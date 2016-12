Fashion. Sneeuwwit voor haar, camouflageprints voor hem

De wintercollecties van Moncler Gamme Rouge (de damescollecties) schenken je precies het wintergevoel dat je in de koude maanden van het jaar wilt hebben. De catwalk is omringd door beelden van besneeuwde bergtoppen en een strakblauwe lucht. Op de catwalk ploegen de modellen in winterswitte outfits op muiltjes met hoge snowproof sleehakken door de sneeuw. Zo mag het altijd wel winter zijn!



De look is geweldig. Zelfs witte pantykousen staan opeens goed. Het is een heerlijke look voor zonnige winterdagen. Je kunt er enorm veel ideeën uithalen. Ga op zoek naar winterwitte items in de kast, draag wollige volumes (géén echt bont!), haal er wat rood of lila bij.

Voor de heren ligt het wat anders. Natuurlijk heeft Moncler schitterende, onovertroffen winterjacks, maar de wintercollectie voor 2016 2017, ontworpen door Thom Browne, laat zich wat moeilijker begrijpen. De hele collectie, van top tot teen, is uitgevoerd in de camouflageprint zoals die op de onderste foto te zien is. Browne moet zo enthousiast over deze print geweest zijn dat hij meteen maar alle outfits dezelfde fantasie heeft meegegeven. Mooi of niet, we get it!