foto’s hieronder en laat je inspireren.

