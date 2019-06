Modeweek Milaan. Kijk de mode van de mannelijke modellen af. Copy the look!

De mannenshows in Milaan zijn in volle gang. Op de catwalk showen de mode collecties voor zomer 2020. Rond de showlocaties wemelt het van de street style fotografen. Ook ADVERSUS is van de partij. Niet alleen is het interessant om te zien hoe het modepubliek zich kleedt, maar ook wat de mannelijke modellen dragen. Deze jongemannen leven van de mode. Zij zien, en dragen, als eerste de allernieuwste mode.

Dit dragen de mannelijke modellen

Ondanks dat – of misschien juist omdat ze van de mode leven – kleden mannelijke modellen zich in de regel vrij simpel. Een spijkerbroek met een T-shirt en een overhemd, open gedragen, is de meest geziene look. Natuurlijk zijn de items met zorg uitgezocht.

De spijkerbroeken zijn smal gesneden en recht, maar zelden echt strak. Zwarte jeans hebben op dit moment de voorkeur. Natuurlijk zagen we ook wel blauwe spijkerbroeken en een enkel wit exemplaar.

Als alternatief voor de spijkerbroek kozen sommige mannelijke modellen voor wijde linnen of katoenen broeken.

Ook de T-shirts zijn meestal heel eenvoudig: witte T-shirts, zwarte T-shirts, T-shirts met een opschrift, een klinkende brandnaam, een rockband.

De meeste modellen dragen sneakers (zwart of wit), een enkeling kiest voor zwarte enkellaarsjes met veters.

Tassen zijn heel belangrijk: buideltassen, rugzakken, een enkele 'dokterstas'.

Verschillende modellen dragen petjes, ook die vrij simpel, in het zwart, wit of blauw.

De toplook was volgens ons de grijze bandplooibroek met blauw met wit overhemd. Deze look is eenvoudig maar dat het supergoed op een stoer lijf.

Hiermee komen we op een andere karakteristiek van de modellenlook: een slank en/of afgetraind lijf is natuurlijk een must.

Wat we niet zagen…

Kleur! De modellen trekken zich niets aan van de explosie van kleuren die we de afgelopen jaren op de catwalks en in de modecollecties in de winkels hebben gezien, en nog steeds zien.

Verder zagen we ook vrij weinig zonnebrillen en als we die zagen dan waren het vooral de klassieke modellen (de Wayfarer van Ray-ban en dergelijke).

