Modetrends zomer 2017. Heren, zo draag je die korte broek!

Herinner je de (super)korte broeken van Magnum PI? Tom Selleck leerde de wereld hoe je shorts met klasse – en een flinke dosis sex appeal – draagt. Als je in Hawaï woont tenminste. In ons land en met ons klimaat kom je met Magnums shorts op de tennisbaan nog wel goed weg maar zodra je er mee naar kantoor gaat, pakt het wel wat anders uit. Aangezien shorts en bermuda’s voor deze zomer (en ook voor zomer 2018) nog steeds ‘en vogue’ zijn, is het misschien wel handig om iets meer over de stijlregels rond dit kledingstuk te kennen.

Stijlregel 1: korte broeken draag je niet naar kantoor

De eerste stijlregel is een ‘no’. Shorts en korte broeken draag je NIET naar kantoor, hoe warm het ook is. Zelfs in Engeland niet, lijkt het -)

Stijlregel 2: shorts en bermuda’s draag je (dus) in je vrije tijd en op vakantie

Shorts en bermuda’s zijn vooral voor luie dagen geschikt. Voor sommige gelegenheden kun je een bermuda – maar die moet dan wel een superchique snit hebben – met een jasje combineren, maar daar moet je wel het type voor zijn.

Stijlregel 3: korte broeken vragen om een sportief figuur en sexy benen

Korte broeken, vooral shorts die tot halverwege het dijbeen komen, verraden direct of jij een sportieveling bent of dat je je leven achter een bureau doorbrengt. Heb je geen goede benen, ga dan niet voor shorts, maar kies dan voor een wat wijdere bermuda tot op de knie of even daarboven. Heb je daarentegen dijken van quadriceps, dan mag je ze showen.

Stijlregel 4: driekwartsbroeken zijn uit, over, passé!

Heb je soepstengels van benen (je bent misschien eerder het type voor een slim fit jeans) of vind je jezelf gewoonweg niet het type voor een korte broek, ga dan voor lang. Let op: driekwartsbroeken zijn totaal uit de mode! Denk niet met dit model een gulden middenweg te hebben gevonden.

Stijlregel 5: strandshorts mogen onder bepaalde voorwaarden ook in de stad gedragen worden

Dit is een nieuwigheid. Net zoals we deze zomer badslippers (denk daarbij aan die geijkte donkerblauwe plastic slippers met brede blauw-met-witte band) onder een nette broek dragen – ook dit is een nieuwe trend -, zo zijn strandshorts in de stad geoorloofd, en zelfs cool. Maar ook hiervoor moet je natuurlijk van goede huize komen: een goed figuur hebben, stevige benen en een goed stijlgevoel. Ga niet voor kleurrijke fantasieën, draag de shorts op een sporty-chique manier, met een T-shirt, een sportieve sweater, een paar mooie sneakers (en in dit geval dus even géén badslippers).

Stijlregel 6: schoeisel en accessoires zijn heel belangrijk

Je voelde ‘m onder punt 5 al aankomen. Schoeisel en accessoires zijn heel belangrijk. Onder shorts en bermuda’s draag je sneakers, bootschoenen, soms zelfs veterschoenen en alleen sandalen of slippers tijdens momenten van ultiem relax.

Stijlregel 7: dit draag je erop…

Last but not least nog wat stijlregels over wat met je shorts of bermuda te combineren. Een stijlvolle bermuda draag je met een mooi overhemd, een jasje of leren jack, een zomertrui, een T-shirt en een bomber jack. Kortom, precies zoals je een lange broek zou dragen. Shorts draag je met een poloshirt, een sportieve sweater, een T-shirt, maar niet met een Hawaïaans bloemenoverhemd à la Magnum, tenzij… je op vakantie bent in Hawaï.