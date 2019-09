N21 Man Herfst Winter 2019 2020. Eigentijds en tijdloos

De herencollectie van het Italiaanse modehuis N21, ontworpen door Alessandro Dell’Acqua, is eigentijds maar ook tijdloos.

De herencollectie van het Italiaanse modehuis N21, ontworpen door Alessandro Dell’Acqua, is eigentijds maar ook tijdloos. Op de catwalk showen formele maatkostuums met eenvoudige, moderne snitten. Ze worden gedragen met dubbele truien met een lage hals. Een donkerblauwe broek wordt gepresenteerd met een donkerblauwe trui met rode ankers. Een klassieke grijze broek is heel onverwacht gecombineerd met een beige lakoverhemd.

Een opvallend item is het bleekroze kanten overhemd en hiermee komen we bij het thema van deze show: Dell’Acqua heeft grenzen willen doorbreken. Ons inziens is hij daarin geslaagd zonder (al te zeer) afbreuk te doen aan het mannelijke karakter van de collectie (ook al zal een kanten overhemd niet voor iedereen weggelegd zijn). Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

