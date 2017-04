Mogen mannen huilen?

Echte mannen huilen niet… Wordt er wel eens gezegd. Maar is het waar? Huilen mannen niet? Of is het misschien zo dat ze niet mogen huilen? Misschien wordt het ons in onze huidige maatschappij zo geleerd. ‘Echte mannen’ zijn sterk en stoer en uiten hun gevoelens niet door een traantje weg te pikken. Dat is typisch vrouwelijk, niet waar? Een paar jaar geleden leek de introductie van de ‘metrosexual’ daar even verandering in te brengen (ook hij mocht met een zakdoekje en rode ogen naar een ontroerende film kijken), maar ook dat lijkt inmiddels alweer achterhaald.



Een kleine rondvraag leerde ons dat onder de vrouwen en meisjes van vandaag de meningen over huilende mannen verschillen.

Een man die huilt is romantisch

‘Ik vind een huilende man heel romantisch. Het geeft aan dat hij zijn gevoelens durft te tonen‘, zegt Inge. ‘Waarom zouden mannen alles maar op moeten houden? Huilen kan soms zo bevrijdend zijn.‘

Krokodillentranen

‘Mijn ex heeft het een paar keer voor elkaar gespeeld om tijdens een ruzie met mij te gaan een potje te gaan zitten grienen. Daar kan ik dus echt niet tegen!‘, vindt Margret. ‘Hij gebruikt zijn tranen als een wapen. Nou, daar hoeft hij bij mij niet mee aan te komen… Ik kan dat in een vrouw al niet uitstaan, laat staan in een man.‘

Politieke (en publieke) tranen

Romantische tranen, krokodillentranen… Er schijnen heel wat soort tranen te bestaan (en te vloeien). Zelfs in de politiek komen we soms huilende mannen tegen. Kijk er de historie maar eens op na en je zult opmerken dat er grote politici zijn geweest die hun tranen direct lieten vloeien toen ze in het openbaar betrapt werden ‘op iets heel ergs’, iets wat ze op geen enkele manier konden uitleggen. Maar misschien komen er in ruzies ook wel ‘politieke tranen’ voor. ‘Toen ik hem met zijn ex in bed betrapte, begon hij spontaan te huilen‘, vertelt Karin. ‘Het is toch niet te geloven! Ik wist echt niet wat ik ermee aanmoest‘.

Privé-tranen

‘Huilen moet’ie maar in privé doen, hoor‘, vindt Petra. ‘Ik kan er gewoon niet tegen om een huilende man te zien. Dat vind ik zo naar!‘ Petra is niet de enige die vindt dat mannen zich met hun tranen maar even moeten afzonderen. Het is alsof de grond onder de voeten van ons vrouwen komt te ontbreken, als een man spontaan in huilen uitbarst.

Tranen van verdriet

‘Als een man heel veel verdriet heeft, omdat iemand ziek is of gestorven is, dan vind ik het meer dan normaal dat hij huilt‘, zegt Fleur. ‘Mannen zijn toch ook maar gewoon mensen!‘ Een klein onderzoekje op internet leerde dat ‘tranen van verdriet’ inderdaad de mannentranen zijn die in het algemeen het best worden geaccepteerd.

Moet je op je hoede zijn voor huilende mannen?

Tot slot aan dit artikeltje – slechts om de discussie op gang te brengen – een citaat van Nora Ephron, Amerikaans filmregisseur en -producer maar ook bekend scenarioschrijfster. Zij zei eens:

‘Beware of men who cry. It’s true that men who cry are sensitive to and in touch with feelings, but the only feelings they tend to be sensitive to and in touch with are their own.‘

(Vrije vertaling: ‘Pas op voor mannen die huilen. Het is waar dat mannen die huilen gevoelig zijn voor en in contact staan met hun gevoelens, maar ze hebben de neiging alleen gevoelig te zijn en in contact te staan met hun eigen gevoelens‘)

