Modetrends zomer 2019. Wijde broeken, cargo broeken. Comfort is het sleutelwoord

De afgelopen seizoenen is de mode steeds comfortabel geworden. De invloed van streetwear en sportswear hebben geresulteerd in gemakkelijke volumes voor nagenoeg alle kledingstukken, ook voor de broeken.

De tijd van strakke, kleine broekjes is voorbij. Zomer 2019 laat een brede range aan wijde broeken zien, zowel voor de vrije tijd als naar kantoor. Wie up-to-date wil zijn, zal er aan moeten geloven (en geloof ons, als je die superstrakke broekjes van toen eenmaal heb ingeruild voor de comfortabele pants van nu, dan wil je niet meer terug!).

In de vrijetijdskleding drukt de zogenaamde ‘utilitarian trend’ steeds vaker z’n stempel. Cargo broeken maar ook broeken die verdacht veel lijken op ambachtsbroeken als timmermansbroeken en dakbedekkersbroeken duiken in veel modecollecties op. De meest geliefde kleuren zijn in dit geval legergroen en donkerblauw, en de broeken zijn uitgerust met een flink aantal zakken waarin je je werkmateriaal – pardon – persoonlijke bezittingen als geld en huissleutels kwijt kunt. Naast veel en grote zakken, zien we ook details als ritsen en treksluitingen.

Draag deze broeken met een T-shirt of een eenvoudige zomertrui en een paar sneakers en je look is compleet.

Voor naar kantoor zijn de modellen wat klassieker maar wijder dan we gewend zijn. De broeken op de catwalk van Giorgio Armani zijn er een goed voorbeeld van.

Betekent dit dat je je geliefde skinny’s niet meer aankan? Zeker niet! Past een strakke broek bij jouw persoonlijkheid, draag ‘m dan. Uit de modetrends neem je alleen wat bij jou past.

